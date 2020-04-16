 "Влада має вибрати, чи вона з Україною та українцями, чи вона з Коломойським", - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили Петро Порошенко.

П'ятий Президент України закликав Зеленського нарешті зробити вибір на користь українського народу, а не олігарха і дефолту.

"Влада має вибрати, чи вона є з Україною і українцями, чи вона з Коломойським. Здавалося, це вибір дуже простий, але жодного прогресу ми тут не бачимо. Замість цього виносяться зміни до регламенту, які суттєво обмежують права опозиції. Точно ми не будемо за них голосувати, але ми пропонуємо – або введіть ці зміни лише на час карантину, обмежте дії в часі – або першим травня, або першим червня, або розгляньте закон, який був поданий Кабміном, до якого правок немає, прийміть його в першому читанні і в цілому, і закрийте цю тяганину з Коломойським", – зазначив Порошенко.

"Ми, на жаль, і сьогодні не дочекалися банківського закону, який дозволить Україні отримати фінансування міжнародних фінансових організацій і вирішити три проблеми. Проблема перша – забезпечити фінансування армії, захистити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Проблема друга – забезпечити медичну галузь, лікарів ліками, необхідним обладнанням в лікарнях і захистом лікарів – закупівлею масок, антивірусних костюмів та інших засобів захисту", – наголосив він.

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За його словами, скоро кількість хворих лікарів досягне тисячі.

"Третє надзвичайно важливе питання – це захистити людей. В людей закінчуються гроші. І тому негайна виплата соціальної допомоги, яка забезпечить хоча б харчування і лікування – це те, що маємо зробити в першу чергу. Без грошей міжнародних фінансових організацій цього зробити буде неможливо і Україна опиниться в стані дефолту", – наголошує Порошенко.

Він закликає не гратися зі світом і не гратися з українським народом.

"Ми чітко вимагаємо, щоб влада визначилася – чи вона буде з Україною і проведе банківський закон, або буде загравати з Коломойським, намагаючись надурити наших партнерів. Я попереджаю – це погано закінчиться", – підсумував Порошенко.

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