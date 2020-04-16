 У Франції за добу зафіксовано 1 438 смертей від COVID-19 - найбільшу кількість з початку пандемії

Про це інформує Національне агентство здоров'я країни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Станом на вечір 15 квітня у Франції зафіксовано 106 206 випадків інфікування коронавірусом (2 633 за добу); 17 167 людей померли.
Уряд країни констатує, що у лікарнях упродовж попередньої доби сталися 524 летальні випадки. Але смертність у закладах соціально-медичного піклування за особами похилого віку, яка була оцінена за три доби після Великодневих свят, засвідчила 924 летальні випадки. Це є найбільшим трагічним показником з початку епідемії у країні у березні.
У Франції 6 457 осіб залишаються в реанімації, що показує позитивну динаміку зменшення цього показника; 30 955 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.
Режим карантину в країні продовжено до 11 травня. Громадяни зобов'язані перебувати на "домашньому" карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.
За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.
Після 11 травня у Франції планується поступове відкриття дошкільних закладів, відновлення навчання у загальноосвітніх школах і ліцеях, окрім університетів.
Про початок роботи закладів громадського харчування поки що остаточного рішення уряду немає.
До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.
В Китае ваще должно быт 25к., но комми грят что одержали вяликую пабеду над своим вирусом
Источник: https://censor.net.ua/n3189521
Вот вам и 5-я республика.
Будет и 6-я, исламская (как в Иране, там Исламская республика)
Зато с QR-кодами.
За нарушение режима - штраф в 135 евро, который может достигать до 4 тыс. евро при фиксации более четырех нарушений в месяц, или лишение свободы на срок до шести месяцев."
Источник: https://censor.net.ua/n3189521
Скажирте, а в чем разница в "лишении свободы на срок до шести месяцев" и ЯР-кодами на любой выход из дома? Только в том, что содержат за государственный счет - и больше ни в чем!