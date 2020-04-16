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 Політика України
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Все про:ПР (999) Тимошенко (4484) Батьківщина (407) Чорновол Тетяна (173) Євромайдан (738) ДБР (1061) поруки (12)

 Депутати з "Батьківщини" готові взяти Чорновол на поруки, - Тимошенко

Члени фракції "Батьківщини" готові взяти на поруки народного депутата VIII скликання Тетяну Чорновол.

Про це заявила голова фракції "Батьківщини" Юлія Тимошенко на брифінгу 16 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я і наша команда виступили на підтримку Тетяни Чорновол. І члени нашої команди також будуть брати її на поруки для того, що її не заарештували", – заявила Тимошенко.

Вона додала, що "Батьківщина" буде протидіяти "всьому, що пов’язано з політичними розправами, репресіями над тими людьми, які на Майдані здобули право України бути європейською".

Раніше про готовність узяти Чорновол на поруки заявили у фракції партії "Європейська солідарність".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Треба неодмінно насцяти в очі всьому суспільству. Треба показати, що справедливість і об'єктивність відсутні", - адвокат Маслов про справу Чорновол

Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет наверх. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена ​​велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку ".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189585
 
 
 Топ коментарі
 
Юля знает что Она делает ... Черновол конечно сцука еще та , но ее арест это плевок в лицо Майдановцам..
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Тетяна вам просто так не дасться. Вона буде відбиватись
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А ещё лучше взяться за руки. Юля цепляется за любую волосинку --годы поджимают ,старость приближается,а шанс быть при власти всё отдаляется--отсюда и хаотичность.
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Просто благодаря Майдану она вышла на свободу. Она не забыла.
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А че забавно если бы бенядиктова отдала таню при условии что ее к себе заберет юля 😷
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Тетяна вам просто так не дасться. Вона буде відбиватись
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Видимо мне везет, в прямом смысле слова, что я не попадаю на нее...
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Она не ходит,она ведет свою программу на зике
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Где сафченка? Да на каналах мертвеччука, как всегда. Хрень какую-то несьот... Фу таким трансом быть!
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Юля знает что Она делает ... Черновол конечно ***** еще та , но ее арест это плевок в лицо Майдановцам..
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какое отношение юля имеет к майдану вообще? попиарится старушка захотела, чувствует с какого бока будет победа
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баба юла всеядна))) будь що задля піару... навіть кацапськими вкидами не гребує Депутаты из "Батькивщины" готовы взять Чорновол на поруки, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6678
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Тобі не вистачає критичного мислення. Можна було захоплюватись Чорновол, коли вона перелізла через паркан в Межигіря, або на неї напали невідомі (справа і досі не розкрита) на трасі.. І абсолютно не зрозуміло навіщо вона лізла на територію суду в центрі Києва. А після того як вона стала гавкальником пашинського (рідкісна гнида), то взагалі таке для мене не людина.
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Это юля опять уже в опозиции к зеленым,или опять поддерживает? Что то я запутался в ее движениях в проруби...
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А ещё лучше взяться за руки. Юля цепляется за любую волосинку --годы поджимают ,старость приближается,а шанс быть при власти всё отдаляется--отсюда и хаотичность.
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Краще хай нормальних психіатрів їй знайде, із такою довідкою, як в Тані Чорновол, не саджають в тюрму, лише відправляють на лікування
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Дык ить чавой-та весь сыр-бор с ентою конторою погорелою? Чай, спинджак ктой-та гладил да вутятюг из лепистрической резетки высключить запамятовал - знамо дело, то-то оно и загорелося, в дяревнях-та кажинный день ента оказия бываеть...
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Нежданчик. Юля всех порошенковских бомжей на поруки брать собралась?
У этой Черновол на морде написано что она нарколыга необразованная. Ей человека убить что тампон поменять.
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Зебіл!Боженька вклав мозок у кожну голову, але не всі прочитали інструкцію з користування розумом! Таких, з пустими довбешками, нажаль 75%! Таких як ти.
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Верховна Рада прийняла закон Про зміни в Регламент - за 242 голосів депутатів.

Закон про внесення змін до регламенту передбачає можливість "монобільшості" голосувати у другому читанні за закони, не розглядаючи правок та пропозицій, внесених депутатами інших фракцій.


ОП "докупив" половину фракції ОПЗЖ -"групу Льовочкіна"



Dubinsky.pro, [16.04.20 17:19]
Почему часть ОПЗЖ в лице депутатов Левочкина проголосовала за антиконституционные узурпаторские изменения в регламент?


Потому что задержанный так удачно в канун голосования на взятке СБУ-шниками первый заместитель главы Киевской горадминистрации Николай Поворозник - человек Левочкина.
Свобода Поворозника = голоса Левочкина = возможность дальше обилечивать застройщиков в столице.
Потому что ****и, сэр.

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Тепер все ясно. Отже що ми маємо, хто в реальній опозиції до Зе режиму?

- група Дубінського в СН, ще пару депутатів (Лерос)
- кістяк ОПЗЖ
- Батьківщина
- з натягом Гончаренко з ЄС

Всі інші так чи інакше йдуть на ситуативні договорняки з офісом президента.
Це - реальність.
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Вот хотел спросить всех этих кандидатов в президенты. Какого вы все всплываете только на выборы. Куда вы все прячетесь, когда нужен Лидер нации? Кошулинского, за которого я голосовал в первом туре, не видно и не слышно вообще! Тимошенко тоже хороша. 2 дня сидела, раздумывала. Решила все таки подать голос за Черновол. Гриценко еще не решил уравнение? Печаль у нас с буйными, вот и нету вожаков.
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С буйными проблем нет. С умными проблема.
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Йуля, убери свои грязные лапы! Не дотрагивайся до людей!
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Не знаю...с Люлиным рехтингом надо брать в руки на поруки что то более вонючее Депутати з "Батьківщини" готові взяти Чорновол на поруки, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8372
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В спам отправили мой комментарий.
ФСЁ ПОНЯТНО!!!!
Лживые мрази!!!
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Нежданчик. Юля всех порошенковских бомжей на поруки брать собралась?
У этой Черновол на морде написано что она нарколыга необразованная. Ей человека убить что тампон поменять.
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