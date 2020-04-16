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 Суспільство, Здоров'я
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 141 особа в Південній Кореї здала позитивний тест на COVID-19 після одужання

141 південнокореєць, які мали всі ознаки одужання від COVID-19, отримали позитивний результат повторного тестування.

Про це повідомили в четвер у Центрі з контролю і профілактики захворювань Південної Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Заступник директора відомства Квон Джун Вок сказав, що експерти не можуть поки пояснити, чому так сталося, що у людей, які вже видужали, знову знайшли небезпечний вірус. Більшість експертів вважають малоймовірним, що хтось може бути повторно заражений коронавірусом незабаром після одужання.

Квон Джун Вок сказав, що уряд Південної Кореї вивчає зразки, зібрані у пацієнтів, щоб перевірити, чи можуть вони розповсюджувати коронавірус. За його словами, висновки будуть готові через два тижні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 38 антитіл, що нейтралізують коронавірус, виявили південнокорейські вчені: їх випробують на тваринах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189533
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так уже было сказано что иммунитет не появляется и этот вирус станет как сезонным, примерно как грипп.
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Да, это про банановую республику, но не про Корею.
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Да, это про банановую республику, но не про Корею.
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Вірус може бути довічний, він не виводиться з організму, а лише переходить в небезпечну стадію і вбиває людину! Це фактично кінець людства як біологічного виду! Надія тільки на Бога, тому в церкву краще сходити поки не пізно!
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Ну так уже было сказано что иммунитет не появляется и этот вирус станет как сезонным, примерно как грипп.
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Если так, то этот вирус надо переименовать на "Supervirus".
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отакої.. А хіба хтось казав що в організму з"являється імунітет від цього типу вірусу? Наскільки я пам"ятаю, від жодного вірусу грипу в людини не створюється імунітет на цей вірус. То чого наш організм має якось по іншому реагувати саме на корону?
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Створюється. Саме на цьому засновані щеплення від грипу.
Просто цей імунітет не на завжди і штаммів грипу дуже багато.
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хосподи помилуй ы спасси от вируса насланного по Муд.рости твоеЙ! хоспоту памалимммсяяяяя.....
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А был ли мальчик?. в том смысле что : а было ли выздоровление. Может и оздоровления то и нет. Есть деактивация вируса в анабиоз, и при каких то условиях он просыпается и начинает хулиганить.
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Людина одужала, вірус її вже не бере, але тепер вона довічний носій, якщо правда то всім гаплик.
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Так чому ж не бере? Змерзнути трохи - і замовляй.те домовину)
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Якраз цього було страшно.Бо є коронавіруси,які паразитують в клітинах тварин все їх життя.Тварина є носієм і заражає інших,а сама майже не хворіє,або хворіє в легкій формі.Такий собі хронічний перебіг.
Важливо,чи ті люди можуть заражати інших.І чому тести спочатку показали відсутність вірусу
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