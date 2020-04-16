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 COVID-19: Міносвіти закликало скасувати останні дзвоники та випускні вечори в школах

Міністерство освіти і науки пропонує не проводити цього року останні дзвоники і випускні вечори, щоб не поширювати коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Міносвіти керівникам департаментів освіти обласних держадміністрацій і КМДА.

"З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, в тому числі останні дзвоники і випускні вечори".

Нагадаємо, Міносвіти і науки має два сценарії проведення ЗНО. Якщо учні не зможуть повернутися за шкільні парти в червні, то МОН в будь-якому випадку і в липні, і в серпні зможе здійснити і пробне, і основну сесію ЗНО.

Також читайте: ЗНО відбудеться в будь-якому разі, можливо, навіть у серпні, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189520
 
 
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Какие, нафиг, последние звонки! Все - на второй год...
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Что за очередные зеленые бредни? Карантин же? А если дети пойдут в школу, то не будут же сидеть оди ученик на класс. Кроме того, на переменах дети вместе бегают и играют. Такой тупой власти еще не было. Даже проффесор был умнее этих зегенератов и их свадебного генерала Зю.
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"Министерство образования и науки предлагает".
Никак не могут понять в министерстве, что во время всеобщего карантина не предлагать надо, а запрещать!
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ну да, логично. занятия - отменим, экзамены - отменим, знания нам не нужны. а вот погулять - это святое дело, только вперед. а потом удивляемся, почему люди во время карантина по церквям толпами шарятся - а что от неучей можно ждать?
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А, что, есть психически не здоровые кто собирается проводить выпускной и устраивать застолье по этому поводу? Впрочем, там огромная масса так называемых "учителей", что собирают регулярно на шторы в класс и проголосовавших за ЗЕлёное г..но, может и такое устроить. Виноват, они за ЗЕ не голосовали, они голосовали за 4000 долярив США. COVID-19: Міносвіти закликало скасувати останні дзвоники та випускні вечори в школах - Цензор.НЕТ 5915
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