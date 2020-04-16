EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Здоров'я
  14341  59
Матеріали за темою:
Все про:Білорусь (985) карантин (2970) COVID-19 (3847) коронавірус (2519)

 У Білорусі виявили більше хворих COVID-19, ніж в Україні

У Білорусі у 4202 людей виявили захворювання на коронавірусну інфекцію, в Україні хворих майже на пів сотні менше, проте в Білорусі провели понад 81 тисячу тестів на COVID-19, в Україні - вдвічі менше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

"Станом на 16.04.2020 в Білорусі проведено 81 тис. 246 тестів на коронавірусну інфекцію.

Зареєстровано 4204 осіб з наявністю коронавирусної інфекції. 65 пацієнтів потребують підтримки апарату штучної вентиляції легенів.

Померли 40 пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією", - наголошується в повідомленні.

Для проведення тестування в Білорусі працюють 24 лабораторії.

В Україні станом на ранок 16 квітня захворювання підтвердили у 4161 людини, з них 116 осіб померли, 186 - вилікувалися.

Повідомляється, що в Україні провели 42823 ПЛР-тести, в Білорусі тестів провели вдвічі більше - 81 246.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Яценюк: Імпорт електроенергії з РФ та Білорусі треба припинити не на час карантину, а повністю. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189570
 
 
 Топ коментарі
 
Население Беларуси в четыре раза меньше чем Украины, а протестировано в два раза больше людей...
 показати весь коментар
 
Лука Мудищев сказал , что это наркоманы и призвал всех пить водку и на тракторы . Беларусы гордятся своим вождем .
 показати весь коментар
 
Сколько в действительности провели тестов на коронавирус в Беларуси - это одному богу известно. Серьезно заболевших и умерших спрятать трудно, а про тесты набрехать - легко. Сколько Лукашенко скажет, столько и нарисуют.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну и что? цыплят по осени как гритси. зато у них весна, а у нас - всеукраинская каталажка. я тут прикинул, что за минимальный штраф за прогулку в лесу можно купить 2 калаша и ещё кучу патронов.
 показати весь коментар
 
 
Боїнг поставив медикам партію захисних лицевих щитків .. оскільки сльозові оболонки очей є також шляхом інфікації... При цьому шляхи поступлення повітря слід захистити широким полотном з марлі, чи іншого підходящого матеріалу...
Авакову слід було б також віддати медикам щитки... як і фільтруючі "намордники" ментів... Але ж... Замість ефективної боротьби з пандемією, у влади - "ідея фікс" -вона "турбується" про ефективну боротьбу проти громадян, особливо - проти патріотів...
Корпорація повідомила, що перша партія з 2300 лицьових щитків, виготовлених з використанням тривимірної друку на її виробничих потужностях в Пьюджет-Саунд і інших регіонах США, була передана в п'ятницю Міністерству охорони здоров'я і соціального забезпечення США.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=247390732977795&set=a.105599620490241&type=3&av=100031206097912&eav=*******************************************************************&eid=ARDEXWjw7aAOWUlTHfVf8h2kWz8wk-SAUa0fmJEz_nOdI9t6NlN_Cf778m-X65-E3MV01WEJmRyh6odl
 показати весь коментар
 
 
В Білорусі є медицина і порядок і там відносно правдиві показники 1% летальних випадків - 40 смертей на 4200 хворих, а в Україні медицини немає і порядку немає і тому в нас 116 смертей на 4161 хворого! Отже в Україні реально хворих як мінімум в 100 разів більше ніж смертей - 11600 хворих. А якщо прийняти європейську цифру смертності 0,5%, то в Україні хворих у два рази більше - 23000.
 показати весь коментар
 
 
маячня
це інфікованих сто разів більше ,а не хворих.
допоки вистачає апаратів ШВЛ- СМЕРТНІСТЬ 3.9 В УКРАЇНІ ВІД Covid-2019
 показати весь коментар
 
Інфікованих взагалі невідомо скільки, бо тих в кого немає симптомів ніхто не перевіряє!
 показати весь коментар
 
 
Не мели дурниць. Краще попроси якогось школяра щоб навчив рахувати відсотки. І тоді подивися світову офіційну статистику по пандемії.
 показати весь коментар
 
говорят за $ 200 калаш можно найти. сильно подешевело после известных событий.
 показати весь коментар
 
Маячня, нормальний автомат менше ніж за 600-700 не візьмеш.
 показати весь коментар
 
В Беларуси выявили больше больных COVID-19, чем в Украине

У нас своя, особая, математика. Глупый бацька неправильно считает.
 показати весь коментар
 
 
Кто больше ищет, тот больше и находит.
 показати весь коментар
 
 
Так может Беларусь тесты выпускает и тестирует всех.
 показати весь коментар
 
 
Білорусь 81 тис тестів
Україна 43 тис.
трохи виправилась
https://www.worldometers.info/coronavirus/
 показати весь коментар
 
