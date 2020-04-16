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 Економіка
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Все про:Одеса (2437) митниця (707) Холодов (17)

 "Слуга народу" Холодов звинуватив керівництво Одеської митниці і ДТС в "кришуванні" мінімізаторів

Також Холодов опублікував дані про заниження удвічі митної вартості партії імпорту

Народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР Андрій Холодов звинуватив начальника Одеської митниці Михайла Грибанова і першого заступника глави Державної митної служби Дениса Шендрика в покриванні схем ухилення від сплати податків при оформленні вантажів на Одеській митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Холодова.

Крім того, Холодов опублікував дані про заниження в два рази митної вартості партії імпорту, в результаті якої державний бюджет недоотримав $ 24 тисячі податків і зборів.

"Цей вантаж - 22 тонни велосипедів - мав бути оформлений за іншим митним кодом і за іншою ціною, в два рази вище. В результаті бюджет недоотримав 650 тис. грн", - написав Холодов.

Нардеп стверджує, що це тільки один приклад з безлічі аналогічних випадків.

"Взагалі, джерела на Одеській митниці кажуть, що, якщо зараз взяти вибірку за місяць і ткнути пальцем навмання, - потрапиш або на заниження вартості в рази, або на підроблені документи, або на пересорт / перевагу. І ніхто взагалі нічого не боїться", - написав Холодов.

Нагадаємо, раніше Холодов вже публікував дані про аналогічні схеми мінімізації митної вартості та так званого "пересорту" на Одеській митниці. Як наслідок, в Державному бюро розслідувань було відкрито кілька кримінальних проваджень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189577
 
   
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Смутьян. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, а он нам фигвамы рисует (с)
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не смутьян а хитрожопый маланец - король табачки Киева. семья правда живет на Кипре... там теплее)
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Новость конечно интересная, как и многие другие, тут сотни тысяч недополучили, там миллион, а где-то и миллиард, но бесполезная, денег нет, но МВФ нам поможет.
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В Украине созрела революционная ситуация.
Таким образом, складывается дееспособная конфигурация, в которой есть все необходимое: Игорь Коломойский способен предоставить ресурсы, в том числе, информационные, а их у него хватает;Арсен Аваков может добавить силовую компоненту, которая фактически решает исход противостояния с властью;Юлия Тимошенко готова стать политическим лицом процесса, понятным и приемлемым как для Запада, так и для России.а в качестве протестующей «пехоты» охотно и активно выступит мелкий и средний бизнес, который власть неадекватным карантином уже и так довела до точки кипения.
Если эти три фигуры, имеющие постоянные контакты, предметно договорятся, то на фоне послекарантинного обвала экономики революционную ситуацию по-украински можно считать сложившейся. Да и саму революцию тоже - все пройдет под лозунгом «Не допустим распада страны». (с)
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знатный хлибороб...по арендах и продажах.
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Когда вор начинает с умным видом изображать борца с коррупцией ,становится страшно за будущее Украины . НАБУ и ГФС замяли дело против самого Холодова. Какая к черту может быть правовая держава ? С такими "слугами народа" ( Дубинский чего стоит ) рейтинг Зеленского опустится ниже плинтуса .
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Считаю надо одновременно с таможней наводить шмон в табачке, думаю, что миша не против?
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