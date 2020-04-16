 "Треба неодмінно насцяти в очі всьому суспільству. Треба показати, що справедливість і об'єктивність відсутні", - адвокат Маслов про справу Чорновол

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, він із жахом спостерігав засідання в Печерському суді щодо обрання запобіжного заходу (цілодобовий домашній арешт) Тетяні Чорновол.
"Що мене так сильно дратує як в цій справі, так і у хворій системі досудових процесів взагалі. Постійне і зухвале нехтування правилами попередньої кваліфікації злочину. Слідчі судді постійно прикриваються тим, що вони не встановлюють вину і не зв’язані презумпцією невинуватості. Ні, зв’язані! Зв’язані також обов’язком перевіряти належність і допустимість доказів, подекуди іншим порівняно із судовим розглядом є лише предмет доказування і тому стандарт належності", - зазначив він.
За його словами, з огляду на факти, зазначені в підозрі Чорновол, у неї не було наміру на вбивство.
"Постійне і зухвале нехтування стороною обвинувачення стандартів доказування і пред’явлення доказів. Так, у клопотанні, вони, наприклад, не додати технічну експертизу, на яку посилалися, а також додали судово-медичну, на яку НЕ посилалися. Я не кажу вже про звичайну піар-акцію навколо власних неіснуючих "доказів"", - повідомив Маслов.
За його словами, в суді "наваляли голослівну маячню про вплив на свідків і експертів без будь-яких доказів, а цей ризик рівно як ризик втечі - пояснили виключно тяжкістю обвинувачень" і тим, що підозрювана авторитетна людина. Немов авторитет одразу зникне у разі домашнього арешту.
"Чи є склад злочину в діях Т. Чорновол? Звісно так, якби не відповідний закон, який виключає відповідальність учасників Революції Гідності (окрім убивств). А от убивство тут притягнуто за вуха. Це очевидно для всіх. Але треба неодмінно насцяти в очі усьому суспільству. Треба продемонструвати, що справедливість і об’єктивність відсутні", - зазначив Маслов.
16.04.2020, 13:12 • 622 • 0
Борьба с пандемией Covid-19 породила у части наблюдателей/участников политического процесса иллюзию/предположение, что в условиях экономического кризиса и вызовов перед каждой из стран можно добиться от России прекращения войны на Донбассе.
Имею в виду в том числе недавнюю статью экс-послов США в Украине Уильяма Тейлора, Стивена Пайфера и Джона Хербста на сайте National Public Radio, в которой они предложили США и их союзникам как вариант отменить международные санкции против России, если президент РФ Владимир Путин завершит военное вторжение в Украину.
То, что привлекается внимание к теме военной агрессии России в Украине, в условиях концентрации внимания сейчас всех в мире на своих внутренних ситуациях - это, безусловно, в плюс. Война ведь, несмотря на пандемию, продолжается. Только вот сегодня ничего не говорит о том, что Кремль готов уйти с Донбасса.
Показателем является не только то, что военный шантаж (с целью навязать Украине свои условия, то есть, добиться капитуляции) и дальше продолжается. Но и то, что интенсивность РФ на других направлениях гибридной войны, тоже не снижается. Это: 1) информационные спецоперации и кампании (за период действия карантина СБУ выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе; также заблокированы более 2000 соответствующих интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 000 подписчиков; интернет-контент подобной тематики распространяется в основном с российского информпространства); 2) подготовка диверсионно-террористических операций внутри Украины (на днях мы наблюдали разоблачение высокопоставленного агента ФСБ, генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова).
О пропагандистских информационных кампаниях России, связанных с темой Covid-19, сообщалось и в других странах. Один из последних громких прецедентов - ситуация вокруг помощи РФ Италии. Итальянская газета La Stampa, написавшая о разведывательном характере российской миссии, скрывающемся под предлогом "помощи" в борьбе с вирусом, потом столкнулась еще и с давлением со стороны Минобороны РФ.
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Цель всех этих кампаний России - понятна. Дестабилизация ситуации в разных странах, создание недоверия, работа на фрагментацию общества. В общем, ничего нового. Даже в условиях, когда экономика России ухудшается быстрее экономик других стран - имею в виду не только пандемию как причину, но и стремительное падение цен на нефть, которое спровоцировали действия самой же РФ. Но это, видимо, уже привычка, сформированная за последние шесть лет, действовать исключительно в логике дестабилизации и разрушения. В этом смысле, когда в России говорят о необходимости новой "нормализации", то это большой обман. Это псевдонормализация - потому что никакого конструктива (о признании собственных ошибок вообще речь не идет) нет, и не предвидится, судя по инерции действий российской власти.
Как долго будет продолжаться агрессивный курс - во многом, видимо, зависит от ситуации в самой России. Допускаю, что она может быть динамичной. Но пока давление и шантаж Кремля продолжаются, Украине очень важно выдержать это время и не позволить России втянуть себя в псевдонормализацию. А для этого надо понимать, как действует Россия, и я бы выделила три направления приложения усилий России.
Во-первых, втягивание Украины в двусторонний формат. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров еще до пандемии Covid-19 заявлял, что не видит причин для встречи "нормандского формата", который планировался на апрель в Берлине. По причине того, что якобы Украина ничего не сделала за это время, в частности, для имплементации "формулы Штайнмайера". Но при этом в публичное пространство вбрасывалась информация о готовности возобновить работу посла. Потом эта информация, правда, опровергалась, но реакция изучалась. А двусторонний формат (который в миниатюре сейчас реализовывается по линии "Андрей Ермак - Дмитрий Козак") России выгоден по нескольким причинам.
