 Карати за "поправковий" тероризм хочуть не "слуг народу", а весь парламент, - нардеп "Голосу" Юрчишин про зміни в Регламент Ради

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("Голос") Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість говорить що не може сьогодні прийняти тимчасовість змін до регламенту. Обіцяють завтра. Голос залишається на позиція що 1043 можна приймати лише на тимчасовій основі. Чому немає довіри більшості? Відповідь проста - Венедіктова. Пригадуєте, ми добилися відкритого конкурсу на посаду голови ДБР за участі міжнародників (правка Ярослав Железняк)? Більшість гарантувала що так і буде. Але...конкурсу не було, а було призначено т.в.о. депутата від більшості, яка привела в ДБР адвоката Януковича. Теж фактично без конкурсу. Як результат - справа Чорновол. І не тільки", - заявив Юрчишин.

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"Довіра будується на виконанні домовленостей. Більшість їх постійно порушує. Тому спочатку внесення запобіжників в закон, а лише тоді голосування. Спам авторства Слуг народу Дубінських та Василевських-Смаглюк. По них жодного рішення більшості. Вона їх підтртмує. А карати за їх тероризм хочуть не слуг, а весь парламент", - резюмував Юрчишин.





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