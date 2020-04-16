 Більшу частину схем із ПДВ припинено - глава податкового комітету ВР Гетманцев

Про це депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачимо зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних з ПДВ в квітні, за березень, незважаючи на скорочення обсягу оподатковуваних операцій. Це важливо. Податкове навантаження рік від року виросло з 2,08% до 2,24% - це велике зростання. Воно свідчить про припинення здебільшого системних схем зловживань з ПДВ, які мали місце при колишній владі", - сказав Гетманцев.
Нагадаємо, раніше в коментарі Цензор.НЕТ колишній міністр фінансів Ігор Уманський заявив, що 30 березня подав заяви в Офіс Генпрокурора і в СБУ. А разом з ними передав інформацію про схеми ухилення від сплати ПДВ, компанії, які в них задіяні. "Там є коди ЄДРПОУ, видно, через кого і як відбувалися ті чи інші операції", - сказав тоді ексміністр фінансів.
13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.
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При Яценюке и Гройсмане, как раз, с махинациями по НДС лавочка была прикрыта.
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Министр финансов Сергей Марченко лоббирует назначение на пост главы Государственной налоговой службы (ГНСУ) Алексея Любченко, который тесно работал с чиновниками времен Виктора Януковича Виталием Захарченко и Александром Клименко, которые скрываются в РФ.
Об этом сообщает "Главком".
"Марченко не видит возможности сработаться с нынешним главой ГНСУ Сергеем Верлановым, который считается креатурой правительства Гройсмана при Порошенко. Марченко доказывает президенту Владимиру Зеленскому, что Верланов не справляется с ситуацией, что Налоговая служба погрязла в проблемах коррупции и на его место нужен жесткий человек и это Любченко", - пишет СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента и Госфискальной службе.
Более того, Марченко уже успел сводить Алексея Любченко на встречу в Офис президента.
"Для согласования кадровой перестановки Марченко даже устроил "смотрины" в Офисе президента, но пока решения по кандидатуре не принято", - отметил источник в ОП.
Алексей Любченко с 1999 по 2003 работал первым замом главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 - возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. В 2005 году Любченко ушел из налоговой и работал зампредом Кировоградской ОГА. Уже в 2009 году Любченко вернулся в налоговые органы и занял должность замглавы ГНА.
После победы Виктора Януковича на выборах Любченко сохранил пост при новом главном налоговике и главе МВД Виталии Захарченко. Работая на должности замглавы ГНС, Любченко наладил сотрудничество и взаимопонимание с Виталием Захарченко, который был его руководителем. При этом знакомы с Захарченко они были раньше, когда работали в областях.
Когда Захарченко ушел, Алексей Любченко остался на месте и некоторое время передавал свой опыт по организации "эффективного налогообложения" Александру Клименко, который возглавил Министерство доходов и сборов.
С декабря 2012 года по ноябрь 2014 Любченко был помощником на платной основе народного депутата самовыдвиженца от Черкасской области и бывшего налоговика Виктора Тимошенко.
В 2015 году Алексей Любченко пытался возглавить ДФС, но безуспешно.