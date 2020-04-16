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 Суспільство
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 Кількість заражених на коронавірус у Європі наближається до мільйона, найближчі тижні будуть критичними, - ВООЗ

Директор європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що наступні тижні будуть критичними для боротьби з пандемією коронавірусу в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-брифінгу. 

Він зазначив, що кількісь випадків захворювання у всьому регіоні продовжує зростати.

"За останні 10 днів кількість зареєстрованих випадків захворювання в Європі майже подвоїлася i наблизилася до 1 мільйона", - повідомив Клюге.

За його словами, це означає, що близько 50% глобального тягаря COVID-19 доводиться на Європу, сказав Клюге. Він також додав, що в результаті епідемії в Європі загинуло понад 84 000 осіб.

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"Грозові хмари цієї пандемії все ще важко нависають над європейським регіоном", - зазначив Клюге.

Він також сказав, що Європа має діяти дуже обережно, розглядаючи питання про ослаблення обмежень. За його словами, будь-який крок щодо скасування карантинних заходів має насамперед враховувати кілька ключових факторів, зокрема, те, що передача в країні контролюється, ризики спалаху мінімізуються і системи охорони здоров'я мають можливість виявляти, тестувати, відстежувати та ізолювати випадки захворювання на COVID-19 .

"Ми залишаємося в епіцентрі бурі ... Якщо ви не можете забезпечити дотримання цих критеріїв до ослаблення обмежень, я настійно закликаю вас переосмислити ситуацію. Швидкого повернення до нормального життя бути не може", - сказав Клюге.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189571
 
 
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раз грядут критические дни, воз должна запастись тампонами. и вообще Трамп им устроит диету. Количество зараженных коронавирусом в Европе приближается к миллиону, ближайшие недели будут критическими, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9122
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1 миллион из 511. Как то и говорить не о чем.
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ВОЗ, а где вы были в декабре - январе когда этого еще можно было избежать?
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В США сейчас умирает больше чем во всей Европе, почти 5 тысяч за последние сутки.
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Но тем не менее .скоро всех погонят на работы , уже начинают придумывать поэтапные шаги . Раньше вначале ,не понимая и не боясь КВ народ возмущался и хотел работать , но сейчас , когда оценили реальную опасность ,не оч и хотят. Власти просто поменяют парадигму -меньше народу больше кислорода .Хотя исходя из цифр в Европе все только начинается .
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А может и заканчивается. В Италии например вдвое меньше чем раньше больных уже умирает.
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да согласен думаю в Италии пошел спад ,но в целом по ЕС еще полыхает и на пики не вышло .
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в Україні коронавірус офіційно підтвердили у 788 медиків.
І це з 4161 чоловік.. Кількість заражених на коронавірус у Європі наближається до мільйона, найближчі тижні будуть критичними, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8846
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вооз
ВОЗ.
World Health Organization


БАСТА !
ТУпій школоті -редакторам заголовків в Цензорі.
три слова ,не 4.
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