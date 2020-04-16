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 Настоятель храму УПЦ МП у Дніпрі купив 25 соток землі й цього ж дня оголосив збір на потреби храму на свою особисту картку, - ЗМІ. ФОТО

Настоятель храму Іверської ікони Божої Матері, протоієрей Микола Несправа володіє будинком у Дніпрі на 200 квадратів, а також кількома земельними ділянками і нерухомістю в Дніпропетровській області

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Слідство.Info".

14 квітня на сторінці храму в фейсбуці було опубліковане прохання про пожертвування. "У зв'язку з введенням карантину, фінансова підтримка храму значно збідніла. Богослужіння не припиняються, кошти на соціальні проєкти, комунальні платежі і господарські витрати стрімко закінчуються. Просимо підтримати нас у скрутну хвилину", - сказано в повідомленні.

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Настоятель храму УПЦ МП у Дніпрі купив 25 соток землі й цього ж дня оголосив збір на потреби храму на свою особисту картку, - ЗМІ 01

Того ж дня настоятель храму Микола Несправа придбав земельну ділянку площею 25 соток в селі Шульгівка за 70 кілометрів від Дніпра. Каже, що за власні кошти.

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"У мене є робота. Я працюю в університеті внутрішніх справ (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. — Ред.), я професор кафедри міжнародних відносин. Крім цього, хобі — я 20 років займаюсь ландшафтним дизайном, екодизайном", — зауважує Несправа.

У цьому ж селі у протоієрея є ще одна ділянка площею 25 соток і невелике приміщення. За словами настоятеля, вони дісталися йому в подарунок. Несправа говорить, що буде вирощувати на цих ділянках рослини, занесені до Червоної книги. Він стверджує, що нова ділянка - поруч зі старою. Але за даними кадастрової карти, між ними росте ліс.

Настоятель храму УПЦ МП у Дніпрі купив 25 соток землі й цього ж дня оголосив збір на потреби храму на свою особисту картку, - ЗМІ 02

Мешкає священник у приватному будинку у Дніпрі, який, з його слів, має 200 квадратів площі і розміщується на ділянці площею п’ять соток. "Я в цьому домі живу 20 років", — каже настоятель храму і додає, що він дістався йому від батьків.

Настоятель храму УПЦ МП у Дніпрі купив 25 соток землі й цього ж дня оголосив збір на потреби храму на свою особисту картку, - ЗМІ 03

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Також Миколі Несправі з 2014 року належить дві ділянки сукупною площею 20 соток у селі Царичанка, яке розміщене на відстані 90 кілометрів від обласного центру. Там, за словами священника, також планували зробити лабораторію екологічних досліджень. Проте нібито невдало вибрали місце. "Там просто закинута ділянка", — каже він.

Храм Іверської ікони Божої Матері належить до Дніпропетровської єпархії УПЦ Московського Патріархату. Збудували його у 1998 році у сосновому лісі в північній частині Дніпра. Відтоді  його настоятелем є Микола Несправа.

Щодо онлайн-збору пожертв Несправа пояснює, що ці кошти потрібні для забезпечення роботи храму. "Ми порадилися, яким способом краще збирати пожертви, і вирішили зробити через цю послугу", — каже він. За його словами, за останню добу надійшло близько восьми тисяч гривень пожертв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189566
 
