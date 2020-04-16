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 Лукашенко про пандемію COVID-19: Для наркоманів і курців - це хороший урок. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що пандемія коронавірусу є хорошим уроком для тих, хто має шкідливі звички.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

За його словами, нинішня ситуація на тлі поширення коронавірусу і стурбованості в суспільстві, посилення заходів особистої гігієни в тому числі є хорошим уроком для тих, хто має шкідливі звички.

"Для наркоманів і курців - це хороший урок. Ми це бачимо у важких захворюваннях пневмонією. І пневмонією, обтяженою коронавірусом. Це хороший урок - подумати про те, як організовувати своє життя після цієї так званої пандемії", - зазначив Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі виявили більше хворих COVID-19, ніж в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189572
 
   
 Топ коментарі
 
да как-то про курильщиков не всё так однозначно
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Ото буде прикол, коли Лука коронується.

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Такое впечатление, что идиоты все больше захватывают власть в мире - батька, пуйло, трамп, зелень..
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да как-то про курильщиков не всё так однозначно
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Читатели сообщили Telegram-каналу "Баста!" о том, что ситуация с распространением заражения коронавирусом в Гомеле критическая.
"Скорые ездят по всему городу. Кожвен забит, областная "инфекционка", 1-я и 2-я забиты под завязку, койки на коридорах, Тут все уже хуже, чем в Витебске. Много медиков болеют, защиты нет, ничего", - пишет читатель из Гомеля.
"Железнодорожную больницу Гомеля заселяют больными с Сovid-19 со вчерашнего дня. Других не принимают, даже если серьезное состояние", - сообщает подписчик.
"Под прием зараженных коронавирусом перепрофилировали Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Заполнили за три дня", - пишет сотрудник больницы.
"В областную больницу везут из Ельска, Буда-Кошелево, Октябрьского и Ветки - и из райцентров, и из деревень. Больница переполнена, минимум у четырех медиков подтверждено заражение. Врачи на нервах, в панике", - пишет врач из Гомельской клинической областной инфекционной больницы.
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Ja, ja.
СССР. 1 мая 1986 года. Киев. Горит Чернобьільская Атомная. Цезий, йод....
ПАРАД.
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100% , довелось быть на этом параде , вот всё , что надо знать о кравчуке , который этот парад поддержал , как зам секретаря ЦК КПУ , должность ведь дороже здоровья людей . А своих детей они в Болгарию отправили ,тогда туда же увезли будущего вице -премьера Розенко ( совпадение ? )
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що тоді Щербицький сказав - те і зробили. Кравчук ні нащо не міг вплинути.
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А трактористам все ровно,-он же не наркоман и не курильщик. Хотя кто его знает,-по его некоторым выступлениям...
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Да Лукашенко лишь бы перднуть в лужу и все дела.
Если его слушать, то лучше всего алкоголикам - он же советовал для того, чтобы этот вирус не пристал, пить водку и ходить в баню.
Сейчас в Беларуси больных этой болезнью становится всё больше и больше, там уже и Украину обогнали, так что хитрожопый Лукашенко решил всех умерших от коронавируса объявить наркоманами и курильщиками - типа, сами виноваты, нечего их жалеть.
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Лукашенко о пандемии COVID-19: Для наркоманов и курильщиков - это хороший урок

Сказал, что хоккеисты рулят.
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Всмысле!? Неужели бульбофюрер теперь серьезно относится к корона вирусу?
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Нет, он же не курильщик...хотя по поводу наркомании я бы не был так уверен, судя по тому, что он несет...
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Какой даты ч(м)удак, Лука Лукавый! У тебя люди мрут, как мухи, а ты усы в песок прячешь. Да ещё и кукарекаешь оттуда.
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Ото буде прикол, коли Лука коронується.

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Столько лет у власти не могло пройти бесследным. Он еще больший придурок, чем наше зеленое ничтожество. Ну и плюс возраст.
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Ни один санаторий в Беларуси не закрыт на карантин в связи с коронавирусом. Об этом заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает «Еврорадио».
По словам чиновника, два санатория по состоянию на 15 апреля не работали, но не по причине карантина. Собственники решили закрыть их из-за низкой загрузки.
На сегодняшний день санатории становятся бомбами замедленного действия для распространения коронавируса.
Напомним, что именно в санатории заразился коронавирусом отец белорусского режиссера Андрея Курейчика.
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Такое впечатление, что идиоты все больше захватывают власть в мире - батька, пуйло, трамп, зелень..
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Bolsinstvo tak babuli pomerajet ot virusa,vriatli te kurili do etogo Лукашенко о пандемии COVID-19: Для наркоманов и курильщиков - это хороший урок - Цензор.НЕТ 3137
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Тем временем на ридной Пеннсилванщине.....

