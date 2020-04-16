EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  554  12
Матеріали за темою:
Все про:Росія (26856) США (6430) полонені (801)

 США вимагають від РФ звільнення усіх полонених: "Багато українців залишаються несправедливо ув'язненими Росією та її спільниками"

Сполучені Штати Америки вітають сьогоднішній обмін утримуваними особами між Україною і підконтрольними Росії терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомили в посольстві США в Україні на сторінці в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

У посольстві заявили, що Вашингтон вимагає від Росії звільнення всіх полонених українців і повного виведення сил з території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У полоні найманців РФ на Донбасі залишаються 50 українців, - Східноукраїнський центр громадських ініціатив. СПИСОК

"Незважаючи на сьогоднішній прогрес, багато українців залишаються несправедливо ув'язненими Росією та її спільниками, а Росія продовжує незаконно порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, і повністю вивести свої сили з території України", - йдеться в заяві .

Крім того, в дипломатичному представництві підкреслили, що США продовжать підтримувати санкції проти Росії, поки Кремль не поверне Україні контроль над окупованими Кримом і повністю не виконає умови мінських домовленостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська сторона тиснула, щоб провести обмін полоненими до закінчення карантину, - Зеленський

Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін утримуваними особами між Києвом і найманцями РФ. Сьогодні на підконтрольну Україні територію повернулися 20 українців.

США вимагають від РФ звільнення усіх полонених: Багато українців залишаються несправедливо увязненими Росією та її спільниками 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189578
 
   
 Топ коментарі
 
На обмін попало лише двоє військових. Хто інші люди?
 показати весь коментар
 
Иньши люды я думаю это воры в законе масковскага патриахата .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
США требуют от РФ освобождения всех пленных: "Много украинцев остаются несправедливо заключенными Россией и ее приспешниками"

Вот это правильно. Вместе с Кубанью пусть отдают.
 показати весь коментар
 
Не-не. Мы столько ваты не переварим сразу. Сначала - вступление в НАТО, потом подобные действия. Или вы хотите вместо 11% ОПЖЗ в Верховной Раде получить 50% ОПЖЗ?
 показати весь коментар
 
Та нормально будет .Мы их всех через три месяца после присоединения депортируем, как нарушивших сроки пребывания в Украине.
 показати весь коментар
 
Скорее они вас тогда депортируют, а ваши совковые пенсы и быдло их поддержат.
 показати весь коментар
 
На обмін попало лише двоє військових. Хто інші люди?
 показати весь коментар
 
 
Иньши люды я думаю это воры в законе масковскага патриахата .
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору