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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (5078) полонені (801)

 Українська сторона тиснула, щоб провести обмін полоненими до закінчення карантину, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона під час переговорного процесу давила, щоб провести взаємне звільнення утримуваних осіб, в рамках якого було звільнено 20 українців, не чекаючи закінчення карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Він нагадав, що в рамках першого обміну за його каденції Україна повернула 35 українців, під час другого, який відбувся після зустрічі в "нормандському форматі" було звільнено 76 громадян.

"Зараз ми міняємо 20 людей. Ми можемо чекати напевно на закінчення карантину і дочекатися, потім робити більший обмін. Наша сторона прагнула і тиснула, що не треба нічого чекати. Є зараз, скільки нам з тієї сторони підтвердили наших громадян… є 20 людей - давайте повертати 20 людей. Завтра буде ще 2 людини - будемо повертати 2 людини. Післязавтра буде 100 - будемо повертати 100 людей", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх"

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що розпочався етап обміну полоненими.

Пізніше Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189524
 
 
 Топ коментарі
 
Зебил, давить ты можешь только прыщи на сраке. Украинская сторона давила, чтобы провести обмен пленными до окончания карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 621
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Куди ти давив???
Язиком на анус путєна???
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Зебил, давить ты можешь только прыщи на сраке. Украинская сторона давила, чтобы провести обмен пленными до окончания карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 621
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оце смішно..культура так і прьот
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Ой, да ладна!))) грати уєм на роялі на сцені також не приклад витонченого смаку! *****, бидло кацапське!))))
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неправильний підхід!
поганий смак не у виконавця, а у глядача, коли не один із залу не плюнув та не вийшов під час того виконання.
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ясно - Myroslav Hrabovsky обісрався в дискусії, бо перейшов на особистості.
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Что , обидно стало за отца твоего народа?
Ты такой же культурный, на рояле так же сбацать сможешь?
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пробач.
я видалив той пост і більше не буду тебе чіпати хоча не розумію - чого ти тягнеш за гнид, що нищать Україну...
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Как можно собственному народу привести к власти руководителя, который меньше, чем за год, угробил экономику, привёл во власть всех друзей и родственников, поставил страну на грань дефолта в угоду одному олигарху, закопал международную поддержку, поздравляет путина с Новым годом и практически оправдал агрессора?!
И при этом тебе не стыдно, как и "отцу твоего народа", по твоим же словам!
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А при чем здесь малорос Зеленский к украинской стороне?
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так на него ж "давили". а он же "артьiст" - у него же "нєрви"...
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Україна звільнила з полону 20 своїх громадян, яких утримували в окремих районах Донецької та Луганської областей, повідомив Офіс президента.

У Донецькій області звільнили дев'ять людей:

Алакоз Олександр (цивільний);

Гриненко Микола (військовий);

Ілюхін Микола (цивільний);

Карась Володимир (правоохоронець);

Костєв Євген (цивільний);

Помеляйко Олександр (цивільний);

Садовський Олександр (цивільний);

Сірик Вадим (цивільний);

Шайдов Віктор (військовий).

На території Луганської області звільнили ще 11 утримуваних громадян:

Желдак Віталій (цивільний);

Можаєв Валентин;

Миронич Сергій;

Полозов Микола (цивільний);

Попова Алевтина (цивільна);

Русинов Сергій (цивільний);

Сливка Іван (цивільний);

Сливка Олександр (цивільний);

Табачний Олександр (цивільний);

Штиль Олександр (цивільний);

Яковенко Олександр (цивільний).

Президент України Володимир Зеленський обіцяє боротися, «доки кожен українець не повернеться додому» з полону.

«Прийде час і ми повернемо, перш за все, як ми говорили - ми повертаємо всіх і в рамках і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей «нормандської четвірки». Ми звільняємо всіх і будемо боротися, доки кожен українець не повернеться додому», - розповів Зеленський у своєму відеозверненні.

Новина доповнюється. Тобто лише 2 військових і один поліцейський. Це все, що треба знати про обміни зевлади!
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Когда кончатся сепары на обмен, дадим воду в Крым, Мариуполь, коридор, все что попросят. Готовят этими заявами именно к этому.
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Они тут нах не нужны, кроме двух... Хай с голоду сдыхают
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Балаболка зелена, чим ти можеш тиснути на свинособак?
І де обіцяний обмін "усіх на усіх"? Знов тебе ***** надурило?
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Пиар дешевый но не качество обмена и стратегии виденья ситуации
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для начала, раба из себя пусть повыдавливают.
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"На XXX(запрещенной для использования в гос. учреждениях) платформе учат лихо кодить и создавать объекты. Раз-два - и в продакшн. Это, конечно, здорово… Но! Заказчикам и работодателям нужно, чтобы Вы умели это делать хирургически точно и обоснованно. Не вводя компанию в лишние траты и не рискуя тем, что при очередном обновлении что-то рухнет. Иначе, зачем им однорукий пианист??..." Взято из рекламы.
Вот зебилье, на кой ляд вам нужен был однорукий пианист? Мало того что однорукий, он же еще и криворукий и криво... всего остального. Оно вам надо было? Если да, то на кой?
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Балаболка зелена, чим ти можеш тиснути на свинособак?
І де обіцяний обмін "усіх на усіх"? Знов тебе ***** надурило?
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Він поспішав, щоб сєпари вдома вчасно були. Цікаво, скільки сєпарів відпустили?
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Пока у зеленского хорошо получалось давить только одно - членом клавиши на рояле. А по факту обмен - это очередной пшик
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Вовка, ти ще не похмелився? Що не каркне - як пук у діжку. Чого Київ у диму?
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Так ты, Вова, пленных обменял?!
А как среди 20 пленных оказалось 17 гражданских?
Выходит, человек, с которым ты воюешь, но с Новым годом поздравляешь, берет в плен гражданских?!
Не забудь дальше войска отводить и с Пасхой поздравить тезку-*****.
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Когда Бубочку сравнивают с Наполеоном, обидно за Наполеона. Кроме бесчисленных сражений, в которых он взял верх, Наполеон был успешным реформатором, плодами новшеств которого мы пользуемся по сей день. А наш ВоваЗЕ разве что ролики с обращением к электорату умеет снимать. Убогое зрелище...
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Ну, его сравнивают не с самим Наполеоном, как императором Франции, великим полководцем и реформатором, а как с Наполеоном в палате по адресу г.Киев, ул. Кироловская 103.
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Не знаю адресса киевских Наполеонов, но в Днепре они обитали на Игрени
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Имея высшее медицинское образование скажу вам по секрету, в психо- неврологических диспансерах в конце 80х начале 90х отдыхало столько Наполеонов 🤣🤣🤣 я это не могу объяснить почему но это факт. Кто сейчас доминирует в палатах не знаю
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"Украинская сторона давила, чтобы провести обмен пленными...",-сказал выдающийся политический деятель современности.
- Ну, и сколько пленных ты выдавил, пианист-95?
СМИ сообщали об ОДНОМ военнослужащем.
Как ТЕбе, четырежды уклонист, не стыдно?
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ОНО то чем давило? Маленькой пиписькой на клавиши рояля?
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Ну, таких "пленников" Пуйло сколько угодно наберет и в Лугандоне и в самом Кацапстане ив Крыму! Кого отдали вместо этих путешественников в Парашу?
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Зеурод - Из 19 "обмена" 1 военнослужащий. А кто остальные? И кого и сколько мы отдаем? Українська сторона тиснула, щоб провести обмін полоненими до закінчення карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 788
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Вова, "Украинская сторона давила" последний раз год назад. Весь этот год - стояла на коленях.
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