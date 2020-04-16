 МОЗ рекомендує місцевим органам заборонити функціонування ринків, - постанова. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові №10, опублікованому на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях перебування масового скупчення людей, заборонити функціонування ринків (продовольчих, непродовольчих та змішаних)", - йдеться в тексті постанови.
Нагадаємо, 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватися певних обмежень.
Где Вы живёте.Тепла совсем нет. Молоко каждый день машина ездит 5.5 литр.
Ну звиздун.
https://24tv.ua/ru/kuchi_ovoshhej_gnijut_a_sbyta_net_kollaps_na_optovom_rynke_hersonshhiny__video_n1326211
https://nashemisto.dp.ua/2020/04/15/ovoshhi-gnijut-tonnami-iz-za-zakrytija-samogo-bolshogo-optovogo-rynka-v-ukraine-fermery-vybrasyvajut-urozhaj/
http://www.t.ks.ua/posledstviya-karantina-krestyane-na-hersonshchine-ovoshchi-vynuzhdeny-vybrasyvat
Ты хоть хрен с пальцем не ровняй. Херсонскую грядку с египетской картошкой.
за курево я уже готов стрелять не токо рабиновичей...
Полная дурня. Тем более, что все рынки в стране, от мала до велика, крышуются местными бандюками (читай - властью)
https://24tv.ua/ru/kuchi_ovoshhej_gnijut_a_sbyta_net_kollaps_na_optovom_rynke_hersonshhiny__video_n1326211
https://nashemisto.dp.ua/2020/04/15/ovoshhi-gnijut-tonnami-iz-za-zakrytija-samogo-bolshogo-optovogo-rynka-v-ukraine-fermery-vybrasyvajut-urozhaj/
http://www.t.ks.ua/posledstviya-karantina-krestyane-na-hersonshchine-ovoshchi-vynuzhdeny-vybrasyvat
https://nashemisto.dp.ua/2020/04/10/tonny-ovoshhej-gnijut-na-svalke-karantin-bolno-udaril-po-ukrainskim-fermeram/
У нас банкротят фермеров и средний класс.
Конечно, скользко мясо в супермаркетах нужно кому-то впаривать.
Ни помидор, ни огурцов, ни фруктов нормальных.
Ни селянам Продать ни нам купить. Зато монополисты и 100 людей во власти ограбят нас всех ещё раз и землю забирут.
У нас ринок поки-що відкритий, але зкупчення людей я не спостерігаю вже давно. Люди самі перестали тулитися один до одного. Тобто, проблема ринків висмоктана з пальця.