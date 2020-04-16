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 Економіка, Здоров'я
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Все про:банкрутство (51) енергетика (405)

 Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу

Експерт зазначає, що зараз український президент стоїть перед складним вибором

Низькі ціни на електроенергію і ручне регулювання ринку поставили енергетику України на межу банкрутства. Про це написав старший науковий співробітник програми енергетичної безпеки та зміни клімату Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні Едвард Чоу для KyivPost, передає РБК-Україна.

"Поточні кризові умови низького попиту, низькі ціни та системні неплатежі ставлять систему електропостачання на межу банкрутства. Неприродні регуляторні рішення, в тому числі припинений дозвіл на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, тільки посилили небезпечну ситуацію", - написав Чоу.

Він також зазначив, що сьогодні ціни на електроенергію в Україні одні з найнижчих в Європі. Зокрема, європейські промислові споживачі в середньому платять за електроенергію в 1,5 раза більше, ніж в Україні, а європейські домогосподарства - у 4 рази більше, ніж українські. Що, на думку експерта, катастрофічно для української енергогалузі.

"Для сектора, що страждає від десятиліть недостатніх інвестицій, це є рецептом катастрофи. Кінець кінцем, це політичне рішення про те, чи будувати сучасну енергетичну систему, засновану на конкурентному ринку, прозорому регулюванні і ринковому ціноутворенню, або повертатися до зношеного адміністративного контролю, такого як зобов'язання за комунальні послуги та граничні ціни, з передбачуваним спотворенням ринку", - написав Чоу.

Експерт вважає, що зараз український президент стоїть перед вибором: продовжувати реформування країни, зокрема енергоринку, або ж стати одним з перехідних лідерів.

"Президент Володимир Зеленський може стати ще одним перехідним лідером у довгому шляху України до ринкової економіки або ж він може стати трансформаційним лідером і поборником структурних реформ", - написав Чоу.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що енергетична галузь наблизилася до колапсу, і необхідно терміново призначити професійного міністра енергетики з професійною командою.

Своєю чергою народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець вважає, що енергетична криза і зупинка вугільної галузі України була спровокована діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189530
 
   
 Топ коментарі
 
Значит пришло время возвращаться в государственную собственность. Не может один татарин контролировать есть ли свет у 40 миллионов украинцев.
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То есть эксперт предлагает, чтобы украинцы платили татарину за электричество по немецким ценам, но получали украинские зарплаты?
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Расскажите нам о пенсиях и зарплатах, в Европах, а потом поговорим о ценах, на все.
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Значит пришло время возвращаться в государственную собственность. Не может один татарин контролировать есть ли свет у 40 миллионов украинцев.
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"Центрэнерго" в собственности государства, там рулит Беня, миллиардные убытки.При Порохе были миллиардные прибыли.Давай все Бене отдадим,а?
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Главное у Ахметки забрать. Добьем донецких, возьмемся за центральных.
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кто "возьмется"? Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 3316 уставшие зебилы - вечно ждущие халявы?))
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Значит надо Ахметову популярно объяснить ,что если он не перестанет крыльями махать ,то ему придётся кукарекать на параше ближайшие лет 15ть и тарифы сразу упадут втрое а то и больше ,ну а таких экспертов ,как этот ускоглазый ,можно пачками покупать хоть каждый день . Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 8777
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...пришло время возвращаться в государственную собственность...ЗА ГРОШІ ВЛАСНИКАМ ...і відразу "передати" у "концессію" за ОДНУ ГРИВНЮ ...так ?
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Будь моя воля, так я бы передал все стратегические отрасли бесплатно в концессию Герман Геринг АГ. Но раз такой шанс упущен по вине наших предков, значит придется формировать все заново. Государственный капитализм - основа суверенитета.
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ДЭТЭК вааще банкрот, забрать и с лотки менехерав с рыжым нах.
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А 100%% державный Энергоатом ,который выдаёт больше половины электроэнергии страны , и который тоже на грани банкротства . !? Шо с ним делать ? Тоже национализировать . ? Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 4136 .
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Взять за кошелек директоров, приставить товарищей с наганами к семьям управляющих, все опробовано до нас, незачем изобретать велосипед.
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Так когда это нужно делать ,, после того как вся энергетика страны "накроется медным тазом ", и перед этим Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 4506 ..? Счёт ведь пошёл уже на считанные , ну пускай не дни а - недели .
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врут! моника зелох всё порешает и снизит цены на э/ - заукуив э/э и уголь в рашке..
п.с. и как это не было банкротства при Порохе?? видать много "воровал"Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт программы энергетической безопасности CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 5722
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У шароварной гвардии Потроха такие смелые фантазии)
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Какой-то лаптеногий пробзделся. Кыш под шконку.
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кацап Игорь Ловков 31340b89, ты перестал верить вислюку своему?) Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 1647 или "росса" с зомбоящика - не кормит больше зебилов?))Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 1632
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Как парах мох сипе забанкротить, трахнуть сипе шоли.
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Расскажите нам о пенсиях и зарплатах, в Европах, а потом поговорим о ценах, на все.
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Ахметов за 20 миллионов долларов себе во Франции самый дорогой замок покупает, значит этот гук пиз..бол!
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Как то помню смотрел лет 10 назад сколько у Ахметова денег и было 20 миллиардов, а потом как то смотрю и у него там уже 2 или 3 миллиарда. Эта гнида бы не покупала бы себе за 200 миллионов дом, если бы у него всего было 2 миллиарда. Тварюка в офшоры незаметно спрятал бабки, чтобы налоги не платить! Его за это нужно посадить на пожизненный срок! Как смотрел док фильм про Аль Капоне и он страшные преступления совершал, а посадили его на ПЖ в Алькатрас за неуплату налогов! Вот так бы и этого из русской мафии - мафиозу Ахметова!

