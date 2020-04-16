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 Політика України
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Все про:банки (427) законопроєкт (999) Гетманцев (57)

 До законопроєкту про банки подали 16 572 поправки, з них 4 770 комітет відхилив, - "слуга народу" Гетманцев

У таблицю до законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" внесено 16 572 поправки, з яких комітет відхилив 4 770.

Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гегманцев ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні в таблиці вже є, і це остаточна кількість, 16572 поправки, з яких на сьогодні відхилено 4770 поправок. Можливо, при редагуванні таблиці ці цифри зміняться, але різниця буде невеликою", - сказав Гетманцев.

Він зазначив, що більшість поправок враховані або повністю, або редакційно, а з ухваленням в цілому законопроєкту №1043 про зміни до регламенту процедура розгляду решти правок і документа в цілому значно спроститься.

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"Ми обґрунтовано вважаємо, що, напевно, розглянемо в комітеті цей законопроєкт і до кінця наступного тижня зможемо передати його на розгляд парламенту", - сказав голова профільного комітету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189555
 
 
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та в тому проєкті слів менше, ніж "поправкового" спаму...
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Нравится мне украинская демократия в Раде.Написал 10 тыс поправок до важного закона и на Мальдивы годика на два!А денежки капают.
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