 МОЗ запустило ресурс з інформацією про ліки для профілактики та лікування COVID-19

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз ДЕЦ, проєкт covid19.dec.gov.ua створено для поширення достовірної та експертної інформації, систематизованої експертами ДЕЦ на основі даних ВООЗ та офіційних держустанов, включно з регуляторними органами різних країн світу.

Щодня ресурс обробляє інформацію з більш ніж 50 країн світу, які борються з COVID-19.

Нині інформаційний ресурс складається з п'яти розділів: антисептики, жарознижуючі препарати, противірусні засоби, ліки, що впливають на імунітет, та ліки, які застосовуються для неінфекційних захворювань під час COVID-19.

Інформацію будуть оперативно доповнювати й оновлювати новими даними і результатами досліджень, які з'являтимуться.

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За словами директора ДЕЦ Тетяни Думенко, через поширення коронавірусної інфекції всі країни стикаються з нестачею доказової бази і результатів тривалих клінічних випробувань ліків, що застосовуються під час лікуванні COVID-19.

"Наші експерти оперативно збирають і аналізують ті дані, які ми можемо отримати на сьогодні: з реальної лікарської практики різних країн, наукових статей, рекомендацій органів охорони здоров'я, проміжних висновків досліджень. Це величезний масив інформації, який експерти ДЕЦ опрацьовують і надають до Міністерства охорони здоров'я для використання у протидії COVID-19", - сказала вона.

Водночас ДЕЦ наголошує, що у разі появи симптомів респіраторного захворювання або підозри на наявність коронавірусної інфекції необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

"Інформаційний ресурс covid19.dec.gov.ua закликає приймати всі препарати, крім антисептиків, після (телефонної) консультації з вашим сімейним лікарем і за його призначенням", - нагадує ДЕЦ.