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еще в Лондоне самая дорогая квартира 1000 кв м .-250 млн долл.
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То есть эксперт предлагает, чтобы украинцы платили татарину за электричество по немецким ценам, но получали украинские зарплаты?
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бо "эпоха бедности" закончилась... Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт программы энергетической безопасности CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 9702 да и учителя стали получать по 4000 баксов.. ен говоря уже о "наблюдателях" в гос.структурах типа найема и Ко - с зарплатами в 300..400 тысяч грн в месяц.. Эксперты в ЕС смотрят и понимают - что у нас зп выше чем в ЕС раза в 3 Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт программы энергетической безопасности CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 9702
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Татарiн заказав писанину , пiдготовка народа до подорожання енергii !
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РБК))))
Да, низкие цены были до падлошенко, пока он гудку всю энергетику не подарил
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Да при яныке было супер : не было воровства все было тип топ . Скажи ты троль ?
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Я точно из Израиля , но так же помню , кто создал олигархат и это не мелкий жулик янык .Это кучмо !
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Порох вор, но умный вор и не бандит как беня, медведчук или ахметов или кучмо . Он сцал запад и по этому хоть что то сделал для Украины.
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За какие сбережения честный гражданин СССР тов. Порошенко приобрел фабрику Карла Маркса ?
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500 лярдав с сатанинскай. Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 7799 Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 6030 Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 6030
ПС. И па милачам: нефтянки на 240 лямав и спалил сейнер на 60 лямав...
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скажіть цьому "х-перду" чебуреку, що в Україні зараз майже найвищі у Європі ціни на елктроенергію. А збитковість виникає від того, що в енергетичних компаниях сидять люди з зарплатами у десятки-сотні тис. грн., це все лягає у собівартість.
Нічого, що ахмєтка з діяльності цих "збиткових" компаній купував собі багатомільйонну нерухомість?
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Еще недавно возмущались что электроэнергию в Венгрию продают дешевле чем своим предприятиям и " вдруг " появляется эксперт, который пытается доказать , что цены своим надо еще поднять. Конечно, Ахметову лучше платить экспертам и драть три шкуры со своих.
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Украинская энергетика на грани банкротства из-за наступившей "ериблагополуччя".
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Тут один писал что коммуналка в Германии обходится в 1000 евро. Проблема совковых стран в том что люди ничего не платят, ни за коммуналку, ни за лечение в больницах, ни за учебу, ни налоги... вообще ни за что. Сборище ленивых халявщиков. Все эти деньги западных людей идут в бюджет, в больницы, университеты, в предприятия, вся страна работает и зарабатывает и развивается. Деньги кровь экономики. А совковые халявщики все берут бесплатно и все время плачут и жалуются. Откуда у нищего государства возьмутся деньги вам на "достойную" зарплату если вы хитрожопые все хотите даром.
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Все эти деньги западных людей идут в бюджет, в больницы, университеты, в предприятия, вся страна работает

