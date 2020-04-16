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 Суспільство, Здоров'я
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 МОЗ рекомендує місцевим органам заборонити функціонування ринків, - постанова. ДОКУМЕНТ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко рекомендував місцевим органам заборонити функціонування продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові №10, опублікованому на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях перебування масового скупчення людей, заборонити функціонування ринків (продовольчих, непродовольчих та змішаних)", - йдеться в тексті постанови.

Нагадаємо, 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватися певних обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція припинила акцію протесту підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку на карантин. ФОТО

МОЗ рекомендує місцевим органам заборонити функціонування ринків, - постанова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189574
 
 
 Топ коментарі
 
Где опасность больше еще большой вопрос, если на рынке у нас людей почти нет, а в супермаркете не протолкнуться
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А чим "масове скупчення" людей в супермаркетах краще "масового скупчення" людей на ринках, тим більше, що закриття ринків якраз і збільшує щільність людей в супермаркетах, бо людей там стане більше.
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Досить вже ідіотизму від МОЗ та інших говночиновників! Карантин потрібно відміняти, тому що він незаконний і злочинний!
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Досить вже ідіотизму від МОЗ та інших говночиновників! Карантин потрібно відміняти, тому що він незаконний і злочинний!
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Директора рынков не могут тягаться с хозяевами с владельцами сетей "Силль", "АТБ", "Эпицентр" "Метро" и пр. Как думаешь, МОЗ за спасибо блокирует работу рынков?
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Степанов це відомий корупціонер тому після призначення Степанова на посаду міністра МОЗ я не довіряє жодному рішенню МОЗ!
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То есть сначала они голосуют за ЗЕ, а потом он им запрещает работать и оставляет без денег даже на еду? Минздрав рекомендует местным органам запретить функционирование рынков, - постановление - Цензор.НЕТ 40
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Я по работе два последних дня встречаюсь с фермерами. Итог таков: молоко девать некуда, сливают; ранние овощи девать некуда, гниют; первую клубнику девать некуда, начинает гнить; через неделю-полторы пойдет первая черешня, с ужасом уже думают куда девать. Расходы этого года выросли из-за агрохимии и сильной засухи. Доходам пришел белый пушной зверек. Про власть -- как уже за@@@@ этот 95 квартал при власти, эти ...... Дословно приводить не буду - админы забанят. Чувствуют, что эту весну лето "переживут" не все, многие разорятся.
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молоко девать некуда, сливают; ранние овощи девать некуда, гниют; первую клубнику девать некуда, начинает гнить; через неделю-полторы пойдет первая черешня,
Где Вы живёте.Тепла совсем нет. Молоко каждый день машина ездит 5.5 литр.
Ну звиздун.
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Неужели? Термометр за бортом два дня +20 и +18. Это тепла нет? Солнца нет? За окно выгляньте, звиздун.
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Это показывал термометр в машине за бортом. Ходил в рубашке. Сегодня чуть ветреннее и всего.
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Не, у нас все закутанные и в капюшонах.
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Харьков всегда был прохладный, особенно когда зимой задует с востока, со степей.
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Я по утрам лёд из ведра выбрасываю. А так да днём 15. Донецкая обл.
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Мы картошку на Благовещенье садили, а в Херсоне уже копают. Тока абрикоса и вишня цветут (и тёрен) а в Херсоне уже ранняя черешня. И клубникой объелись. А всё потому шо с февраля поливают. В Николаеве уже уборочная.
Ты хоть хрен с пальцем не ровняй. Херсонскую грядку с египетской картошкой.
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Кушай родной египетскую лежалую деревянную. Можешь еще и турецкую. Только не подавись, от хрена то с пальцем. Я в сортах дерьма разбираться не приучен.
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и десять баксов за пачку верховыны...
за курево я уже готов стрелять не токо рабиновичей...
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Минздрав рекомендует местным органам запретить функционирование рынков, - постановление.

Полная дурня. Тем более, что все рынки в стране, от мала до велика, крышуются местными бандюками (читай - властью)
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Где опасность больше еще большой вопрос, если на рынке у нас людей почти нет, а в супермаркете не протолкнуться
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Я рекомендую вылечить всех людей с помощью дубинки (Ну теперь хоть бить начнут я же рекомендовал).
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вот и правильненько....покупайте все у правильных продавцов...в АТБ
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ритейл решил сорвать куш по-крупному... а на лето попросят миндурь открыть междугороднее сообщение (но рынки по-прежнему оставлять закрытыми)?...
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А чим "масове скупчення" людей в супермаркетах краще "масового скупчення" людей на ринках, тим більше, що закриття ринків якраз і збільшує щільність людей в супермаркетах, бо людей там стане більше.
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У меня есть знакомый фермер, кажется, он и до сих пор зебильничает.
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Еще ему не дошло? Зато я сегодня и вчера наслушался. Причем даже от тех, кто еще недавно с пеной доказывал, что бубочка классный и большой молодец. Кошелек быстро поправил мозги.

https://nashemisto.dp.ua/2020/04/10/tonny-ovoshhej-gnijut-na-svalke-karantin-bolno-udaril-po-ukrainskim-fermeram/
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А чем рынок, особенно не крытый, где есть солнце и ветер, опаснее маркета?

У нас банкротят фермеров и средний класс.

Конечно, скользко мясо в супермаркетах нужно кому-то впаривать.
Ни помидор, ни огурцов, ни фруктов нормальных.

Ни селянам Продать ни нам купить. Зато монополисты и 100 людей во власти ограбят нас всех ещё раз и землю забирут.
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А ще закриття ринків приведе до втрати заробітку продавців, великої кількості зіпсованих продуктів і підвищення цін на них.
У нас ринок поки-що відкритий, але зкупчення людей я не спостерігаю вже давно. Люди самі перестали тулитися один до одного. Тобто, проблема ринків висмоктана з пальця.
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Рынки менее опасны чем торговые центры Таврия, Копейка, Сити-Центр, Сельпо, АТБ-которые не закрывали.
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*** , запустити вірусних з за кордону а потім приймати рішеня по карантину. другий клас перша чверть або квартал в політиці
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Первый раз им фараон подсрачников надавал - 40 лет в пустыне прятались. Потом Гитлер. Их постоянно тянет на звездюлину.
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