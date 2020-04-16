 У полоні найманців РФ на Донбасі залишаються 50 українців, - Східноукраїнський центр громадських ініціатив. СПИСОК

З в'язниць "ДНР" звільнили 9 полонених, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Східноукраїнський центр громадських ініціатив".
З в’язниць "ДНР" звільнили 9 полонених:
- Алакоз Олександр
- Гриненко Микола
- Ілюхін Микола
- Карась Володимир
- Костєв Євгеній
- Помеляйко Олександр
- Садовський Олександр
- Сірик Вадим
- Шайдов Віктор
З в’язниць "ЛНР" звільнили 11 полонених:
- Желдак Віталій
- Миронич Сергій
- Можаєв Валентин
- Полозов Микола
- Попова Алевтина
- Русинов Сергій
- Сливка Іван
- Сливка Олександр
- Табачний Олександр
- Штиль Олександр
- Яковенко Олександр
"Східноукраїнський центр громадських ініціатив" зазначає, що в обмін не потрапили понад 50 полонених, зокрема:
- Атаманчук Віталій
- Боранов (Божок) Станіслав
- Гаррюс Андрій
- Геремес Сергій
- Гордійчук Юрій
- Горобець Василь
- Грек Владислав
- Григоров Антон
- Гриненко Микола
- Дреєв Вадим
- Дубровін Сергій
- Єна Артем
- Желдак Віталій
- Засипка В’ячеслав
- Качинський Андрій
- Ковальчук Богдан
- Корсун Павло
- Котенко Катерина
- Мазуров Сергій
- Максимчук Геннадій
- Малюх Анатолій
- Матвійчук Геннадій
- Матюшенко Валерій
- Мирончук Ігор
- Москаленко Сергій
- Назаренко Ігор
- Оніщук Роман
- Панченко Станіслав
- Парвоторов Дмитро
- Парфенюк Дмитро
- Пастернак Олександр
- Пєх Олена
- Подвезко Павло
- Сагайдак Роман
- Сандулов Петро
- Сидоренко Андрій
- Синюков Володимир
- Сінченко Григорій
- Ставцев Євген
- Страхов Андрій
- Твердой Роман
- Федорук Олена
- Філіпченко Віктор
- Хальдун Наеф Сайл Харахшех
- Хараберюш Дмитро
- Хараберюш Сергій
- Хотєнов Сергій
- Черевченко Юрій
- Чміль Віталій
- Юрчак Марина.
За словами журналіста, у списку людей, яких планується визволити з полону, немає тих, кого, на думку Асєєва, треба врятувати якомога скоріше.
«Жодної людини з цих списків, які зараз в мережі продемонстрували бойовики, я не знаю, - заявив експолонений. - Там немає тих прізвищ, яких я передав президенту. Я передав 81 людину».
Джерело: ІА «Вчасно» - https://vchasnoua.com/donbass/64833-politychna-aktsiia-a-ne-spravzhnie-vyzvolennia-asieiev-pro-nastupnyi-obmin-polonenymy