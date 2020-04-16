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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (7501) пошкодження (97) кримінальна відповідальність (136)

 Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про відповідальність за пошкодження телекомунікаційних мереж

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №2654 про посилення захисту телекомунікаційних мереж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 315 нардепів.

Законопроєктом передбачено, що порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або пошкодження телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації або споруд зв'язку, що входять до складу такої мережі, якщо воно не викликало припинення надання телекомуслуг, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 3400 гривень) і на посадових осіб - у розмірі від 300 до 400 таких мінімумів (5100 - 6800 гривень).

У документі прописано, що умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі або техзасобів телекомунікації або споруд зв'язку, які входять до складу телекоммереж, якщо такі дії спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг, карається штрафом від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 - 51 000 гривень) або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або загальнонебезпечним способом, караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

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Якщо зазначені вище дії завдали матеріальної шкоди у великих розмірах або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, вони караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

У законі прописано, що майнова шкода визнається в великих розмірах, якщо він в три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

"Важкими наслідками в цій статті вважаються дії, якщо вони спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг на об'єкти критичної інфраструктури, установи охорони здоров'я, правоохоронних органів, органів державної влади, частинам пожежної охорони, підрозділам Збройних сил України, інших стратегічно важливих об'єктів для функціонування економіки, національної безпеки держави і суспільства", - зазначено в тексті документа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189561
 
   
 Топ коментарі
 
Рада поддержала в первом чтении законопроект об ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей - Цензор.НЕТ 1078

ВР полностью подконтрольна глобалистам.
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Если кабель украл - 17000 грн . А если в парк вышел погулять, или на берег моря - тоже 17000 грн. Так что эти преступления одинаковы.
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Это сейчас прям пиздец важный закон! Вот срочно надо было головать! Идиоты
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Это сейчас прям ****** важный закон! Вот срочно надо было головать! Идиоты
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Конечно важный : налогов нет, хоть штрафами заполнить бюджет надо.
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Скоро узнаете почему это важнейший закон: посмотрите что такое Г5 + Адренохром+ QANON.
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ЗЕ "освоївся" з новою роллю...

але не на звичних підмостках "95-го кварталу", а прямо на Банковій

https://www.youtube.com/watch?v=uNUuh0B1VL0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR343JlQHWvHtXi0qOvcfkSe_geA-9XhfGv8Gd4uzyCUHvNzM3Qu0eXRbFY
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"Украина, которая сейчас представлена ​​в бюро Комитета ООН по вопросам информации, поддерживает инициативу Антониу Гутерреша по противодействию фейкам и дезинформации вокруг пандемии COVID-19." /// общественно важную информацию, которую хотят скрыть : G5 + Адренохром + QANON.
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Рада поддержала в первом чтении законопроект об ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей - Цензор.НЕТ 1078

ВР полностью подконтрольна глобалистам.
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Если кабель украл - 17000 грн . А если в парк вышел погулять, или на берег моря - тоже 17000 грн. Так что эти преступления одинаковы.
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Коли вже даватимуть оту зєлєну тисячу ?
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Побільше штрафів! Єрмаку час міняти мерседес, та й Вовік давно в Омані не відпочивав.
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"Вон он, змей, в окне маячит -
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода."

страховка дротив рабиновича...
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