 Заборона перебувати в громадських місцях, обмеження доступу до кладовищ і штрафи, - в кількох областях посилили карантин на Великодні свята

В Одеській області посилять заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляє пресслужба ОДА в четвер, 16 квітня, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз епідеміологічна ситуація із захворюванням на коронавірусну хворобу в Одеській області залишається неблагополучною. Оскільки ареал поширення інфекції збільшився до 13 адміністративних одиниць. З початку епідемії підтверджено діагноз Covid-19 у 70 пацієнтів. Для запобігання поширенню хвороби, Одеська облдержадміністрація наполягає вжити додаткових протиепідемічних заходів", - заявив заступник голови ОДА В'ячеслав Овечкін.
Для стабілізації ситуації в Одеській області ведеться робота з урахуванням епідемічної обстановки, а саме:
вжито ізоляційно-обмежувальні заходи,
ведеться інформаційно-роз'яснювальна робота з населенням;
ведуться навчальні заходи для медичних працівників.
Ще в регіоні створили мобільні бригади для діагностики коронавірусу, які на вимогу виїжджають і здійснюють забір біологічного матеріалу на ПЛР-дослідження. Лабораторна діагностика та дослідження здійснюється за рахунок держбюджету.
На час Великодніх свят усім керівникам релігійних організацій рекомендовано запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи. А саме, це проведення онлайн-трансляції богослужінь для населення. При здійсненні служби уникати безпосереднього контакту між людьми та дотримуватися дистанції, виходячи з того, що на одну особу має припадати не менше 5 кв. м. площі церковної споруди.
У храмах не може перебувати більше 10 представників духовенства. Усі присутні мають використовувати засоби індивідуального захисту, а саме маски та респіратори.
Ще місцева влада обмежує доступ громадян до кладовищ. Перенести поминальні дні та вчинення заупокійних молитов на Троїцьку батьківську поминальну суботу, 6 червня 2020 року.
Крім того було обговорено надання соціальних послуг малозахищеним верствам населення. Це допомога особам похилого віку, особам із інвалідністю, одиноким та одиноко проживаючим особам похилого віку тощо.
До комплексу обмежувальних протиепідемічних заходів на території Одеської області належить функціонування продовольчих ринків. На період дії карантинних заходів проведення будь-якої діяльності роздрібних ринків забороняється.
Карантинні заходи напередодні святкування Великодня посилили також в Сумській області, повідомляє Сумська ОДА.
Зокрема, була введена заборона на перебування громадян у громадських місцях з 13:00 суботи і до 6:00 вівторка.
Таке рішення було ухвалено в зв'язку з множинними фактами порушення карантинного режиму жителями Сумської області.
"Попереду Великдень. І це свято люди мають відзначати вдома, щоб після святкових днів в області не сталося вибуху захворюваності на коронавірусну інфекцію", - зазначив Мілаш.
Посилили карантин також у Львові. У зв'язку з цим, зокрема, будуть закриті всі продуктові ринки на території міста.
Також на Великодніх вихідних будуть діяти запроваджені 10 квітня обмеження в Київській області. Також посилені карантинні заходи будуть вже традиційно діяти на вихідних у Чернівецькій області.
З 13:00 суботи, 18 квітня до 6:00 понеділка, 20 квітня в Дніпропетровській області посилять карантин. Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко закликав жителів залишатися вдома, зокрема, не відвідувати магазини і відмовитися від поїздок. Обмеження необхідні, щоб уникнути скупчення людей під час Великодніх свят, підкреслив глава регіону.
"На Великодні свята підсилюємо карантин - відповідне рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ та НС", - пояснив Олександр Бондаренко.
Обласна комісія ТЕБ та НС зобов'язала органи місцевого самоврядування Дніпропетровщини ввести додаткові протиепідемічні заходи в ці вихідні - відповідно до законодавства. За дотриманням карантину в посиленому режимі стежитиме Нацполіція, порушників штрафуватимуть.
4 ч. ·
Не можу не поширити. І тут є два аспекти. Перший юридичний - в юриспруденції я пас і вдячна була б, якби юристи пояснили: а що, стаття 181 КК в нас нечинна? Чи вона взагалі після історії з "Білим Братством" хоч десь застосовувалась?
Стаття 181. Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів
1. Організація або керівництво групою, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів і поєднана із заподіянням шкоди здоров'ю людей або статевою розпустою, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи неповнолітніх, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. (с)
І другий аспект - теологічний. Я, звісно, людина світська, але християнську історію знаю досить, щоб розуміти, що це оголошення не тільки за духом, а й за буквою християнського вчення є чистим блюзнірством, - якраз тим диявольським спокушанням, про яке написано в Євангелії (Матвія 4:1-11) і на яке Христос відреаґував словами "Одійди, Сатано!". Про мучеництво ж пізніше розміщу фраґмент із наших "Чотирьох розмов про Лесю Українку" з Блаженнішим Святославом (Шевчуком) із книги "Апокриф", яка мала презентуватись наступного тижня, але "зависла" через карантин, - то серйозна тема, яка потребує фахового коментаря (спойлер: у цьому оголошенні - теж блюзнірство: тролінґ, цинічна маніпуляція самою ідеєю мучеництва).
Верующих приглашают приехать в сквер Гамова на своих авто и поучаствовать в службе, не выходя из салона. На сцене будут читать проповеди и петь гимны, а прихожанам предлагают вместо «Аминь» мигать дальним светом, а вместо аплодисментов включать аварийку."(с)
16.04.2020, 17:10 • 554 • 1
У меня хорошие новости. Маски валятся в цене на опте, а это значит, что с разницей пару дней будет обвал цен в рознице и интернете.
Рынок насытился. Первая истерия прошла. Люди научились пользоваться ими многократно.
Факт 1. Ещё в Понедельник, позвонили сразу два украинских производителя марлевых масок и сказали, что их склады ломятся от уже пошитого, спрос упал в разы и они готовы отдавать маски уже даже по себестоимости только для того чтобы не остаться с ними навсегда. Цена в опте упала с 13 грн до 9 грн за штуку.
Факт 2. Каждый день сыпятся предложения от тех, кто массово делает одноразовые маски без мембраны в Украине. У этих вообще жопа. Во-первых, люди наконец-то научились различать, что защищает, а что нет. Во-вторых, их делают в разы больше, чем их хотят купить. Цена в опте сегодня на украинскую маску из спанбонда без мембраны упала до 6 гривен. А ещё неделю назад за них просили по 13 грн.
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Факт 3. В страну массово завозят каждый день сотни тысяч масок из Китая. Это уже миллионы и миллионы. Цена на китайские с мембраной упала в опте уже до 12 грн за штуку. Предложений с каждым днём все больше. Неделю назад -ниже 16 грн не подходи.
Итог. Как и предполагалось, нам нужен был этот 1 месяц, чтобы рынок насытился масками на любой вкус и кошелёк. И не нужны никакие государственные меры. Просто нужно было вовремя не дать вывезти миллионы масок и респираторов на экспорт.
И тех масок, что вывезли в феврале на экспорт, нам бы хватило на этот месяц жизни - без всякого дефицита и особого роста цен.
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Именно поэтому. Хотелось бы все же узнать ФИО тех, кто будет наказан за незакрытый вовремя экспорт из Украины товаров защиты. А то складывается впечатление, что этот вопрос решили замять.
Вы, наверное, думали, мы забыли!?! Ответ: Нет!
Конечно. Каждый из вас имеет право на ошибку, но не в этот раз.
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Алексей ДАВИДЕНКО