93-річна жінка, яка попросила "більше пива" під час блокування коронавірусу, отримує несподівану доставку Coors Light

Іноді найкращий спосіб отримати те, що ти хочеш, - це просто попросити його.
Нещодавно літня жінка в штаті Пенсильванія зробила заголовки свого простого прохання допомогти їй пройти через блокування коронавірусу . Вона не просила багато, просто хотіла більше пива .
Лукашенко про пандемію COVID-19: Для наркоманів і курців - це хороший урок - Цензор.НЕТ 7114
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Бацька упорствует в своем ***********, в Беларуси уже больше зараженных, чем у нас
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Тестов больше потому и выявленных больше.
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а населения скоко у вас ? Мильенов 10?
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Лука хотел повторить подвиг Джонсона, Трампа ,***** и Шведов и остаться на коне . но промашка вышла ,теперь надо отползать ( в бункер ) .
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Мда. Иногда лучше вообще ничего не говорить,чем молоть пургу.
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расися уничтожает дороги на границе с Беларусью
работают екскаваторы, дежурит фсб

Об уничтожении нескольких дорог оnliner сообщил читатель по имени Валерий. Вчера днем мужчина находился неподалеку от агрогородка Ленино и заметил, что на российской стороне идут работы.
- Я подъехал, посмотрел. Экскаваторы конкретно копают яму, чтобы невозможно было проехать. Причем копают так, чтоб народ не засыпал потом. Рядом стоят фээсбэшники, все контролируют. Я потом еще к другой «тропе жизни» поехал, там то же самое, - рассказывает наш собеседник.Лукашенко о пандемии COVID-19: Для наркоманов и курильщиков - это хороший урок - Цензор.НЕТ 7120
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это ещё и канавы для массового захоронения умерших от вируса , которого в Беларуси " нет"
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Странно. По всем исследованиям основными факторами риска являются возраст, мужской пол, большой вес и гипертония. Если у Луки какие-то новые данные, пусть сообщит об этом в ВОЗ. Хотя само собой, что пить, курить и наркоманить вредно, но никакого отношения к тяжести течения заболевания короной это не имеет.
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Руководитель учебного центра «Энергетик» на Березовской ГРЭС в городе Белоозерске Брестской области, который ранее работал главным инженером ГРЭС, доставлен в Брест в тяжелом состоянии. Читатели телеграм-канала «Баста» отмечают, что уже после обращения к врачам он неделю ходил на работу:
«Бывший главный инженер Березовской ГРЭС сейчас на ИВЛ в Бресте. Его жена и сын - в инфекционном с пневмонией. Инженер заболел, у него была температура, обратился к врачу. Больничный ему не дали, сказали обычная простуда. Он неделю ходил на работу, сейчас работает преподавателем. Потом ему стало так плохо, что он уже не мог ходить, ну а дальше как у всех - «скорая» и госпитализация».
Читатели канала сообщили, что бывший главный инженер Березовской ГРЭС сейчас возглавляет учебный центр «Энергетик» на электростанции. Информацию о его заражении коронавирусом нам подтвердили также сотрудники ГРЭС.
Ранее «Басте» сообщали о том, что в городской больнице Белоозерска находятся более 30 человек с «пневмонией».
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Все больше свидетельств о массовом сокрытии заражения в Белоруссии.
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Желателей по хайпить и побросать фейки всегда много! Это так как американский телеканал видавав картинку з Італії за картинку з американського госпіталя 😂🤣
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Все это чушь собачья. Батюшки умершие вряд ли курили.
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Кадити по "югославськи" курити..
Там теж було(в Югославії багато мов та діалектів, років з 50 тому), а це слово запам'яталося, чомусь..))
Ладан в кадилі китайського виробника??
😁😁
