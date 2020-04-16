 Депутати з "Батьківщини" готові взяти Чорновол на поруки, - Тимошенко

Про це заявила голова фракції "Батьківщини" Юлія Тимошенко на брифінгу 16 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я і наша команда виступили на підтримку Тетяни Чорновол. І члени нашої команди також будуть брати її на поруки для того, що її не заарештували", – заявила Тимошенко.

Вона додала, що "Батьківщина" буде протидіяти "всьому, що пов’язано з політичними розправами, репресіями над тими людьми, які на Майдані здобули право України бути європейською".

Раніше про готовність узяти Чорновол на поруки заявили у фракції партії "Європейська солідарність".

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Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет наверх. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена ​​велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку ".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.