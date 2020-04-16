 МОЗ рекомендує місцевим органам заборонити функціонування ринків, - постанова. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові №10, опублікованому на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях перебування масового скупчення людей, заборонити функціонування ринків (продовольчих, непродовольчих та змішаних)", - йдеться в тексті постанови.

Нагадаємо, 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватися певних обмежень.

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