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Со слов этого совкового идиота получается, что подавляющее число погибших, в мире, курильщики и наркоманы?. А что вирус все же летает? Болван Лукашенко даже произнес слово "пандемия", "так называемая".
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Лукашенко молодец. Правду говорит человек. Умирают только люди у которых вообще нет здоровья. И то не факт что от короны умерли 👍 Шведам и Белорусам респект!
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Беларусь уже обогнала Украину по числу заболевших. А ведь первая сотня заболевших в Беларуси была на 5 дней позже, чем в Украине. А в Швеции уже 12,5 тыс случаев. Первая тысяча у них была одновременно с Норвегией. Но Норвегия объявила карантин и у них 6,8 тыс случаев.
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Норвежців удвічі менше, ніж шведів.
Тобто, рівень захворюваності у цих двох країнах однаковий.
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То есть, если у человека диабет или какое-либо середчно-сосудистое заболевание, то и хрен с ним? Объявляем его наркоманом-доходягой и пусть дохнет, нечего даже и напрягаться.
Кстати, от covid-19 умирают и полностью здоровые молодые люди, а вот курильщиков он трогает гораздо в меньшей степени.
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А диабет и ссз здоровым образом жизни нарабатывают? Бухают, курят, жрут что ни попадя, а потом их спасай видите ли.
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Я просто маю на увазі,що люди вмирали і до існування коронавірусу. Ви це розумієте? Тоді не було епідемій? Коли були вспишки грипу? То не епідемії? Ви якісь диваки мені просто цікаво скільки по вашій логіці повинен тривати карантин? 🤣😂 Років 10? 😂🤣 У вас відсутня логіка якщо ви вважаєте що вірус такий суперзаразний і супер смертельний то чому Україна з карантином і Білорусь без карантину мають однакові показники? По логіці суперзаразності і суперсмертномті Білорусь уже мала би вимерти)) а так ви тут оплачуєте 40 жертв коронавірусу але якби це були жертви звичайного грипу то ви за них і не знали б в вам би було пофіг) дивні панікери 🤣😂
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Оплачуєте* і то 40 за місяць без карантину. А Україна 120? З карантином. Сенс карантину по вашій логіці і по ваших статистиках це дані перших днів карантину в провідних державах, а Україна по суті уже місяць як закрилася. Тобто ще місяць карантину мінімум і потім ще місяць будуть виходити з карантину. Коротше будем до серпня карантинити? Цікаво буде 😂🤣
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Дивний Саня Корона, одним махом прибив усіх ветеранів, фашист?
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Все рівно, дивний підхід до ветеранів з боку победобесів.
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Твоя точка зрения давным,давно известна -не ты первый,который предлагал выбрасывать в пропасть,не подходящих по параметрам,людей!
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Такі люди самі по собі і так вмирають. І тут не коронавірус причина. Я втомився повторяти, що і до коронавірусу люди помирали від хвороб. Ви це знали? Таке враження, що ви тільки дізналися про це 🤣😂
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Ти не розумієш просту річ, люди з тими хворобами би ще жили.
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Ти не розумієш просту річ що люди з тими хворобами часто й гинуть) і до коронавірусу вони гинули але ти не бігав і не кричав що вони ще мають жити)
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У клапатлівага Бацька для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня: «Лепш быць здаровым і багатым (праўда ў Беларусі гэта толькі мне даступна), чым бедным і хворым. Вось па гэтым, каб і я не стаў бедным і хворым, няма чаго вам лягать-прилягать - ўсе хуценька затыкнулі бульбіны падыходнага памеру ў свае рот, носдри, вушы, дупу і бадзёра бегам на працу».
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Telegram-канал "Баста!" сообщает о нескольких случаях коронавируса в военных частях Вооруженных сил Беларуси. Среди них - рота, солдаты которой принимали участие в репетиции парада.

