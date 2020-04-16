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 Політика України
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 У Рівненській області у вихідні та на Великодні свята запровадять режим максимального обмеження пересування, - ОДА

На вихідні й у святкові дні в Рівненській області діятиме особливий режим переміщення, повідомляє глава обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

"Починаючи з 13 години 18 квітня до 6 ранку 21 квітня в області запровадять режим максимального обмеження пересування людей. З огляду на епідемічну ситуацію, яка складається в регіоні, такі додаткові обмежувальні заходи ухвалили на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ ​​та НС", ​​- заявив Коваль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що контролювати запроваджений режим у ці дні будуть Нацгвардія та поліція.

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"Ми підсилюємо заходи безпеки для збереження нашого з вами життя і стримування поширення коронавірусної інфекції. Закликаю вас не виходити з дому, а ліки і продукти закупити заздалегідь. Прошу всіх з розумінням поставитися до карантинних заходів", - написав глава ОДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189527
 
 
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2014. Доллар ₽32, баррель нефти $80.
Раздув от важности щёки россияне делят по телевизору Украину и мечтают как Путин "нагнёт США".

2020. Нефть $18, доллар под ₽80. Никто ничего не делит.

2021. Россияне делят американскую гуманитарку и найденные в помойной яме рыбные головы
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Это тот, который носит рекомендательный характер? В Ривненской области в выходные дни и Пасхальные праздники введут режим максимального ограничения передвижения, - ОГА - Цензор.НЕТ 6886
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Та вы уже ******* своим коронавирусом, в окно падла выгляньте - Киев затянуло чернобыльским дымком так, что пипиц... И всем пох-й, ни одной новости. Поздравляю вас ЗЕбилы - дышите глубше, придурки
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У Владимира Высоцкого была песня про ХОЛЕРУ,звучит не долго,меньше 3 минут,но это точно про совковых дураков... У Рівненській області у вихідні та на Великодні свята запровадять режим максимального обмеження пересування, - ОДА - Цензор.НЕТ 7378и их тупые мозги...
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Семен Слепаков недавно написал песню "Вирусная",полный Атас
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Идиоты .
Сегодня , и завтра они получат колоссальные очереди в магазины . А на пасху будут постоянные конфликты
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Придурок, у тебя что дома на два дня нечего пожрать?
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Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины,
гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право
свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых
законом.
Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время возвратиться в
Украину
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