і це при вчетверо меншому населенні у Білорусі - у них вдвоє більше тестів. Куди там виправились. Викривились.
 показати весь коментар
 
 
В Витебске тестируют всех желающих без ограничений.
 показати весь коментар
 
Население Беларуси в четыре раза меньше чем Украины, а протестировано в два раза больше людей...
 показати весь коментар
 
 
Наверное потому что болеет больше. Нет смысла тестировать людей которые не болеют.
 показати весь коментар
 
Москальскими тестами, якінаходять 30 відсотків.
 показати весь коментар
 
А футбол играют и ещё не один футболист не заразился вирусом.
 показати весь коментар
 
 
Лука Мудищев сказал , что это наркоманы и призвал всех пить водку и на тракторы . Беларусы гордятся своим вождем .
 показати весь коментар
 
 
только наркоманы и алкаши-трактористы
 показати весь коментар
 
Что и следовало доказать. Британские специалисты поэтому и говорят что в Украине зараженных ( выявленных) нужно умножать на 10, это и будет фактическое количество уже инфицированных. ( бессистемное прохождение заболевания в отдельных случаях, страх обращаться в "нашу" больницу, отсутствие тестирования и плохое качество самих тестов (что это 60-80% достоверности.. когда должно быть 99,8) и т.д. дает вот такие оптимистический результаты, которыми мы все время бравируем.. Посмотрим данные 26 мая ( две недели спустя после окончания череды всех праздников) тогда все "тайное" станет явным.
 показати весь коментар
 
 
при таком же уровне тестирования?... данные станут еще лучше, ибо изголодавшийся и потерявший работу люд надо будет гнать работать за похлебку...
 показати весь коментар
 
 
Гнать не треба люди самі з радістю підуть! Бо такі як ви з вашими карантинами приведуть тільки до реального зменшення населення. Таких панікерів як ви треба ізольовувати від суспільства. Ви з мухи робите слона! За один січень в Україні від пневмонії 600 смертей і ніхто не панікував і не вводив карантину! А тут ви придурки хочете роками карантинить?) Від чого? Від того що люди вмирають з хронічними хворобами? Тут питання вони від корони вмерли чи з короною? Бо це велика різниця.
 показати весь коментар
 
Правильно Саня, нехай всі старі помруть і тобі звільниться кімнатка.
 показати весь коментар
 
Це твоя мрія? 😂🤣 Не бачу взагалі присутності епідемії. Тому не розумію про що ви. Бачу тільки роздуту паніку. Більшість старих живуть і далі. Взагалі не бачу від чого така паніка в Україні і намагання в чомусь накинутися на Білорусь. При тому всьому Білорусь живе нормальним життям. І чудово справляється з так званою пандемією і без жорстких карантинів. А ви ватоголові і далі ховайтеся від вірусів смертельних 🤣😂
 показати весь коментар
 
британські спеціалісти ПІШЛИ В СРАКу.
Нехай своєю країною займаються..
а то нарадилиУряду 'пустити на самоплив' (
 показати весь коментар
 
І чим Україна хвалиться - тільки тим, що менше тестує українців.
 показати весь коментар
 
 
Та і то деякі попи не визнають достовірність тестів.
 показати весь коментар
 
Сколько в действительности провели тестов на коронавирус в Беларуси - это одному богу известно. Серьезно заболевших и умерших спрятать трудно, а про тесты набрехать - легко. Сколько Лукашенко скажет, столько и нарисуют.
 показати весь коментар
 
 
найпростіше перевірити -якщо буде реальна статистика смертей від пневмонії в Білорусі..
 показати весь коментар
 
Что значит спрятать трудно, ставят диагноз пневмония и ни слова о вирусе, вот и все.
 показати весь коментар
 
Со временем вычислят и пневмонии, и смерти из-за сопутствующих заболеваний "без коронавируса".
 показати весь коментар
 
ненужно забывать что БЕлорусь населения в два раза меньше...а количество заражённых уже как у нас... а значит если население как у нас .то и заражённых можно так считать в два раза больше чем у нас ...вот и вся статистика, мы работаем и есть разница в двое получается .а там врачей уже больше 300 заражённых...как то так.... меня интересует что будет в масквабаде которая находится в *********.... представляете мегаполис в 15 миллионов и столько же наезжих гопников и заразы всякой со всех ****** СНГ и дальних закутков недоимперии....кто там проживает и в каком состоянии жители этих ******? и они тусуются там многие в маскве... ходят все без масок и перчаток табунами в метро и везде.... ждём мор тотальный.... У Білорусі виявили більше хворих COVID-19, ніж в Україні - Цензор.НЕТ 821
 показати весь коментар
 
я не думаю....я предполагаю и отвечаю как и все в инете на форумах на новости! тогда пусть не пишут журналисты новости в газетах и журналах и закроют обсуждения все... вы же вот читаете посты и новости...только вы не пишите обсуждения .а я как то отвечаю и тролю рашку...хоть что то делаю...пусть читают... а молчание (смерти подобно....) У Білорусі виявили більше хворих COVID-19, ніж в Україні - Цензор.НЕТ 7741
 показати весь коментар
 