   
 Топ коментарі
 
Тоже мне новость. Жадность московских попов это уже классика жанра
Настоятель храма УПЦ МП в Днепре купил участок в 25 соток и в этот же день объявил сбор на нужды храма на свою личную карту, - СМИ - Цензор.НЕТ 1219
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Государство не имеет права вмешиваться в дела церкви! ))
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Имеет полное право, если церковники совершают преступления и дурят людей. Хотя прихожан МП не жалко абсолютно.
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громодяне кто может.... коронным вирусом..батюшке на карту банка... долгие лета и благополучия..... так почем опиум для лошар.. а??!!
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Государство имеет такие права.
Понятие "церковь отделена от государства" означает то, что церковь не может вмешиваться в дела государства, а не наоорот.
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Закона о рынке земли еще нет... никакой продажи земли поэтому и быть не может.. Тем не менее уже 20 лет все покупают и продают землю.... Удивительная страна Украина...
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то рынок земли сельхозназначения, под застройку-огороды земля продается уже давно
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Земля сільгосппризначення не продається! А під забудову, торгівлю чи виробництво - будь ласка. 25 сотих то зрозуміло, що під забудову, то не проблема. Питання в іншому - стратився піп, тому й збір коштів оголосив. Треба ж йому якось витрати компенсувати, а то ж бідака вдушиться від такої втрати.
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Вы путаете землю разного назначения
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Сразу вспоминается эпизод с Юрием Деточкиным,продававшим машину какому-то служителю церкви Настоятель храма УПЦ МП в Днепре купил участок в 25 соток и в этот же день объявил сбор на нужды храма на свою личную карту, - СМИ - Цензор.НЕТ 9057
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Верующие, обращаюсь к вам - это ваш посредник к богу? Кроме как тупыми баранами по другому вас не назовешь
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Тоже мне новость. Жадность московских попов это уже классика жанра
Настоятель храма УПЦ МП в Днепре купил участок в 25 соток и в этот же день объявил сбор на нужды храма на свою личную карту, - СМИ - Цензор.НЕТ 1219
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Духовно, скрепно, благолепно и богоугодно. Пошто на батюшку **** возводить-то, окаянные?
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Повадки настоятеля очень похожи на Коломойского. Не брат ли?
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Какой разносторонний батюшка -латафундист, ученный-ботаник, на научные исследование деньги собирает
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Вера в бога заключается в правильных поступках и действиях, а облизывания икон и донаты попам, этом все хреномантия, которую вбили в головы протяжении столетий нищему и тупому населения.
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Правы были декоммунизиоованные: религия - опиум для народа. Игорный бизнес запретили, зато религиозный бизнес процветает.
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Тю дурак. Мог сказать служакам - вывсеврети, кто не верит - "гореть вечно". Ану пшли вон а не то наложу, и анафему тоже. Отлучу от мечети, Перуна и Аполлона, кто уж во что верит - прочь, вы кто такие? - я вас не звал!
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А он не видит в єтом ничего дурного.
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Хто ще не зібрався паски святити? Бігом, або перерахуйте кошти! Свиням в рясах на будиночок ніфатає.
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Я уже давно говорю что в попах Московского патриархата нету Бога, а есть бизнес или работа на ФСБ.
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Не понимаю зачем церкви городить большими непроглядными заборами.
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Я догадуюсь шо этот проходимец будет дальше делать с тем лесом. шо находится между двумя его участками. План у этого негодяя вызрел уже давно. Сам лично знаю такие места где в наглую прихватизировали и лес и реку.
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молитву не затравишь -
майбах не заправишь !
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Когда закончится этот церковный криминальный гавнюшник в Украине? Во всех цивилизованных странах церкви сдают декларацию о доходах и источников доходов.
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Всем тяжело, попам что больше всех нужно, пусть постят.
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Ага, верьте дальше в церковь, в бога...
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В наше время церкви наполнены не верой а чертями в рясах.
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А в чем криминал? Если пожертвования делаются в храме, то что,поп чеки выдает или расписки? Или бухгалтер приходует, как доход юр. лица? А если храм записан на частное лицо? Патриархат, как организация, юридически собственности не имеет, так что в любом случае все содержание храмов на честности попов стоит, берущих бабло. Если уж так подходить, то множество волонтеров собирали деньги на свои карточки для поддержки армии и раненых, так чем это отличается?
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Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
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как раз под расстрел и конфискацию а церковь снести
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стрімко закінчуються гроші. будь скромнішим у власних бажаннях.
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