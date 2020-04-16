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 Політика України
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Все про:Порошенко (11665) ПР (999) Янукович (10169) Чорновол Тетяна (173) Євромайдан (738) ДБР (1061)

 Порошенко про справу Чорновол: Ми будемо захищати кожного, хто опиниться під тиском "кліки Януковича"

Кримінальне переслідування активістки Майдану, народної депутатки восьмого скликання Тетяни Чорновол - це спланована атака соратників Януковича на учасників Революції Гідності.

Про це сказав журналістам п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

Він зазначив, що переслідування опозиції та спроби обмежити її парламентські права – це явища одного порядку.

"Я чітко наголошую ще раз – це спроба реваншу, це конкретні дії поплічників Януковича, які були призначені, десантовані у правоохоронні, прокурорські і судові структури", – наголосив Порошенко.

"На сьогодні – це не лише Тетяна. Викликали на допит депутата нашої фракції Володимира В’ятровича за кроки з ушанування Голодомору. Продовжується тиск на Софію Федину. Продовжується тиск на Марусю Звіробій. Подовжується тиск на інших наших депутатів, зокрема вашого покірного слугу", – додав Порошенко.

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"Я думаю, що це з одного ряду з тими спробами обмежити права опозиції, які ми бачимо сьогодні в залі. Замість того, щоб об’єднати державу, замість того, щоб об’єднати всі політичні сили навколо захисту України, українського населення від коронавірусу, вони далі намагаються їх розколювати", – зазначив Порошенко.

"Ми будемо захищати Таню Чорновол. Мені було дуже приємно, коли ГО "Справа громад" буквально за одну-дві години зібрала на адвокатські послуги вже понад 140 тисяч гривень. І так само ми будемо захищати кожного, хто буде знаходитись під тиском цієї "кліки Януковича", яка знаходиться у правоохоронних органах включно з Бабіковим, який зараз претендує на те, щоб очолити ДБР. Подивіться – прямий конфлікт інтересів: він отримував гроші від Януковича – і на сьогодні розправляється з Героями Майдану", – заявив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189538
 
   
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зараз набіжать.
їм же більше ніде писати, в Зелі успіхів нема, про його зашквари вони воліють помовкувати..
тільки теми про Петю їх надихають..
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Хай ще на питання повідповідають замість блазня, бо йому ж самому ніколи... Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича" - Цензор.НЕТ 5241

Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича" - Цензор.НЕТ 4103

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"А в ответ -тишина...
Лучше б, ****, сидел ты в "квартале" .
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73 % это набрал Путьлер на выборах Крысадэнта РАБссии.Зеля набрал на 0,25% меньше.Совпадение? Не думаю... Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича" - Цензор.НЕТ 3102
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Ну що ? Обрали "менше" зло на радість фуйлуші ?
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за 5 лет и пальцем ни тронул никого из клики януковича, кум ген прокурор заваливал дела по ригам и расстрелам. И тут оно вылезло... Иди на свалку истории, подонок.
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це якось виправдовує більш сміливі кроки Зюзі ?
при Петі риги сиділи тихо і не сунулись, а зараз творять що бажають за повної підтримки ТВОЄЇ влади.
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Так они же на кацапстан сдрыснули, а теперь зебилы им позволили вернуться и гадить дальше.
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Веревка и мыло для слуг как-то надежнее.
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кашляйте, чхайте і пердіть без обмежень) на здоров'я!)))
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петрик дещо з датою початку реваншу заплутався..но то таке, як на нього, то майже і не збрехав..
https://www.unian.net/politics/1073682-firtash-myi-dobilis-chego-hoteli-poroshenko-stal-prezidentom-klichko-merom.html
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чи не головна риса ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Fobos - нагла і цинічна брехня з Г+Г, беніного ресурсу
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шо саме брехня..? о великий з найвеличних свідків покращення по-новому прямо сьогодні..
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Говорят, что когда Порошенко с Кличко приехали в Вену к Фирташу, он кричал, кто угодно только не Порошенко! И Кличко кричал. И сам Порошенко тоже. И все плакали
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Зараз, пан Порошенко, ви вимушені захищати та захищатися, а треба було свого часу не загравати з українофобами на кшалт мертвечука та іншою мразотою, а нищити їх, давити повсякчасно, вичавлювати з української землі. Було все: і ситуація, і підтримка народу. Не було політичної волі та розуміння старої істини: "так буде не завжди"
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свій до свого по своє..
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Я колись теж так думав, як ви що - це просто помилка, недалекоглядність. І так само вірив в це, коли блукав пустими осередками "БПП" на початку 2019. За зачиненими дверима. А "штаб" просто самоусунувся від виборчої кампанії. Але зараз я розумію, що це ніякі не помилки були, а цілком свідомі дії.
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Та ну що ви. Мертвечук це ж бувший подельнік Петра. До того ще й партійний босс в СДПУо
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Петя не фиг ее защищать,ее любой психиатр защитит..
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Черчилль выиграл войну,но с треском проиграл выборы в 1945 году.Вывод? Черчилль и Порошенко фошЫзды Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича" - Цензор.НЕТ 9395
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Самый крутой комплимент Порошенко получил от кремлевской пропагандонши Ольги Скабеевой : ВСЕ КТО УГОДНО,только не Порошенко.
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Порошенко, пошёл ты на .... , ты такое самое чмо как и Моника Зеленски.

