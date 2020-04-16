 Рада підтримала зміни до закону про місцеве самоврядування

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за документ проголосували 264 народні депутати.

Законопроєкт передбачає, що визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій громад здійснює уряд. Також рішення Кабінету міністрів про визначення адмінцентрів територіальних громад та їхніх територій подається до Центрвиборчкому, щоб він ухвалив рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів відповідних громад.

Крім цього, документ передбачає, що адміністративним центром територіальної громади можна визначити населений пункт, який має розвинену інфраструктуру.

У документі наголошується, що в 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, на території яких затверджені Кабміном на підставі цього закону, мають відбутися одночасно з черговими місцевими виборами цього року.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування. Протягом трьох місяців з дня набуття чинності документом Кабмін має підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроєкти про ліквідацію та утворення районів.

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