EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  3376  125
Все про:банки (427) Порошенко (11665)

 "Влада має вибрати, чи вона з Україною та українцями, чи вона з Коломойським", - Порошенко

Третє позачергове засідання Верховної Ради поспіль скликають у Зеленського, а так званий "антиколомойський" закон і досі не виноситься на друге читання. Хоча його ухвалення – це ключова вимога міжнародних партнерів для отримання Україною вкрай необхідної фінансової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили Петро Порошенко.

П'ятий Президент України закликав Зеленського нарешті зробити вибір на користь українського народу, а не олігарха і дефолту.

"Влада має вибрати, чи вона є з Україною і українцями, чи вона з Коломойським. Здавалося, це вибір дуже простий, але жодного прогресу ми тут не бачимо. Замість цього виносяться зміни до регламенту, які суттєво обмежують права опозиції. Точно ми не будемо за них голосувати, але ми пропонуємо – або введіть ці зміни лише на час карантину, обмежте дії в часі – або першим травня, або першим червня, або розгляньте закон, який був поданий Кабміном, до якого правок немає, прийміть його в першому читанні і в цілому, і закрийте цю тяганину з Коломойським", – зазначив Порошенко.

"Ми, на жаль, і сьогодні не дочекалися банківського закону, який дозволить Україні отримати фінансування міжнародних фінансових організацій і вирішити три проблеми. Проблема перша – забезпечити фінансування армії, захистити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Проблема друга – забезпечити медичну галузь, лікарів ліками, необхідним обладнанням в лікарнях і захистом лікарів – закупівлею масок, антивірусних костюмів та інших засобів захисту", – наголосив він.

Також читайте: Між Коломойським і дефолтом, на жаль, влада обирає саме шлях до дефолту, - Герасимов

За його словами, скоро кількість хворих лікарів досягне тисячі.

"Третє надзвичайно важливе питання – це захистити людей. В людей закінчуються гроші. І тому негайна виплата соціальної допомоги, яка забезпечить хоча б харчування і лікування – це те, що маємо зробити в першу чергу. Без грошей міжнародних фінансових організацій цього зробити буде неможливо і Україна опиниться в стані дефолту", – наголошує Порошенко.

Він закликає не гратися зі світом і не гратися з українським народом.

"Ми чітко вимагаємо, щоб влада визначилася – чи вона буде з Україною і проведе банківський закон, або буде загравати з Коломойським, намагаючись надурити наших партнерів. Я попереджаю – це погано закінчиться", – підсумував Порошенко.

Також читайте: Зеленському потрібно збирати голоси для змін до Регламенту ВР, необхідних для ухвалення "антиКоломойського" законопроєкту, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189507
 
   
 Топ коментарі
 
Я не поленился зашел в список журнала Forbes начиная с 2013 года,действительно Порошенко значился миллиардером с состоянием 1,35 млрд.С осени 2014 года и по сегодня Порошенко в списке НЕТ...,Быдло вы заи.али своей ТУПОСТЬЮ...
 показати весь коментар
 
четкий пацан Требуем, чтобы власть определилась - она с Украиной или заигрывает с Коломойским, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3267 четко крал, брехал и обещал.. всьо чотко!

Требуем, чтобы власть определилась - она с Украиной или заигрывает с Коломойским, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1980
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Так, з вами можна погодитись. Проте щось з жидами і справді не так. Бо Гітлер був не одиноким в своїх ініціативах. Жидів місцеве населеня громило з давніх часів, і усюди, як тільки їх популяція розросталась і вони пролазили у локальну владу. Чого не скажеш за греків, скандинавів, англосаксів, татар, китайців, арабів та решту народностей що розсилялись. Були і у них окремі епізоди, але не так абсолютно завжди, як у жидів.
 показати весь коментар
 
 
Аквариус, я с Вами согласна, что антисемитизм и прочая ксенофобия - это отвратительно! НО!!! Каломойский посредством зе-идиота просто нагло этот антисемитизм провоцирует и возраждает! Мы о нем,лет 20 ,как забыли. И вот опять...
 показати весь коментар
 