Рашка "підтягується' до "лідерів" заражуваності в день.Іспанії.Британії.Великобританії.
Сша,звичайно ,"попереду всія планети" (
 показати весь коментар
 
хай на радость людям...накажут сами себя...они же мазохисты скрепы.... в москве гопота с СНГ и всея ****** необьятных ...а в америке из за демократии и свобод... там мегаполисы, населения 320 миллионов аж. две *********...ну и также приезжих со всего мира там студентов. туристов и рабочих и эмигрантов беженцев всяких. вот заразу и навезли к себе по душевной доброте... нужно америку закрывать и прекращать раздавать гопникам (зелёные карты...)
 показати весь коментар
 
на фоні смертності від алкоголізму,наркоти і СНІДу , на расєї новий короновірус -фігня...
 показати весь коментар
 
А не в 4 раза меньше население в РБ чем в Украине ?
 показати весь коментар
 
 
Та Ви уже місяць чекаєте мор в Білорусії 🤣😂 від вас звичайно скривають) вже вся Білорусь вимерла то тільки Лукашенко там живий а телеканали пускають архівні відео😂 Білорусь вимерла одна Україна жива з карантином) і ще Італія і Іспанія) а Білорусь зі шведами вимерли 😂🤣
 показати весь коментар
 
хто це ви, чекаєте?я нічого не чекаю зовсім....але як кажуть ще не вечір.... в світі все тільки починається пік вірусу в більшості країн... тиждень - два пишуть покаже...(( ну так не буває що зовсім нічого не робити і воно пронесе...а інші до 1.000-2.500 в день помирали...((
 показати весь коментар
 
Дійсно ... Звідкиля стільки тестів у них ?
 показати весь коментар
 
Ну, где тут Дидовик и Александро, которые агитировали против карантина? Хотелось бы почитать ваши комментарии.
 показати весь коментар
 
Зачем ему жрать зябликов, пускай лучше Стерха сожрет. И мы ему все простим. У Білорусі виявили більше хворих COVID-19, ніж в Україні - Цензор.НЕТ 9705
 показати весь коментар
 
 
может... подзабыл...територия в 3 раза меньше помню... а народа кажется там +- 15 лямов...не хочу рыться ...неважно...))
 показати весь коментар
 
совсем (крохи....) рашке захватить их дня хватит...та они и сами сдадутся...хотели же обьедениться... мечтали...чат рулетка в помощь тем кто не верит или не знает.что большая часть этих 9 миллиолнов за рашку. (по нашим меркам там 90% сепаров... заходите пообщайтесь с народом...будете удивлены) У Білорусі виявили більше хворих COVID-19, ніж в Україні - Цензор.НЕТ 9541
 показати весь коментар
 
Баста!, [16.04.20 12:28]
[ Фото ]
Сравнительный график по ситуации с коронавирусом в Беларуси, Эстонии, Венгрии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, России, Украине, начиная с сотого подтвержденного случая.
Даже согласно официальной статистике, Беларусь на 16 день после после сотого подтвержденного случая Covid-19 по росту количества заражений опережает всех соседей. Реальная ситуация намного хуже.
 показати весь коментар
 
Баста!, [16.04.20 17:25]
Сотрудник гимназии №34 на улице Азизова в Минске сообщил о смерти от коронавируса рабочего хозгруппы. Директор гимназии в разговоре с нами заявила, что у нее нет никакой официальной информации, но детям "лучше ограничить контакты".
"Сегодня в больнице после пяти дней госпитализации умер рабочий хозгруппы. Причина - коронавирус. Приехала санстанция обработала его кабинет. Дети в понедельник должны придти на занятия", - сообщил сотрудник учреждения.
Мы поговорили с директором гимназии №34. Приводим стенограмму разговора:
- Здравствуйте. У нас появилась информация, что у вас умер сотрудник от коронавируса. Скажите, это правда? Детям стоит опасаться?
- У них не было никаких контактов! Никаких комментариев я больше не даю!
- Каких контактов?
- Контактов детей с сотрудниками у нас не было.
- И до каникул не было контактов?
- Какой вопрос вы хотите задать?
- Есть ли опасность для детей? Если, допустим, мой ребенок общается с учениками вашей гимназии, может, стоит ограничить общение с ними?
- Это ваше право. Конечно, лучше ограничить общение.
- То есть это правда?
- Ограничьте общение! Все вопросы - к Министерству здравоохранения. У меня на сегодняшний день нет официальной информации.
- У вас умер человек, но у вас нет официальной информации?
- У меня нет официальной информации. Комментарии я никакие не даю. Извините, до свидания.
 показати весь коментар
 
звідки у батькі скільки тестів?...мабуть тама не крадуть
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору