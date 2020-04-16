 "На мене вішають цю смерть без будь-яких доказів і причинно-наслідкових зв'язків", - Чорновол про підозру. ДОКУМЕНТ

Про це Чорновол написала у Facebook і опублікувала документи з текстом підозри, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на суді вперше прочитала підозру, бо я ж то знаю, що не причетна до трагедії - смерті громадянина Захарова. Я особисто опікувалася евакуацією працівників офісу Партії Регіонів. Навіть ті куці дані, які є в матеріалах справи і надані мені в клопотанні про запобіжний захід, свідчать, що громадянин Захаров чомусь зайшов у задимлене приміщення після того, як активістів Майдану там вже не було, пожежа була погашена пожежниками і територія була зайнята беркутом і озброєними тітушками", - написала Чорновол.
Вона додала: "У підозрі на мене вішають цю смерть без будь-яких доказів і причинно-наслідкових зв'язків".
Колишня народна депутатка прокоментувала мотив, описаний у підозрі.
"У першому абзаці мета моїх дій - "проникнення" в офіс ПР. Підтверджую. Проте в наступному абзаці слідство стверджує без будь-яких доказів, що мої дії були "спрямовані на умисне протиправне заподіяння смерті іншим людям", в наступному абзаці знову з "метою умисного протиправного заподіяння смерті охоронцям та іншим співробітникам Центрального апарату "Партії Регіонів". Тобто це вже звинувачення в замаху на масові вбивства? Як цей мотив, встановлений слідством без жодного доказу, узгоджується з численним відео в інтернеті, де я захищаю працівників офісу ПР від самосуду майданівців", - зазначила Чорновол.
Это убийство полицейскими - уже Сабаковщина! Авакова в отставку!
Редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко сегодня в блоге «Украинской правды» высказал мнение, что бывшая журналистка, а ныне нардеп Татьяна Чорновол лишь «натягивает» на себя имидж непримиримого борца с коррупцией, тогда как на самом деле все обстоит с точностью до наоборот. В подтверждение этого своего вердикта он привел один конкретный случай (ниже привожу его без сокращений).
https://www.economics-prorok.com/2017/03/%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD.html
Відповідь-ТАК!!
😎
Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
Как можно подговорить неизвестно кого?
Чимось же вони керуються? , якщо луплять такі підозри - мають бути відповідні докази, інакше прийдеться Кирєєва із Москви викликати, бо не один при тямі суддя не піде на обвинувальний вирок без доказів .
А в нас в результаті революції щось змінилося?
А коли судять революціонерів це не революція, це - лайно собаче.
Якщо людина запалює будинок, то вона ж передбачає його знищення чи його відновлення?