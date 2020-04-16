 141 особа в Південній Кореї здала позитивний тест на COVID-19 після одужання

Про це повідомили в четвер у Центрі з контролю і профілактики захворювань Південної Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Заступник директора відомства Квон Джун Вок сказав, що експерти не можуть поки пояснити, чому так сталося, що у людей, які вже видужали, знову знайшли небезпечний вірус. Більшість експертів вважають малоймовірним, що хтось може бути повторно заражений коронавірусом незабаром після одужання.

Квон Джун Вок сказав, що уряд Південної Кореї вивчає зразки, зібрані у пацієнтів, щоб перевірити, чи можуть вони розповсюджувати коронавірус. За його словами, висновки будуть готові через два тижні.

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