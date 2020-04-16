 У Китаї почастішали випадки внутрішнього інфікування COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Щоб запобігти відновленню епідемії коронавірусу дедалі більше провінцій Китаю почали тестувати жителів на COVID-19.
Національна комісія охорони здоров'я заявила, що кількість нових завезених випадків у середу скоротилася до 34 із 36 напередодні, в результаті зниження кількості перевірок на кордоні, скорочення міжнародних рейсів і заборони на в'їзд іноземців.
Але кількість внутрішніх інфікувань зросла до 12 із 10 напередодні, і в Пекіні з'явилося три нові місцеві випадки, вперше з 23 березня.
Інші нові місцеві випадки в середу зафіксували в провінціях Хейлунцзян і Гуандун, які боролися з потоком заражених мандрівників, переважно громадян Китаю, які повертаються з-за кордону.
Ну либо сидеть в карантине 1,5 года дожидаясь появления вакцин и их массового производства и всеобщего вакцинирования, при этом убив экономику и получив тысячи голодных смертей.
Нас после выходи из т.н. "карантина" ожидает абсолютно то же!!!
Осталось выяснить:
Вар- 1: Что то пошло не так...
Вар-2: Умышленно...
«Нульовим пацієнтом» був працівник вірусологічної лабораторії в Ухані - Fox NewsСаму там працівник заразився від кажана і виніс заразний вірус в місто
«Нульовим пацієнтом», тобто першою людиною, яка заразилась коронавірусом, був працівник однієї з вірусологічних лабораторій в Ухані. Про це повідомляє телеканал FoxNews із посиланням на власні джерела, які знайомі з намірами влади КНР приховати цей факт.
«Це може стати найдорожчою спробою приховування китайською владою за увесь час», - сказало одне з джерел.
Джерела вважають, що працівник лабораторії заразився від кажана, а потім виніс вірус в місто, можливо навіть на славнозвісний уханський «мокрий ринок».
В матеріалі наголошується, що вірус виник в лабораторії не в якості біологічної зброї, а як результат намірів КНР перевершити США у доробках по виявленню вірусів та боротьби з ними.
Уханський ринок, який початково був названий потенційним місцем виникнення нової коронавірусної інфекції, за словами джерел телеканалу, ніколи не торгував кажанами. На їхнє переконання, ця інформація використовувалась владою КНР, щоб відвести увагу від лабораторії.
Американські чиновники, як повідомляється, ще в січні 2018 року заявляли про недостатню безпеку в Лабораторії Уханського інституту вірусології та передали інформацію про вчених, які проводять ризиковані дослідження коронавірусу у кажанів.
«Навіть сьогодні я бачу, що вони приховують інформацію, і я думаю, нам треба робити більше, щоб змусити їх говорити , - заявив міністр оборони США Марк Еспер, говорячи про Китай. - Я думаю, що з часом, коли ми впораємося з пандемією, у нас буде час оглянутись назад і по-справжньому вияснити, що відбулось, щоб краще усвідомлювати, як це відвернути в майбутньому».
Держсекретар Майк Помпео заявив, що США «знають, що цей вірус виник в Ухані. Ми знаємо, що Уханський інститут вірусології знаходиться всього в кількох кілометрах від ринку диких тварин».
Він також додав, що Держдеп був в курсі програми, над якою працювали китайські вчені. За його словами, США знали, що в лабораторії «були дуже заразні матеріали», та додав,що подібні програми також є й в інших країнах, «які є відкритими та прозорими»,мають змогу контролювати процеси та дозволяють стороннім спостерігачам переконатись, що всі процедури є правильними та безпечними.
Китай «на 100%» приховав та змінив дані, заявили джерела телеканалу. Зразки, звіти та академічні статті були знищені, «зникли» лікарі та журналісти, які почали глибоко вивчати цю тему.
Телеканал також нагадав, що влада Китаю тільки 31 грудня 2019 року поінформувала ВООЗ про спалах невідомої пневмонії в Ухані. Окрім того, американська розвідка виявила, що КНР занижував реальне число хворих і померлих.
Нагадаємо: раніше китайські ЗМІ повідомили,що перший випадок зараження коронавірусом нового типу в Китаї був виявлений ще в листопаді минулого року.