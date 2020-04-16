 У Білорусі виявили більше хворих COVID-19, ніж в Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Білорусі.
"Станом на 16.04.2020 в Білорусі проведено 81 тис. 246 тестів на коронавірусну інфекцію.
Зареєстровано 4204 осіб з наявністю коронавирусної інфекції. 65 пацієнтів потребують підтримки апарату штучної вентиляції легенів.
Померли 40 пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією", - наголошується в повідомленні.
Для проведення тестування в Білорусі працюють 24 лабораторії.
В Україні станом на ранок 16 квітня захворювання підтвердили у 4161 людини, з них 116 осіб померли, 186 - вилікувалися.
Повідомляється, що в Україні провели 42823 ПЛР-тести, в Білорусі тестів провели вдвічі більше - 81 246.
Авакову слід було б також віддати медикам щитки... як і фільтруючі "намордники" ментів... Але ж... Замість ефективної боротьби з пандемією, у влади - "ідея фікс" -вона "турбується" про ефективну боротьбу проти громадян, особливо - проти патріотів...
Корпорація повідомила, що перша партія з 2300 лицьових щитків, виготовлених з використанням тривимірної друку на її виробничих потужностях в Пьюджет-Саунд і інших регіонах США, була передана в п'ятницю Міністерству охорони здоров'я і соціального забезпечення США.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=247390732977795&set=a.105599620490241&type=3&av=100031206097912&eav=*******************************************************************&eid=ARDEXWjw7aAOWUlTHfVf8h2kWz8wk-SAUa0fmJEz_nOdI9t6NlN_Cf778m-X65-E3MV01WEJmRyh6odl
це інфікованих сто разів більше ,а не хворих.
допоки вистачає апаратів ШВЛ- СМЕРТНІСТЬ 3.9 В УКРАЇНІ ВІД Covid-2019
За 17 тис. ?
У нас своя, особая, математика. Глупый бацька неправильно считает.
Україна 43 тис.
трохи виправилась
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Нехай своєю країною займаються..
а то нарадилиУряду 'пустити на самоплив' (
Сша,звичайно ,"попереду всія планети" (
[ Фото ]
Сравнительный график по ситуации с коронавирусом в Беларуси, Эстонии, Венгрии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, России, Украине, начиная с сотого подтвержденного случая.
Даже согласно официальной статистике, Беларусь на 16 день после после сотого подтвержденного случая Covid-19 по росту количества заражений опережает всех соседей. Реальная ситуация намного хуже.
Сотрудник гимназии №34 на улице Азизова в Минске сообщил о смерти от коронавируса рабочего хозгруппы. Директор гимназии в разговоре с нами заявила, что у нее нет никакой официальной информации, но детям "лучше ограничить контакты".
"Сегодня в больнице после пяти дней госпитализации умер рабочий хозгруппы. Причина - коронавирус. Приехала санстанция обработала его кабинет. Дети в понедельник должны придти на занятия", - сообщил сотрудник учреждения.
Мы поговорили с директором гимназии №34. Приводим стенограмму разговора:
- Здравствуйте. У нас появилась информация, что у вас умер сотрудник от коронавируса. Скажите, это правда? Детям стоит опасаться?
- У них не было никаких контактов! Никаких комментариев я больше не даю!
- Каких контактов?
- Контактов детей с сотрудниками у нас не было.
- И до каникул не было контактов?
- Какой вопрос вы хотите задать?
- Есть ли опасность для детей? Если, допустим, мой ребенок общается с учениками вашей гимназии, может, стоит ограничить общение с ними?
- Это ваше право. Конечно, лучше ограничить общение.
- То есть это правда?
- Ограничьте общение! Все вопросы - к Министерству здравоохранения. У меня на сегодняшний день нет официальной информации.
- У вас умер человек, но у вас нет официальной информации?
- У меня нет официальной информации. Комментарии я никакие не даю. Извините, до свидания.