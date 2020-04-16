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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном, Здоров'я
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 У Франції за добу зафіксовано 1 438 смертей від COVID-19 - найбільшу кількість з початку пандемії

У Франції за добу зафіксовано 1 438 смертей від COVID-19 - найбільшу кількість за період епідемії.

Про це інформує Національне агентство здоров'я країни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Станом на вечір 15 квітня у Франції зафіксовано 106 206 випадків інфікування коронавірусом (2 633 за добу); 17 167 людей померли.

Уряд країни констатує, що у лікарнях упродовж попередньої доби сталися 524 летальні випадки. Але смертність у закладах соціально-медичного піклування за особами похилого віку, яка була оцінена за три доби після Великодневих свят, засвідчила 924 летальні випадки. Це є найбільшим трагічним показником з початку епідемії у країні у березні.

У Франції 6 457 осіб залишаються в реанімації, що показує позитивну динаміку зменшення цього показника; 30 955 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.

Також читайте: Макрон продовжив карантин у Франції до 11 травня

Режим карантину в країні продовжено до 11 травня. Громадяни зобов'язані перебувати на "домашньому" карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

Після 11 травня у Франції планується поступове відкриття дошкільних закладів, відновлення навчання у загальноосвітніх школах і ліцеях, окрім університетів.

Про початок роботи закладів громадського харчування поки що остаточного рішення уряду немає.

Також читайте: У Китаї почастішали випадки внутрішнього інфікування COVID-19

До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189521
 
 
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Чи прийде тепер розуміння, що короновірус є небезпечним захворюванням?
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какова вероятность умереть от него в течение года? для определённости: мужчина 60 лет, живёт один, гостей не принимает, не работает, скоплений людей не любит - предпочитает сосны и безлюдные берега.
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хочется уточнения. умерли от коронавируса или у умерших обнаружен коронавирус? скоро туду и погибших в дтп будут записывать...
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ты еврей? там и населения в 5 раз больше.
В Китае ваще должно быт 25к., но комми грят что одержали вяликую пабеду над своим вирусом
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и каков процет среди них здорових людей? 0,8% как в италии? жрать гамбургеры страдать от сердечно-сосудистых и умереть от коронавируса...
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"На каждый выход надо лично заполнять специальный бумажный сертификат или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса пребывания во время карантина, даты и времени оставления места жительства."
Источник: https://censor.net.ua/n3189521

Вот вам и 5-я республика.
Будет и 6-я, исламская (как в Иране, там Исламская республика)
Зато с QR-кодами.
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"Режим карантина в стране продлен до 11 мая. Граждане обязаны находиться на "домашнем" карантине и оставлять дома только по чрезвычайно важным поводам, которые четко определены правилами и потребностями. На каждый выход надо лично заполнять специальный бумажный сертификат или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса пребывания во время карантина, даты и времени оставления места жительства.
За нарушение режима - штраф в 135 евро, который может достигать до 4 тыс. евро при фиксации более четырех нарушений в месяц, или лишение свободы на срок до шести месяцев."
Источник: https://censor.net.ua/n3189521

Скажирте, а в чем разница в "лишении свободы на срок до шести месяцев" и ЯР-кодами на любой выход из дома? Только в том, что содержат за государственный счет - и больше ни в чем!
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