1) С пропагандистской точки зрения России это позволяет сказать: смотрите, это же все Запад и отдельные украинские политики хотят поссорить украинский и российский народы, а мы вот общаемся. Ну а дальше втягивать Украину в тему возобновления экономического сотрудничества. И, в итоге, выйти на позицию роспропаганды: в Украине "внутренний конфликт", который спровоцировал Запад. 2) Так легче переиграть неопытную украинскую власть, в которой есть много случайных людей, очень далеких от той сферы, которой они сейчас занимаются, навязав ту или иную гибридность ("консультативный совет" в рамках Минска с участием "представителей" ОРДЛО - один из примеров такой гибридности, как бы ни оправдывался глава ОП Ермак).
Во-вторых, признание Майдана "госпереворотом". То, что сейчас делает ГБР в отношении Татьяны Чорновол, другим словом, как "позорище" - невозможно назвать. И не только ГБР - по словам Черновол, обвинение против нее готовилось еще задолго до прихода Ирины Венедиктовой и Александра Бабикова в ГБР, то есть, это позиция власти, которая прорабатывалась давно. Но если отбросить эмоции, то во всем этом процессе привлечения к ответственности майдановцев, а не тех, кто убивал участников Майдана (а мы знаем, что Украина отдала России беркутовцев по обмену, которые теперь собираются доказывать в суде, что Майдан был "госпереворотом"), очевиден интерес Кремля.
Ведь если доказать, что Майдан был "госпереворотом", то, выходит, что и аннексия Крыма, и война на Донбассе начались не потому, что Россия провела спецоперацию с "зелеными человечками" в Крыму и вторглась на Донбасс, а потому что в Украине произошел "госпереворот", и эти территории сами "ушли" в знак протеста. То есть, это вина украинских политиков, а не российских. Если этого результата не удастся достичь, то и сам процесс - тоже результат. В том смысле, что даже попытка доказать, что Майдан - это "госпереворот" уже вносит конфликтность и разобщенность.
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В-третьих, создание иллюзии, что через пошаговость можно прийти к миру. Неоднократно приходилось слышать от разных представителей украинской власти (от президента до депутатов фракции "Слуга народа"), что Украина исходит из тактики, а не стратегии, и делает ставку на пошаговость. В то время как Россия - наоборот, очень четко формирует горизонт своих целей (вопрос Крыма "закрыт", на Донбассе "гражданская война", Майдан - это "госпереворот" и т. д.), и в своей пошаговости никогда не отступает от этой рамки.
Владимир Зеленский никак не поймет, что Владимир Путин не решает задачу Донбасса саму по себе. Тема Донбасса неразрывно связана с общим подходом Кремля по Украине, включая Крым. Кроме того и/или прежде всего, Россия решает задачу снятия санкций, да еще так - чтобы не уйти с Донбасса, но при этом всю вину и ответственность свалить на Украину. Поэтому никакая пошаговость не приведёт Украину к окончанию войны, если не начать с главного - с долгосрочных целей, которые и будут определять границы пошаговости. И начать нужно с того, что такое мир вообще (не только применительно к Донбассу, а в целом).
Деятельность лидера любой страны включает в себя три составляющие: стратегия (перспектива), команда и границы в компромиссах. Причём, стратегия как раз - важнейшая составляющая, в значительной степени определяющая и две остальные составляющие. Как можно определять границы в компромиссах, если у вас нет границы (имею в виду стратегии, которая и очерчивает и задает рамку?). Это аксиома: если у вас не будет своей стратегии, то ее вам будет пытаться навязать другой - тот, у кого она есть, и Россия это уже делает.
Поэтому, возвращаясь к началу текста, к тому, что в условиях борьбы с пандемией Covid-19 могут появиться условия, способствующие прекращению войны, - это, прежде всего, вопрос для самой украинской власти.
Повторюсь: Кремль не демонстрирует никакого стремления к миру, но политика украинской власти точно может (должна) стать более целостной. И публичная, и непубличная. Согласитесь, это ненормально, когда Зеленский говорит о "мире" в глазах Путина, а параллельно мы слышим, что СБУ разоблачила высокопоставленного агента ФСБ, который, видимо, был приставлен ретранслировать этот самый "мир" - в виде терактов в Украине.
Причем, это касается не только разночтений в плане публичной позиции/информационной политики разных ведомств, но и в плане реальных ценностных позиций вообще (дело против Черновол как раз это отчетливо показало, кто есть кто - никто при здравом уме и памяти не может одобрять этих действий ГБР). Как и ненормально искать виновных в войне России против Украины в самой Украине. Майдан не может быть ценой якобы "мира" с Россией. Потому что, проиграв в главном, никогда нельзя выиграть в целом. Это априори дорога к проигрышу.
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Прав ублюдок Портянка. Радостный вой зелупной плесени подтверждает его слова.
претензии тока шо адвокат не носит пояс шахида...
Твої обурення та емоції - це шлях в нікуди.
Якщо хірург буде нервувати під операції - він заріже хворого.
Так і адвокат.
в тебе недостатньо мізків ні для того, щоб бути хірургом, ні адвокатом
звідки мені знати, що ви там між собою патякаєте?
Мама Ріма - Вашого, ніхто навіть "захищати" не буде - скажіть йому про це....