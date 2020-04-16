 У Рівненській області у вихідні та на Великодні свята запровадять режим максимального обмеження пересування, - ОДА

"Починаючи з 13 години 18 квітня до 6 ранку 21 квітня в області запровадять режим максимального обмеження пересування людей. З огляду на епідемічну ситуацію, яка складається в регіоні, такі додаткові обмежувальні заходи ухвалили на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС", - заявив Коваль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він уточнив, що контролювати запроваджений режим у ці дні будуть Нацгвардія та поліція.
"Ми підсилюємо заходи безпеки для збереження нашого з вами життя і стримування поширення коронавірусної інфекції. Закликаю вас не виходити з дому, а ліки і продукти закупити заздалегідь. Прошу всіх з розумінням поставитися до карантинних заходів", - написав глава ОДА.
Раздув от важности щёки россияне делят по телевизору Украину и мечтают как Путин "нагнёт США".
2020. Нефть $18, доллар под ₽80. Никто ничего не делит.
2021. Россияне делят американскую гуманитарку и найденные в помойной яме рыбные головы
Сегодня , и завтра они получат колоссальные очереди в магазины . А на пасху будут постоянные конфликты
гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право
свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых
законом.
Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время возвратиться в
Украину