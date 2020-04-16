 Порошенко про справу Чорновол: Ми будемо захищати кожного, хто опиниться під тиском "кліки Януковича"

Про це сказав журналістам п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
Він зазначив, що переслідування опозиції та спроби обмежити її парламентські права – це явища одного порядку.
"Я чітко наголошую ще раз – це спроба реваншу, це конкретні дії поплічників Януковича, які були призначені, десантовані у правоохоронні, прокурорські і судові структури", – наголосив Порошенко.
"На сьогодні – це не лише Тетяна. Викликали на допит депутата нашої фракції Володимира В’ятровича за кроки з ушанування Голодомору. Продовжується тиск на Софію Федину. Продовжується тиск на Марусю Звіробій. Подовжується тиск на інших наших депутатів, зокрема вашого покірного слугу", – додав Порошенко.
"Я думаю, що це з одного ряду з тими спробами обмежити права опозиції, які ми бачимо сьогодні в залі. Замість того, щоб об’єднати державу, замість того, щоб об’єднати всі політичні сили навколо захисту України, українського населення від коронавірусу, вони далі намагаються їх розколювати", – зазначив Порошенко.
"Ми будемо захищати Таню Чорновол. Мені було дуже приємно, коли ГО "Справа громад" буквально за одну-дві години зібрала на адвокатські послуги вже понад 140 тисяч гривень. І так само ми будемо захищати кожного, хто буде знаходитись під тиском цієї "кліки Януковича", яка знаходиться у правоохоронних органах включно з Бабіковим, який зараз претендує на те, щоб очолити ДБР. Подивіться – прямий конфлікт інтересів: він отримував гроші від Януковича – і на сьогодні розправляється з Героями Майдану", – заявив Порошенко.
їм же більше ніде писати, в Зелі успіхів нема, про його зашквари вони воліють помовкувати..
тільки теми про Петю їх надихають..
Лучше б, ****, сидел ты в "квартале" .
при Петі риги сиділи тихо і не сунулись, а зараз творять що бажають за повної підтримки ТВОЄЇ влади.
https://www.unian.net/politics/1073682-firtash-myi-dobilis-chego-hoteli-poroshenko-stal-prezidentom-klichko-merom.html
Ты тоже несёшь ответственность , что это недоразумения от природы , не лох в 42 стал президентом.
Ярсусь думаю, що тобі цього навіть не дозволили, хоча ті ж самі твої сусіди...
Така ціна непокараної брехні.
А сами люди, мягко говоря не большого ума, до их пор верят и ищут, что же украл "патрашенкапраклятущий", катясь на своих сраках в пропасть!
#паприколу
До Нації ти ніякого відношення не маєш!!!
Будьте вы прокляты, твари....