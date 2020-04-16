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 У Києві оголосили штормове попередження: ураганний вітер і хмара пилу

Управління екології та природних ресурсів КМДА оголосило в Києві штормове попередження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління, пориви вітру досягають 17-22 м/с.

"Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке погодне явище обумовлено змінами клімату: безсніжною зимою, відсутністю звичної норми опадів.

"Як наслідок - повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, які і є причинами утворення пилу, який в столицю приніс північно-західний вітер", - додали в управлінні.

Також дивіться: Київ і передмістя накрила пилова буря. ВIДЕО

У КМДА також закликали залишатися вдома, а в разі перебування на вулиці триматися подалі від дерев, ліній електропередач та рекламних бордів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189583
 
 
 Топ коментарі
 
Внизапна! В Киеве объявили штормовое предупреждение: ураганный ветер и туча пыли - Цензор.НЕТ 8200 Китай закрыл все сухопутные границы с россией, из 1500 новых случаев заболевания, 541 граждане Китая вернувшиеся из россии. Китай официально назвал россию главным источником "импорта" Covid-19. Объявлена награда 700$, за инфу о нелегальных переходах границы кацапами. В Киеве объявили штормовое предупреждение: ураганный ветер и туча пыли - Цензор.НЕТ 2033 (с)
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нет...ветер западный слава Богу, но опять бля какая-то кара Египетская накрыла Украину..... В Киеве объявили штормовое предупреждение: ураганный ветер и туча пыли - Цензор.НЕТ 8340
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Якщо підпалити траву в Чернівцях, можна спалити Донецьк.
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Уже природа посылает недвузначные сигналы -
Сидите дома!!!
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не-а! природа говорит: педаля, не дури. хватит добавлять киевлянам мерзостей сверх плана
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нет...ветер западный слава Богу, но опять *** какая-то кара Египетская накрыла Украину..... В Киеве объявили штормовое предупреждение: ураганный ветер и туча пыли - Цензор.НЕТ 8340
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В Харьковской тоже дует,мама не горюй.Правда пыли не очень,а так воздух аж желтый.
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Синоптики пишут, что западный, а реально - южный.
Все деревья обвешало кульками, целлофаном и тарелка у меня на юг, легко сравнить.
Так можно сказать - брешут синоптики, 100% южный.
.
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Внизапна! В Киеве объявили штормовое предупреждение: ураганный ветер и туча пыли - Цензор.НЕТ 8200 Китай закрыл все сухопутные границы с россией, из 1500 новых случаев заболевания, 541 граждане Китая вернувшиеся из россии. Китай официально назвал россию главным источником "импорта" Covid-19. Объявлена награда 700$, за инфу о нелегальных переходах границы кацапами. (с)
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Его строили, строили и наконец его ветром сдуло В Киеве объявили штормовое предупреждение: ураганный ветер и туча пыли - Цензор.НЕТ 2592
У Києві вітер повалив частину тимчасових конструкцій Подільського мосту

https://www.poglyad.tv/u-kyyevi-viter-povalyv-chastynu-tymchasovyh-konstruktsij-podilskogo-mostu/
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Риштовки попадали для покраски моста.Их надо не восстанавливать,а ждать улучшения погоды ,иначе людей потеряют на стройке.Пыльная буря в Харькове была в конце зимы -начале весны 1969 года .Сугробы были из пыли в селах по сами викна. а в Харькове пыли было .дышать нечем было,между рамами почти сантиметр чернозёма.Бесснежная и морозная была зима.А тут ветры и понесло с полей чернозёмчик..Немало тогда чернозёма сдуло в яры,балки и лесополосы.
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Ту землю принесло из Казахстана! Результат отвальной вспашки целинных земель - сдуло 10-15 сантиметров плодородного слоя! И закончилось освоение...
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та то ихняя диаспора так гиперлуп с хайфой требует...
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Из Зоны с любовью. В благодарность за уничтожение природы.
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Оперативно, і чотирьох годин не пройшло. А підалік казав, що в Києві все поливається і миється. Мабуть про хмари пилу то брехня.
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Якщо підпалити траву в Чернівцях, можна спалити Донецьк.
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вітер несе продукти вивітрювання чорноземів уперемішку з радіоактивним осадом -
і хтозна, чи знайдуть археологи майбутнього залишки ко-віріонів у цьому культурному шарі відкладень...
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Незабаром довирубують всі лісосмуги і буде у нас пустиня.
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