 У полоні найманців РФ на Донбасі залишаються 50 українців, - Східноукраїнський центр громадських ініціатив. СПИСОК

З в'язниць "ДНР" звільнили 9 полонених, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Східноукраїнський центр громадських ініціатив".

З в’язниць "ДНР" звільнили 9 полонених:

Алакоз Олександр Гриненко Микола Ілюхін Микола Карась Володимир Костєв Євгеній Помеляйко Олександр Садовський Олександр Сірик Вадим Шайдов Віктор

З в’язниць "ЛНР" звільнили 11 полонених:

Желдак Віталій Миронич Сергій Можаєв Валентин Полозов Микола Попова Алевтина Русинов Сергій Сливка Іван Сливка Олександр Табачний Олександр Штиль Олександр Яковенко Олександр

"Східноукраїнський центр громадських ініціатив" зазначає, що в обмін не потрапили понад 50 полонених, зокрема: