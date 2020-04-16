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 Політика України
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Все про:ВР (7501) регламент (65)

 Рада ухвалила законопроєкт про зміни до Регламенту. ВIДЕО

Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт №1043 про внесення змін до Регламенту щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури.

"За" проголосували 242 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

Документ передбачає, що в разі подання до законопроєкту, який готується до другого читання, понад 500 поправок, у парламенті може бути застосована спеціальна процедура розгляду. Для запуску відповідної процедури народні депутати мають зібрати 150 підписів, а далі - підтримати її 226 голосами. Далі протягом двох днів після застосування процедури всі фракції мають подати від себе по 5 поправок із переліку відхилених, на яких вони б хотіли наполягати під час розгляду в сесійній залі. Позафракційний депутат може подати одну правку.

За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, цю процедуру застосують для розгляду законопроєкту про банки, до якого подано 16 тис. поправок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Антиколомойський" законопроєкт Рада може розглянути наприкінці квітня - на початку травня, - "слуга народу" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189537
 
 
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За це рішення проголосували депутатів 242 депутати. Більшість з фракції "Слуга народу", а також частина фракції ОПЗЖ та група "Довіра".
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Так частина ОПЗЖ тепер вже за "антибанківський" закон?
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Не знаю, казали що там положення антиконституційні. Напевно, за сам закон не будуть голосувати, а тут допомогли. Я розчарований діями ОПЗЖ.
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ну и правильно, а то 6000 поправок от очень умного продавца половой доски полякова
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Ну и хорошо, это был полный идиотизм когда любой депутат мог подать тысячи правок и заблокировать парламент.
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В черговий раз коаліція Слуга + Колоборанти приймають закони ледве перетнувши необхідний мінімум в 225 голосів. Що Зеленський пообіцяв Ху№лу в обмін на це голосування?
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Походу дійсно якийсь договорняк з частиною ОПЗЖ. Поки що Батьківщина найбільш опозиційна до слуг фракція. ЄС та ОПЗЖ час від часу підголосовують "слугам".
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Опять у порохоботов не благополучно Рада ухвалила законопроєкт про зміни до Регламенту - Цензор.НЕТ 3487 ты кизяк в самокрутку или в люльке куриш?
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Я конечно за закон против Коломойского, но депутатов лишили законодательной инициативы. Все законы теперь буду приниматься кулуарно: Зеля, Ермак, Арахимия. Думаю это сделали специально.
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"розвели як котят"... І тепер можна самим вносити поправки, а потім любий закон приймати по спрощенній процедурі.
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Але тут цікаво інше. В Слуг стабільно вже 200-206 депів за контраверсійні закони. Тобто монобільшості нема.
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Это последняя точка - ВР уже пора палить вместе со слугами урода и иже с ними !!! Рада ухвалила законопроєкт про зміни до Регламенту - Цензор.НЕТ 5787
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Треба було палити до, а не після повної ().()
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Народу виднее кто против слуг народа тот сядет))
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Особенно умиляет определение "противовравне заподiяння смертi", типа бывает правовое, т.е. законное убийство а бывает незаконное.
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Покажіть табло, що разом з зебілами "за" були зажопи! І сами їхніми голосами були прийняті ці зміни!

Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 За:15 Проти:5 Утрималися:2 Не голосували:16 Відсутні:6
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5209
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