Лукашенко о пандемии COVID-19: Для наркоманов и курильщиков - это хороший урок - Цензор.НЕТ 4139

"Минск, 120-я Отдельная механизированная бригада, в/ч 04147, много пневмоний, неофициально сообщили о том, что есть подтвержденный диагноз COVID-19. Посещения и увольнения сейчас запрещены", - сообщает мать одного из военнослужащих.
"Войсковая часть 04104 в Уручье. В одной только роте забрали 38 человек с пневмонией. У служащих забрали телефоны. Те, у кого температура до 38 и выше не дошла - они просто в казарме лежат, их в санчасть не переводят, лекарств не дают. Это та самая часть, которая принимает участие в репетиции парада", - сообщил отец военнослужащего.
"В части в Печах - более сотни пневмоний. Здоровые молодые мужики кашляют и сморкаются. Много кого сначала отправили в "инфекционку", но стараются там долго не держать. Официально никого с COVID-19 нет, конечно. К параду готовятся. Свидания и увольнения - под запретом. Масок ни у кого нет. Только по телефону в выходные сын смог сообщить информацию", - пишет мать еще одного военнослужащего.
Информации о ситуации с коронавирусом в ВС РБ поступает очень мало, так как во многих войсковых частях солдатам запрещают пользоваться телефонами, а свидания ограничены. Мы опубликовали только те данные, которые удалось подтвердить благодаря надежным источникам.
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В Чечне диктатор Кадыров ,тоже скрывает масштабы эпидемии,там у них всегда всё хорошо как в Северной Корее Лукашенко про пандемію COVID-19: Для наркоманів і курців - це хороший урок - Цензор.НЕТ 9303
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В одній роті 38 чоловік з пневмонією? Це гаплик.
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У деревни Крюково погибает взвод... (с)
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Да только открытая армия Украины не болеет потому что карантин наверное в армии 😂🤣 а белорусы все слягли 🤣
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Куришь, пьёшь вино и пиво,-
Ты пособник Тель-Авива
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А как же баня с трактором, уже не лечат?
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Без водки не лечат, но не хотят жители Беларуси пить водку, хотят играть в хоккей на трезвую голову.
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Для Диктаторов колоний Московии вирус тоже не подарок,любой карантин они рассматривают как покушение на их власть,которая управляется по ордынски снизу до Диктатора вверх, Лукашенко про пандемію COVID-19: Для наркоманів і курців - це хороший урок - Цензор.НЕТ 277
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Я думал, что Клоун во власти, в Украине. Но нет, Картофельный Клоун не отстает в маразме от Оманского.
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Бухаю, курю, молодички не зобіжаються, карточки в полікліниці НЕ МАЮ!! Під 70 років!!
Здоровеньким здохну! 🤣🤣
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Шо ртутью питаисся, тада и труп долга не разложицца.
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З "Кока-коли" майжже таке ж МУМУфіциваніє..))
А чого Ви так переживаєте??
В перший раз??
Жарт..
😀
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Судячи по статистиці, Лукашенко довів Білорусь, що в них в 4 рази більше ніж в Україні,наркоманів і курильщиків. Адже кількість хворих однакова.
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Лукашеко надо сниматься не на фоне флагов колхоза Беларусь,а возле коров, это же надо забрать жену от своей любимой коровы и отправить отправить её в ссылку в свой дворец Лукашенко про пандемію COVID-19: Для наркоманів і курців - це хороший урок - Цензор.НЕТ 6728
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Бедные белорусы... Какой же он упоротый!
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А где же "мудрец"-белорус,который всех тут лечил,-или...
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А сколько ему? Может это возрастное - в последнее время его как прорвало на идиотизмы
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Середній наркоман в Білорусі це жінка 60-70 років, яка ще й палить.
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сейчас как раз такой момент , что беларусы , выбравшие шизика и неука в президенты заплатят своей жизнью за свой выбор в прямом смысле слова
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Масштаб катастрофи в Білорусі може бути такий, що країна просто перестане існувати. Дивіться: в Докшицях вітебської області в лікарні біля 100 осіб з "пневмонією". Статистика інших країн свідчить, що до лікарень потрапляє біля 20% хворих на коронавірус. Це дає 100х5=500 осіб. Населення містечка - біля 7000 осіб. Без жодних запобіжних заходів всі мешканці захворіють протягом декількох тижнів. Уже відомо, що на пневмонію там вмерли 8 або 10 осіб. Тобто до початку літа в містечку можуть вмерти 140-210 осіб.
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оце батько свого народу! -та приємно ж слухати! кожне його слово- сама мудрість говорить!
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Оказывается умирают там от пневмонии, а вирус то так, осложнение))
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У усього черта уже курильщики и наркоманів виноватьі, больньіе диабетом, сердечньіми еще не?
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Фсьо просто!!
Говорят, после шестидесяти люди не живут, а мстят правительству!
Геронтохолокост!!
Развелось долгожиделей!!
🤣🤣
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