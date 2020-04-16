 ЮНІСЕФ стурбована долею 42 тис. дітей, повернутих у сім'ї з інтернатів через карантин: їм може загрожувати жорстоке поводження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"ЮНІСЕФ та партнери глибоко стурбовані тим, що в результаті запроваджених урядом (карантинних. - Ред.) заходів 42 тис. дітей, в тому числі діти з інвалідністю, які виховувалися в інтернатних та інших закладах, були відправлені назад в їхні сім'ї. Повернення відбувалося без попередньої перевірки умов у сім'ях цих дітей", - йдеться в заяві ЮНІСЕФ.

У фонді зазначають, що значна частина цих сімей перебуває в групі ризику і в складних фінансових обставинах.

"Ми стурбовані, що нинішні стресові умови збільшують ймовірність недбалості або навіть жорстокого ставлення до дітей, додають ризики інституалізації дітей після карантину. Більш того, через брак захисного обладнання соціальні працівники та працівники служб у справах дітей не можуть відвідувати і моніторити такі сім'ї", - підкреслюють в ЮНІСЕФ.

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Фонд закликає уряд України вжити заходів щодо підтримки дітей з інтернатів та їхніх сімей, в тому числі фінансової і через соціальні послуги на місцевому рівні.

Зокрема, Фонд закликає забезпечити підтримку сімей в зоні ризику, надати фінансову і матеріальну допомогу соціально вразливим сім'ям, в які повернули дітей з інтернатних закладів, надати чіткі інструкції і підтримку місцевої влади та керівників інститутів для запобігання поширенню у них COVID-19, а також виділити необхідні захисні засоби для запобігання можливого спалаху хвороби.

Крім того, Фонд закликає надати чіткі інструкції для захисту соціальних працівників і служб щодо захисту дітей, щоб вони мали можливість відвідувати сім'ї, в які повернули дітей, і переконатися, що використання інтернатних установ зведено до мінімуму.

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Експерти ЮНІСЕФ вважають за необхідне використовувати поточну кризу і її наслідки для перегляду державного підходу до інституціоналізації дітей.

"Можна перенаправити фінансові ресурси, які використовуються для надання інституційної допомоги, на запобігання розділу сімей, на возз'єднання сімей і надання відповідних альтернативних форм виховання", - підкреслюють в ЮНІСЕФ.