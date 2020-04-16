 Рада ухвалила законопроєкт про зміни до Регламенту. ВIДЕО

"За" проголосували 242 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

Документ передбачає, що в разі подання до законопроєкту, який готується до другого читання, понад 500 поправок, у парламенті може бути застосована спеціальна процедура розгляду. Для запуску відповідної процедури народні депутати мають зібрати 150 підписів, а далі - підтримати її 226 голосами. Далі протягом двох днів після застосування процедури всі фракції мають подати від себе по 5 поправок із переліку відхилених, на яких вони б хотіли наполягати під час розгляду в сесійній залі. Позафракційний депутат може подати одну правку.

За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, цю процедуру застосують для розгляду законопроєкту про банки, до якого подано 16 тис. поправок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Антиколомойський" законопроєкт Рада може розглянути наприкінці квітня - на початку травня, - "слуга народу" Кравчук