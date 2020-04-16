 Українська сторона тиснула, щоб провести обмін полоненими до закінчення карантину, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Він нагадав, що в рамках першого обміну за його каденції Україна повернула 35 українців, під час другого, який відбувся після зустрічі в "нормандському форматі" було звільнено 76 громадян.
"Зараз ми міняємо 20 людей. Ми можемо чекати напевно на закінчення карантину і дочекатися, потім робити більший обмін. Наша сторона прагнула і тиснула, що не треба нічого чекати. Є зараз, скільки нам з тієї сторони підтвердили наших громадян… є 20 людей - давайте повертати 20 людей. Завтра буде ще 2 людини - будемо повертати 2 людини. Післязавтра буде 100 - будемо повертати 100 людей", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що розпочався етап обміну полоненими.
Пізніше Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців.
поганий смак не у виконавця, а у глядача, коли не один із залу не плюнув та не вийшов під час того виконання.
Ты такой же культурный, на рояле так же сбацать сможешь?
я видалив той пост і більше не буду тебе чіпати хоча не розумію - чого ти тягнеш за гнид, що нищать Україну...
И при этом тебе не стыдно, как и "отцу твоего народа", по твоим же словам!
Язиком на анус путєна???
У Донецькій області звільнили дев'ять людей:
Алакоз Олександр (цивільний);
Гриненко Микола (військовий);
Ілюхін Микола (цивільний);
Карась Володимир (правоохоронець);
Костєв Євген (цивільний);
Помеляйко Олександр (цивільний);
Садовський Олександр (цивільний);
Сірик Вадим (цивільний);
Шайдов Віктор (військовий).
На території Луганської області звільнили ще 11 утримуваних громадян:
Желдак Віталій (цивільний);
Можаєв Валентин;
Миронич Сергій;
Полозов Микола (цивільний);
Попова Алевтина (цивільна);
Русинов Сергій (цивільний);
Сливка Іван (цивільний);
Сливка Олександр (цивільний);
Табачний Олександр (цивільний);
Штиль Олександр (цивільний);
Яковенко Олександр (цивільний).
Президент України Володимир Зеленський обіцяє боротися, «доки кожен українець не повернеться додому» з полону.
«Прийде час і ми повернемо, перш за все, як ми говорили - ми повертаємо всіх і в рамках і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей «нормандської четвірки». Ми звільняємо всіх і будемо боротися, доки кожен українець не повернеться додому», - розповів Зеленський у своєму відеозверненні.
Новина доповнюється. Тобто лише 2 військових і один поліцейський. Це все, що треба знати про обміни зевлади!
І де обіцяний обмін "усіх на усіх"? Знов тебе ***** надурило?
Вот зебилье, на кой ляд вам нужен был однорукий пианист? Мало того что однорукий, он же еще и криворукий и криво... всего остального. Оно вам надо было? Если да, то на кой?
І де обіцяний обмін "усіх на усіх"? Знов тебе ***** надурило?
А как среди 20 пленных оказалось 17 гражданских?
Выходит, человек, с которым ты воюешь, но с Новым годом поздравляешь, берет в плен гражданских?!
Не забудь дальше войска отводить и с Пасхой поздравить тезку-*****.
- Ну, и сколько пленных ты выдавил, пианист-95?
СМИ сообщали об ОДНОМ военнослужащем.
Как ТЕбе, четырежды уклонист, не стыдно?