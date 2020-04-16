 "Слуга народу" Холодов звинуватив керівництво Одеської митниці і ДТС в "кришуванні" мінімізаторів

Народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР Андрій Холодов звинуватив начальника Одеської митниці Михайла Грибанова і першого заступника глави Державної митної служби Дениса Шендрика в покриванні схем ухилення від сплати податків при оформленні вантажів на Одеській митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Холодова.

Крім того, Холодов опублікував дані про заниження в два рази митної вартості партії імпорту, в результаті якої державний бюджет недоотримав $ 24 тисячі податків і зборів.

"Цей вантаж - 22 тонни велосипедів - мав бути оформлений за іншим митним кодом і за іншою ціною, в два рази вище. В результаті бюджет недоотримав 650 тис. грн", - написав Холодов.

Нардеп стверджує, що це тільки один приклад з безлічі аналогічних випадків.

"Взагалі, джерела на Одеській митниці кажуть, що, якщо зараз взяти вибірку за місяць і ткнути пальцем навмання, - потрапиш або на заниження вартості в рази, або на підроблені документи, або на пересорт / перевагу. І ніхто взагалі нічого не боїться", - написав Холодов.

Нагадаємо, раніше Холодов вже публікував дані про аналогічні схеми мінімізації митної вартості та так званого "пересорту" на Одеській митниці. Як наслідок, в Державному бюро розслідувань було відкрито кілька кримінальних проваджень.