Ну там таки да....а у нас все в офшоры и бене
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Так вы же сами их выбераете : кравчук , кучмо, янык , ЗЕБИЛ 73 % !!! (каламоша и суркисы )
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То есть ты считаешь , что вред ,который нанесли кучма (пинчук и олигархат, бандиты) , кравчук (коммунисты сделка по Крыму , ядерное оружие ) , янык (московия, азаров и ко .) сопостовим с тем что не сделали ( на смогли , не захотели ) Ющенко и Порошенко ?
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Все очень виноваты , кто больше .кто меньше . Насчет Кравы вам скажут , переходное время и как то рулил . Кучмы - самое жирное время , Овощь -доллар 8 , все еще спокойно .для бабушек -дедушек и руссодрочеров самое оно . А вот с Юща и Пороха другой спрос.онги пришли на народно-патриотической волне и ....устроили люби друзи 1 и 2 . Один передал власть Овощу. второй тем .что оставил совков , коррупцию и врагов у власти - передал власть дуракам .Оно слили все завоевания и шансы .Вывод - все гандоны и бездари .
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Ти таку херню несеш , добре що не на ніч . Перед тим як таке гнати поцікався структурою заборгованості в розрізі споживачів і втратами на клюєвські зелені тарифи , які в три рази вищі за європейські до того ще й зафіксовані на роки наперед .
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Давай увеличь цены , и платежи станут еще более не регулярными .
А может просто хватит левыми схемами заниматься , постоянными подковерными войнами между игроками рынка
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Неестественные регуляторные решения, в том числе приостановленное разрешение на импорт электроэнергии из России и Беларуси, только усугубили опасную ситуацию", - дальше можно не читать
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Этот эксперт элементарно докажет что позакрывать Украинские электростанции и покупать электроэнергию на рабсии это выгодно и правильно. Не будет украинский электростанций то и проблемы не будет. Явная Ахметовская заказуха.
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Да не Ахметовазаказуха,а зельонкиного кумпаньйона Бени.
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Вы чего там все, с дуба рухнули? Вот Зеленский узнает, он вам покажет! Всех пересажает а народу даст бесплатную електроенергию. Хватит уже паразитировать на народном добре!
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Рудий таракан замовив цю туфту . А "іксперт" отримав гроші і працює .
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Страна банкрот по большому счету - одни олигархи и их прихвостни в шоколаде.
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Большой, средний и малый "бизнес"-это зборище ворюг, хапуг и спекулянтов с безграничной жадностью. Слово бизнес-это чуждое им слово, смысл которого им никогда не понять. И налоговые каникулы для таких, это самая идиотская идея, которая могла прийти только идиоту и дураку.
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рыжее дерьмо еще не нажралось? в гробу карманов нет....
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Из-за НИЗКИХ ЦЕН ??? Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт программы энергетической безопасности CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 184А шо курит этот УПЫРЬ или он на зарплате у Ахметова ??? Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт программы энергетической безопасности CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 184ЦЕНЫ НАДО СНИЖАТЬ МИНИМУМ ВТРОЕ А ТАТАРИНА ПАРКОВАТЬ НА НАРЫ !!!
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То виходить Ротердам+ було добре? Виходить шкоду принесли домовленості про енергетику з росії і Білорусі і підписали її нові ліца. Добємо все нафіг і підемо в найми. Це і є кінець епохи? Твільки кінець епохи чого, державності?
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ЦЕНЗОР став поширювати замовну брехню ?

вартість е/е в Україні вища ніж у сусідів,
що ЦЕНЗОР не раз сам тут друкував,
і все через монополізм ДТЕК..

прийшов час позбутися монополізму і ахметова,
а не призначати міністром енергетики його підлеглих
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Хрен там!
На грани банкротства из за жадности олигархов, коррупции и мозгожопие власти.
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Дикі зелені тарифи доїдають енергосистему України, дотації з бюджету протиснути не получилось, пішли іншим шляхом...
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.Читаю комменты и охреневаю . Нашли главного виновника всех бед , Ахметку .. Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 4059 . пц . Вроде это он назначает членов НКРЕ устанавливает цены , тарифы и прочее . А Бубочка тут как бы и не при делах ,, сам жертва , да ..?

Там каломойша керует , тут Ахметка , там Ермак , дальше Пинчуки - Фирташи и прочие . Спрашивается - зебилы , нахея вы выбрали президента . ? Можно было обойтись и без него и никто бы этого и не заметил .!!
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Ты прав, нада была параху павесить и закрыть тему. Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 6341 Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 6341 Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 6341
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Может сам в петлю прыгнешь . ? На одного дебила в стране станет меньше . Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 3900 .
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Цей експерт пропонує підняти тарифи та закупати електроенергію в Росії. Гнати треба таких "експертів". Чому взагалі публікують це марення?
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вот тебе раз, роттердам отменили а стало еще хуже?))
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