Ты тоже несёшь ответственность , что это недоразумения от природы , не лох в 42 стал президентом.
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А ти хотів би в себе, в Данії, обрати диктатора, який би все вирішував одноосібно замість парламенту, замість суду?
Ярсусь думаю, що тобі цього навіть не дозволили, хоча ті ж самі твої сусіди...
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Что ты вообще пиз .. ? Когда порошенко присваивает генеральские звания своему охраннику , так это не диктатор , а если делать хорошие дела для украинского общества, так он тут не причём , это парламент? ***.. вы лживые и лицемерные
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А че ж ты пеця этой клике янукевича не прижал яйца в свое время?? Или типа не было за что?!!
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то фсё патрашенка винуваааатый, то он нас заставил быть дебиламииииии! хнык, хнык..... Порошенко про справу Чорновол: Ми будемо захищати кожного, хто опиниться під тиском "кліки Януковича" - Цензор.НЕТ 9663
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Порошенко своєю тотальною брехнею (в тому числі і тисячами найманих тролів) довів ситуацію до абсурду, коли люди взагалі перестали вірити політикам і проголували за клоуна.
Така ціна непокараної брехні.
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"..люди взагалі перестали вірити політикам і проголували за клоуна..." бо так им сказали по тиливизиру добрые дяди...

А сами люди, мягко говоря не большого ума, до их пор верят и ищут, что же украл "патрашенкапраклятущий", катясь на своих сраках в пропасть!

#паприколу
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РАБссия поставила Дональда Трампа президентом не вмешиваясь в выборы в Штатах.Шампусь пили даже Жиринжопский и дохлый пысатель нацбол Эдичка Лимонов Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича" - Цензор.НЕТ 5427 .в выборы в Украине крысы кремля не вмешивались,Зеля пабедила Чесна..
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А хтось в цій кліці цілим міністром був і справи проти того ж енакієвського і клюєва при ******* закрили і зняли міжнародний розшук. Того ж гепу і ко можна було сміливо садити за збіговисько ригів на перефирії.
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Быдло,вам нужен даже не Зеля...а Шариков и Швондер и чтоб сидели в норах самоизоляции и Карантина.ВЫ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ... Порошенко про справу Чорновол: Ми будемо захищати кожного, хто опиниться під тиском "кліки Януковича" - Цензор.НЕТ 285
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Петю пакуйте ,это он дал Медведчуку каналы и полную свободу действий ,это он сел на потоки рыгов ,это благодаря ему Украина профукала свой шанс войти в Европу и стать там равной среди равных ,На нары Пэтю и ВСЕХ его подельников ,это не расправа это СПРАВЕДЛИВОСТЬ !!! Порошенко про справу Чорновол: Ми будемо захищати кожного, хто опиниться під тиском "кліки Януковича" - Цензор.НЕТ 9455
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Зеленський, я дуже тебе прошу, не смій звертатись до Нації!!!Звертайся до насєлєнія!!!

До Нації ти ніякого відношення не маєш!!!
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Зебилы, а вы ведь ржали год назад, когда вам говорили, что майдановцев, волонтеров, добровольцев и украинских военных начнут преследовать и сажать в тюрьмы...

Будьте вы прокляты, твари....
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А коли патріотів при ******* саджали, забув? Якби не розголос і втручання суспільства, то пішов би погранець по етапу, який відкрив вогонь проти машини, що проривалась з дамбвабве. І це не поодинокий випадок. Може тобі тепловізор видати, що б ти прозрів?
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как же это противно...индульгенциями для клики овоща хто торговал?
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Кучма назначил лично Ведмедчука САМ,без согласования с Порошенко,вы даже эту мелочь не знаете,потому что Ведмедчук был у Кучмы шестеркой...Бараны пля... Порошенко про справу Чорновол: Ми будемо захищати кожного, хто опиниться під тиском "кліки Януковича" - Цензор.НЕТ 5813 Порошенко про справу Чорновол: Ми будемо захищати кожного, хто опиниться під тиском "кліки Януковича" - Цензор.НЕТ 5813
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Порох, а чому ці всі ригівські вбивці і ублюдки зараз знову при владі? Чи не тому що ти їх не посадив за злочини? Чому Портнов і Медведчук не були заарештовані??? Хто з російських вбивць і їх помічників на зразок олігарха Ахметова поніс покарання?
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Фонд Петра Порошенка розвозить допомогу людям похилого віку Зеленський побажав усім 36,6 і попросив мити руки
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Порошенко играет роль главного защитника и спасителе всех жертв Майдана. Раньше, когда он был Президентом как-то видно руки не доходили, или были заняты другими делами, или не ему докладывали - он не знал...
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