 Лукашенко про пандемію COVID-19: Для наркоманів і курців - це хороший урок. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

За його словами, нинішня ситуація на тлі поширення коронавірусу і стурбованості в суспільстві, посилення заходів особистої гігієни в тому числі є хорошим уроком для тих, хто має шкідливі звички.

"Для наркоманів і курців - це хороший урок. Ми це бачимо у важких захворюваннях пневмонією. І пневмонією, обтяженою коронавірусом. Це хороший урок - подумати про те, як організовувати своє життя після цієї так званої пандемії", - зазначив Лукашенко.

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