 У Києві оголосили штормове попередження: ураганний вітер і хмара пилу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління, пориви вітру досягають 17-22 м/с.
"Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що таке погодне явище обумовлено змінами клімату: безсніжною зимою, відсутністю звичної норми опадів.
"Як наслідок - повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, які і є причинами утворення пилу, який в столицю приніс північно-західний вітер", - додали в управлінні.
У КМДА також закликали залишатися вдома, а в разі перебування на вулиці триматися подалі від дерев, ліній електропередач та рекламних бордів.
Сидите дома!!!
Все деревья обвешало кульками, целлофаном и тарелка у меня на юг, легко сравнить.
Так можно сказать - брешут синоптики, 100% южный.
.
У Києві вітер повалив частину тимчасових конструкцій Подільського мосту
https://www.poglyad.tv/u-kyyevi-viter-povalyv-chastynu-tymchasovyh-konstruktsij-podilskogo-mostu/
і хтозна, чи знайдуть археологи майбутнього залишки ко-віріонів у цьому культурному шарі відкладень...