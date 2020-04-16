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 Політика України, Суспільство
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Все про:ПР (999) Чорновол Тетяна (173) Євромайдан (738) ДБР (1061)

 "На мене вішають цю смерть без будь-яких доказів і причинно-наслідкових зв'язків", - Чорновол про підозру. ДОКУМЕНТ

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол заявила, що вперше в суді, де обирають їй запобіжний захід, побачила висунуті їй підозри.

Про це Чорновол написала у Facebook і опублікувала документи з текстом підозри, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на суді вперше прочитала підозру, бо я ж то знаю, що не причетна до трагедії - смерті громадянина Захарова. Я особисто опікувалася евакуацією працівників офісу Партії Регіонів. Навіть ті куці дані, які є в матеріалах справи і надані мені в клопотанні про запобіжний захід, свідчать, що громадянин Захаров чомусь зайшов у задимлене приміщення після того, як активістів Майдану там вже не було, пожежа була погашена пожежниками і територія була зайнята беркутом і озброєними тітушками", - написала Чорновол.

Вона додала: "У підозрі на мене вішають цю смерть без будь-яких доказів і причинно-наслідкових зв'язків".

На мене вішають цю смерть без будь-яких доказів і причинно-наслідкових звязків, - Чорновол про підозру 01
На мене вішають цю смерть без будь-яких доказів і причинно-наслідкових звязків, - Чорновол про підозру 02

Колишня народна депутатка прокоментувала мотив, описаний у підозрі.

"У першому абзаці мета моїх дій - "проникнення" в офіс ПР. Підтверджую. Проте в наступному абзаці слідство стверджує без будь-яких доказів, що мої дії були "спрямовані на умисне протиправне заподіяння смерті іншим людям", в наступному абзаці знову з "метою умисного протиправного заподіяння смерті охоронцям та іншим співробітникам Центрального апарату "Партії Регіонів". Тобто це вже звинувачення в замаху на масові вбивства? Як цей мотив, встановлений слідством без жодного доказу, узгоджується з численним відео в інтернеті, де я захищаю працівників офісу ПР від самосуду майданівців", - зазначила Чорновол.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189535
 
 
 Топ коментарі
 
А когда я пытался убедить, на внешний взгляд, здравомыслящих людей, что избрание Зеленского это буудет реванш Регионов и Яныка, надо мной смеялись, и говорили, что это Злостный Кондитер, барыга, сажает добровольцев и майдановцев...
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В чому криється причинно наслідковий зв'язок - зеля агент фуйла, його маріонетка, влада є ворогом Україні.
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Пока наблюдаем диарею у тебя и твоих коллег. Хорошо у вас все выходит - истерика у порохоботни, а зебанутые должны страдать)
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Ты туп, приятель. Страдают не порохоботы, страдает страна. И зебилы не останутся в стороне. Впрочем, они уже пострадали. Родиться с умственным отклонением - это довольно серьезный удар судьбы.
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не виноватая я. он сам пришел.
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А чему эти панове удивляются??? У вас было пять лет для изменения правоохранительеой системы. Ваш майданный алкаш был три года Генпрокугогом. А темерь еще имеют наглость жаловаться?????
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И что с того, что он был Генпрокурором? Расследование таких дел идет годами! Посмотри, сколько времени голандские следователи расследуют дело MH-17, где все было ясно, через 20 минут, после публикации слов Гиркина "не летайте в нашем небе"!!!
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кому вы объясняете? по риторике видно же что зебанат.
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да, что сами нареформировали- то и имеете,
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А какие её нужны доказательства, есть её признание в поджоге, есть факт смерти при пожаре.
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Таня просто забыла написать что вы Юрий Грунько дебил дебильный из 73% стояли рядом с Зеленским и вместе с Вовой подавали Тане бутылки с коктейлем Молотова!! что жопа запором встала.... так вот хавальник закрой дефективный...
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если виновна- должна ответить, если нет- то лечь в психбольницу и нечего прикрываться майданом
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Во время допросов Татьяне нужно говорить, что ей тогда помогал нынешний ПрипиЗЕдент, клоун Моник. Доказательства в обоих случаях равнозначные.
"На мене вішають цю смерть без будь-яких доказів і причинно-наслідкових зв'язків", - Чорновол про підозру - Цензор.НЕТ 8776

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А когда я пытался убедить, на внешний взгляд, здравомыслящих людей, что избрание Зеленского это буудет реванш Регионов и Яныка, надо мной смеялись, и говорили, что это Злостный Кондитер, барыга, сажает добровольцев и майдановцев...
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Надо писать, что это к этому случаю с Черновол не относится.
Это убийство полицейскими - уже Сабаковщина! Авакова в отставку!
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Единственное в чем она права так это в том что смерть была не умышленной, но это не избавляет от ответственности.
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а где в конституции написано , что можно поджигать и подстрекать в поджогу, я не против чорновол, просто за истину
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Татьяна Чорновол скурвилась уже давно - редактор «Европейской правды»

Редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко сегодня в блоге «Украинской правды» высказал мнение, что бывшая журналистка, а ныне нардеп Татьяна Чорновол лишь «натягивает» на себя имидж непримиримого борца с коррупцией, тогда как на самом деле все обстоит с точностью до наоборот. В подтверждение этого своего вердикта он привел один конкретный случай (ниже привожу его без сокращений).

https://www.economics-prorok.com/2017/03/%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD.html
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Та то ольгінський пук-бань і не звертай уваги. То кацап.
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Не хрукай, свинья ты русская . Ты было участником революции в 2014 году ?
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А Ви там були? Починайте з себе, рідненького!!
Відповідь-ТАК!!
😎
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В чому криється причинно наслідковий зв'язок - зеля агент фуйла, його маріонетка, влада є ворогом Україні.
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не зрозуміло, нах вона кому потрібна..?
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Расписано писец но где доказательства ?Свидетелей и прямых улик нет только детективные домыслы и все ....Не ну мож хоть спички с отпечатками пальцев нет но и то даже их надо было при понятых еще в 2014 году оформлять ..А тут только водичка куча статей
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Илларионов: - Чем больше Зеленский будет находится у власти , тем больше он нанесет ущерба Украине , он работает против Украины
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якщо був підпал, а після цього загинула людина, то ту чиста

Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
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Только она ничего не подпаливала, ее обвиняет в том что она подговорила неведомо кого.
Как можно подговорить неизвестно кого?
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якщо є докази підмови - то тут тоді співучасть. Цей тоді співучасник є - підбурювач.
Чимось же вони керуються? , якщо луплять такі підозри - мають бути відповідні докази, інакше прийдеться Кирєєва із Москви викликати, бо не один при тямі суддя не піде на обвинувальний вирок без доказів .
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що стосується невідомо кого, то в кримінальних справах пишуть: невстановлена слідством особа. Це така практіка.
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Будь-яка революція незаконна. Взяття Бастилії також було незаконним.
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Бастилія в результаті революції була зруйнована, що мало наслідком зміни форми державного управління.
А в нас в результаті революції щось змінилося?
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я до того, яка ж це революція? які сталися зміни? після всіх революцій не ставалося таке миттєве повернення до початкового стану, як у нас.
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Так отож. Революція - це коли відрубують голову суверену знищують правлячий клас і змінюють соціальний лад.

А коли судять революціонерів це не революція, це - лайно собаче.
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Людина в офісі ПР загинула через порушення порядку евакуації при пожежі. А умисел був не на знищення майна, а на відволікання правоохоронців від вчинення протиправних дій, які спричинили загибель більше однієї людини.
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людина винувата в тому, що приміщення підпалили, а вона не змогла вийти? дуже логічно.
Якщо людина запалює будинок, то вона ж передбачає його знищення чи його відновлення?
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Там на момент займання було 20 людей, які всі вийшли. А цей попхався збирати жосткі диски з компів охоронних систем. І при цьому він наковтався отрйного диму. Були відомості, що в кишенях потерпілого була крупна сума грошей з сейфа. Не виключено, що то була спроба мародерства.
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Путин хочет Гражданской войны в Украины . Никто не видел связи между Чорновол и Путиным ?
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Она уже говорила что ее преследование связано с нормандской встречей , это было одно из условий России
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Вешают эту смерть. Танюха потихоньку феню осваивает. Дело нужное. Пригодится.
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да и про ценности европейские неплохо вспомнить, в колонии пригодятся
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если бы,вся *******,в 2014 году была ликвидирована,с учётом военного времени,то сейчас бы рыги не качали права в Украине.
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Если в свое время не убил врага, то не воняй, что тебя он убивает.
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Не переживайте, Татьяна. В этом мире всё последовательно и воздаётся в последствии каждому. Сегодня они на вас вешают, а завтра, глядиш и их уже вешают.
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ТЕБЯ САМУ ПОВЕСИТЬ НУЖНО, НАРОДНАЯ ШАЛАВА ! ПОДСТИЛКА СОБАКОВА!
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Зеленая сопля, сажай уже Танюху! Хочу чтобы ты с подельниками скорее болтались на рее.
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Не, она реально со справкой. Ведь сама призналась в поджоге, а уже доказано, что в то время там был человек и он сгорел
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Зебил окончательно стал на тропу бандюковича, на радость кацапам, писта йому.
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Всех тех, кто расстреливал майдановцев, никто не ищет, и не объявляют подозрения. Если бы 100 героев майдановцев не расстреляли, то сегодня нынешняя власть бы их судила. Всем тем, кто остался живым объявляют подозрения, судят, как судят Черновол. Возникает вопрос, кто благодаря майдану сегодня у власти.
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Да грустно ,но зато пять лет бегать по Раде и ржать там как лошадь ,брать бабки у упырей типа Пашинского было весело ....
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