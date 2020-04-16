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 Політика України, Суспільство
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Все про:Донбас (15750) полонені (801)

 У полоні найманців РФ на Донбасі залишаються 50 українців, - Східноукраїнський центр громадських ініціатив. СПИСОК

16 квітня 2020 р відбувся обмін утримуваними особами з найманцями РФ на Донбасі.

З в'язниць "ДНР" звільнили 9 полонених, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Східноукраїнський центр громадських ініціатив".

З в’язниць "ДНР" звільнили 9 полонених:

  1. Алакоз Олександр
  2. Гриненко Микола
  3. Ілюхін Микола
  4. Карась Володимир
  5. Костєв Євгеній
  6. Помеляйко Олександр
  7. Садовський Олександр
  8. Сірик Вадим
  9. Шайдов Віктор 

З в’язниць "ЛНР" звільнили 11 полонених:

  1. Желдак Віталій
  2. Миронич Сергій
  3. Можаєв Валентин
  4. Полозов Микола
  5. Попова Алевтина
  6. Русинов Сергій
  7. Сливка Іван
  8. Сливка Олександр
  9. Табачний Олександр
  10. Штиль Олександр
  11. Яковенко Олександр

"Східноукраїнський центр громадських ініціатив" зазначає, що в обмін не потрапили понад 50 полонених, зокрема:

  1. Атаманчук Віталій
  2. Боранов (Божок) Станіслав
  3. Гаррюс Андрій
  4. Геремес Сергій
  5. Гордійчук Юрій
  6. Горобець Василь
  7. Грек Владислав
  8. Григоров Антон
  9. Гриненко Микола
  10. Дреєв Вадим
  11. Дубровін Сергій
  12. Єна Артем
  13. Желдак Віталій
  14. Засипка В’ячеслав
  15. Качинський Андрій
  16. Ковальчук Богдан
  17. Корсун Павло
  18. Котенко Катерина
  19. Мазуров Сергій
  20. Максимчук Геннадій
  21. Малюх Анатолій
  22. Матвійчук Геннадій
  23. Матюшенко Валерій
  24. Мирончук Ігор
  25. Москаленко Сергій
  26. Назаренко Ігор
  27. Оніщук Роман
  28. Панченко Станіслав
  29. Парвоторов Дмитро
  30. Парфенюк Дмитро
  31. Пастернак Олександр
  32. Пєх Олена
  33. Подвезко Павло
  34. Сагайдак Роман
  35. Сандулов Петро
  36. Сидоренко Андрій
  37. Синюков Володимир
  38. Сінченко Григорій
  39. Ставцев Євген
  40. Страхов Андрій
  41. Твердой Роман
  42. Федорук Олена
  43. Філіпченко Віктор
  44. Хальдун Наеф Сайл Харахшех
  45. Хараберюш Дмитро
  46. Хараберюш Сергій
  47. Хотєнов Сергій
  48. Черевченко Юрій
  49. Чміль Віталій
  50. Юрчак Марина.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189557
 
 
 Топ коментарі
 
Не наёмники РФ , а предатели Украины , вроде Сивохи или дЕрьмака .
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головне, щоб зелохторат хавав, він тупий
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Так они меняют сепаров на простых дыныровцев, которых похватали на улицах. Те люди сделали свой выбор- решили жить там, не пеняйте и не просите помощи в Украине. Только 3, кажется, военных отдали из 20, а сколько мы выдали убийц украинских солдат, всяких шпионов-сбушников, организаторов террактов. Это бессмысленный и бесконечный обмен, если они будут хватать свое быдлонаселение, а мы отдавать преступников Украины взамен.
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Не наёмники РФ , а предатели Украины , вроде Сивохи или дЕрьмака .
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Обмін був анонсований вчора за підсумками зустрічі ТКГ, але він більш схожий на політичну акцію, ніж на справжнє визволення, заявив Станіслав Асєєв в ефірі програми «Коментар з Христиною Шкудор».
За словами журналіста, у списку людей, яких планується визволити з полону, немає тих, кого, на думку Асєєва, треба врятувати якомога скоріше.
«Жодної людини з цих списків, які зараз в мережі продемонстрували бойовики, я не знаю, - заявив експолонений. - Там немає тих прізвищ, яких я передав президенту. Я передав В плену наемников РФ на Донбассе остаются 50 украинцев, - Восточноукраинский центр общественных инициатив - Цензор.НЕТ 4006 81 людину».

Джерело: ІА «Вчасно» - https://vchasnoua.com/donbass/64833-politychna-aktsiia-a-ne-spravzhnie-vyzvolennia-asieiev-pro-nastupnyi-obmin-polonenymy
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Ну дык царь не должен думать о каждом,царь должен думать о важном! Вот и выходит, отдали затребованых расеей уродов взамен на этажынашихлюдей.
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вы думали увидеть фамилии 9-ти пленных таксистов?
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Ты, лять,за год задолбал менять "всех на всех"...Ты всех таксистов с дыры собрался "освободить",кретин?
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когда зеля отдаст всех что нужно коцапам они его пошлют и будут шантажировать оставшимися в плену украинцами
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"всех на всех" по Ослянски - попытка номер 100500...
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