 
Я про це й кажу. "Ось в такі моменти розумію Адольфа Австрійського" - ключові слова "в такі моменти".
Бо від усвідомлення такого факту - якийсь один хуцпіст ставить під загрозу цілу націю заради своїх інтересів... пробачте, але анти7ітизм починає нестерпно свербіти.
 показати весь коментар
 
 
A может быть дело не в национальности ?
Вспомните: что Петлюра говорил про "украинских гнид".
У каждого народа - своя коллекция уродов.
 показати весь коментар
 
в чем-то конечно был прав. только нам не нужно уничтожать миллины евреев, достаточно одного коломойского.
 показати весь коментар
 
 
Звичайно. Хоча не одного, а мінімум двох (беню і Зелю).
Холокост не потрібен, але з нападами агентсмітизму від таких фактів неможливо нічого зробити...
 показати весь коментар
 
 
Порошенко теж відповідальний за те що відбувається зараз. Він нічого не зробив щоб поміняти систему влади
 показати весь коментар
 
 
Все вірно. Порохоботи = зеботи. Моляться на ідола, все що сказав ідол = правильно.
 показати весь коментар
 
Зельоного дыбила фсб зарядило , шоб оно несло несчатья Украине. Но фсб имеет право на ошибку. И бедоносец, по ходу, охватил их зомби-экспериментом весь Мир, включая рашку!) Боюсь, что в рашко-фсб вофку уже некому раззомбировать). Все по коммунаркам рассредоточились. А Украина шо?! Та мы и не такое переживали!)
 показати весь коментар
 
 
Тобто хоч з ******, хоч з Че Пушиліним - аби не з Порохом?
Спочатку отримувати ляпаси від кадирівців, угідливо повторювати "чечня круто", танцювати лезгінку під ножем, а потім ще й їсти власних дітей - "абинепорошенко"?
 показати весь коментар
 
 
Зато у мародера потрашенки выбора не было...Украина или собственное обогащение......он выбрал свой кошелек.
 показати весь коментар
 
 
Я правильно зрозумів, що всі ці 5 років ви випробовували страшні борошна і ялини стать вареника, капусту та зітхання через зубожіння?
 показати весь коментар
 
Петька, заканчивай ср**ть своими мантрами, одно и тоже каждый день!!
 показати весь коментар
 
 
Так що Порох був правий коли вигнав Бєню, в "марадьорів" з тисячами "чекаладних фабрик" чуйка (інтуїція) не та що в блазнів, розкусив бородатого. Знав і побачив що той навіть не пердне без вигоди, і маму рідну на панель відправить, все ради зиску (ради вигоди).
 показати весь коментар
 
 
Интересно петрык приобрел ОЗК Л1 или нет? В зоне риска ведь для 👑 вируса, диабет+за 50 лет.
 показати весь коментар
 
Опять у зебилов неконролируемая дефикация.
 показати весь коментар
 
 
Конечно же, вонючий жид Коломойша просто жаждет наскочить на дэбэлый погром. Но Порохатый Барыга Мальдивский вместо постфактум рыдать по Украине после грандиозного пенделя на выборах, будучи в своё время у горнила, должен был бы поменьше думать о собственной мошне и побольше о служении державе. Но у Пороха получилось так основательно залить сала за шкуры лохмандеев, шо даже на фоне ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского и фортелей жидяры КолоМойши с дефолтом рейтинг Порохатого не растёт не взирая ни на какие потуги порохоботов.
 показати весь коментар
 
 
Порох должен понять, что он уже не президент и никогда им не будет, даже если вышвырнут клоуна
 показати весь коментар
 
 
Или с моим Ахметовым добавил про себя Петя. "Влада має вибрати, чи вона з Україною та українцями, чи вона з Коломойським", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7296
 показати весь коментар
 
 
Не можете впізнати себе у дзеркалі?
Ой леле, оце чолов'яга допився у самоізоляції...
 показати весь коментар
 
ни разу не за клоунов ,
Порох вроде по делу речь толкнул , но он сам превратил страну в рай для взяточников ,
бандитов и воров , последних даже арестовывать запретили ( максимум депортация )
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору