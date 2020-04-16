 Депутати з "Батьківщини" готові взяти Чорновол на поруки, - Тимошенко

Про це заявила голова фракції "Батьківщини" Юлія Тимошенко на брифінгу 16 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я і наша команда виступили на підтримку Тетяни Чорновол. І члени нашої команди також будуть брати її на поруки для того, що її не заарештували", – заявила Тимошенко.
Вона додала, що "Батьківщина" буде протидіяти "всьому, що пов’язано з політичними розправами, репресіями над тими людьми, які на Майдані здобули право України бути європейською".
Раніше про готовність узяти Чорновол на поруки заявили у фракції партії "Європейська солідарність".
Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет наверх. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку ".
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
ВОНИ - КАКА
У этой Черновол на морде написано что она нарколыга необразованная. Ей человека убить что тампон поменять.
Закон про внесення змін до регламенту передбачає можливість "монобільшості" голосувати у другому читанні за закони, не розглядаючи правок та пропозицій, внесених депутатами інших фракцій.
ОП "докупив" половину фракції ОПЗЖ -"групу Льовочкіна"
Dubinsky.pro, [16.04.20 17:19]
Почему часть ОПЗЖ в лице депутатов Левочкина проголосовала за антиконституционные узурпаторские изменения в регламент?
Потому что задержанный так удачно в канун голосования на взятке СБУ-шниками первый заместитель главы Киевской горадминистрации Николай Поворозник - человек Левочкина.
Свобода Поворозника = голоса Левочкина = возможность дальше обилечивать застройщиков в столице.
Потому что ****и, сэр.
- група Дубінського в СН, ще пару депутатів (Лерос)
- кістяк ОПЗЖ
- Батьківщина
- з натягом Гончаренко з ЄС
Всі інші так чи інакше йдуть на ситуативні договорняки з офісом президента.
Це - реальність.
в рукина поруки что то более вонючее
ФСЁ ПОНЯТНО!!!!
Лживые мрази!!!
У этой Черновол на морде написано что она нарколыга необразованная. Ей человека убить что тампон поменять.