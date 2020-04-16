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 Політика України, Здоров'я
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 Звільненим з полону найманців РФ українцям проведуть тести на COVID-19, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що звільненим у межах обміну утримуваними особами на Донбасі українським громадянам проведуть тести на COVID-19.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", відповідаючи на запитання про те, чи будуть звільнені проходити тести на коронавірус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Обов'язково. Вони пройдуть всі необхідні процедури медичного огляду та контролю, в тому числі тестування, для того, щоб вони не наражали на ризики своїх близьких і самі розуміли, в якому вони фізичному та психологічному стані", - зазначив Резніков.

За його словами, звільненим українцям буде надано всю необхідну допомогу.

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Він також наголосив, що Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій буде спілкуватися з кожним із них, а звільненими військовими буде також опікуватися Мінветеранів та Мінсоцполітики.

Резніков запевнив, що передбачена можливість виплати матеріальної допомоги звільненим особам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189509
 
 
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А на примусову обсервацію відправлять? Освобожденным из плена наемников РФ украинцам проведут тесты на COVID-19, - Резников - Цензор.НЕТ 3032
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это исключено. 99% в таком случае попросятся обратно.
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вау! по отношению к проведению тестов они даже вошли в ряды ылиты и их родаков. остальных то тестят в основном посмертно.
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Кстати:
А что с ПРОШЛЫМИ освобождёнными?
Всем бандитам, вертухаям, спекулянтам-челночникам квартиры и подъемные дали?
Или вы надеятесь, что мы забыли КОГО вы по освобождали?

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Україна звільнила з полону 20 своїх громадян, яких утримували в окремих районах Донецької та Луганської областей, повідомив Офіс президента.У Донецькій області звільнили дев'ять людей:Алакоз Олександр (цивільний);Гриненко Микола (військовий); Ілюхін Микола (цивільний);Карась Володимир (правоохоронець);Костєв Євген (цивільний);Помеляйко Олександр (цивільний);Садовський Олександр (цивільний);Сірик Вадим (цивільний);Шайдов Віктор (військовий). На території Луганської області звільнили ще 11 утримуваних громадян:Желдак Віталій (цивільний);Можаєв Валентин;Миронич Сергій;Полозов Микола (цивільний);Попова Алевтина (цивільна);Русинов Сергій (цивільний);Сливка Іван (цивільний);Сливка Олександр (цивільний);Табачний Олександр (цивільний);Штиль Олександр (цивільний);Яковенко Олександр (цивільний).
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Точно так же, как Путин берет заложников, чтобы потом обменивать их у Зеленского на нужных ему людей, Зеленский берет заложников, чтобы потом обменивать их у Порошенко на голосования в парламенте, - это и есть украинская формула "национального единства
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