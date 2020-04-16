 7 млрд на користь Суркісів у "Приватбанку" стягувати зараз не будуть, - Мін'юст

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у відомстві, коментуючи рішення Київського апеляційного суду, який залишив чинною постанову судді Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного "Приватбанку" майже 7 млрд грн на користь офшорних компаній, пов'язаних з родиною Суркісів.
"Таке розгортання подій буде можливим лише у тому випадку, якщо офшорні компанії подадуть позови до суду про стягнення грошей (у разі відмови банку повертати їх з депозитів) і отримають судове рішення, яке підлягає примусовому виконанню", - наголосили в Мін'юсті.
У відомстві нагадали, що в лютому 2017 року Печерським районним судом столиці забезпечено позов іноземних компаній і ухвалено постанову, якою встановлено обов'язок "Приватбанку" щодо належного виконання умов договорів. Саме тоді суд вирішив, що депозити мають обслуговуватися безперешкодно. При цьому рішення суду не передбачає стягнення коштів та має зобов’язальний характер.
У квітні 2017 року за апеляційною скаргою "Приватбанку" постанову суду було переглянуто і залишено без змін Апеляційним судом Києва.
На підставі заяви, поданої "Приватбанком" в 2019 році, державний виконавець звернувся до суду за роз'ясненням постанови про забезпечення позову. Відповідне роз'яснення було надано і надалі було оскаржено в Апеляційному суді Києва, який відмовив у задоволенні апеляційної скарги.
"Однак клопотання надати роз'яснення судового рішення і подальші скарги не змінили і не могли змінити ухвали, винесені у 2017 році. Закон не дозволяє "роз'ясненню" скасувати дію судового рішення, винесеного три роки тому, - зазначили в Мін'юсті. - Згідно з положеннями Цивільного процесуального кодексу України, зазначена постанова суду апеляційної інстанції не підлягає оскарженню в касаційному порядку".
Суд постановил обслуживать депозитный договор.А там? А там 12% годовых в валюте.Это типа депозит для несвязанных лиц.Так что отдадите потом, но с процентами, которых нигде никому не платят
и опять будет Порох разгребать...после зелеНых упырей.и 'мудрода нарида'
компаний, связанных с семьей Суркисов
Чисто ТВАРИ СУКИ стану делите....********.
Ведь суки же ...
"Август 2017 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал согласие на приобретение Украиной в лице Министерства финансов права квалифицированного участия в ОАО "ПриватБанк""
Я не дуже в цьому розбираюсь, але чому Україна повинна повертати гроші суркісам, коли "Приват" був націоналізований в серпні, а в лютому він ще належав коломойському з боголюбовим?
27 декабря 2016 года братья Суркисы, отец Рахмиль Суркис, дочь Игоря Марина, дочь Григория Светлана и ее мать Полина обратились в Окружной административный суд города Киева с иском к НБУ, ФГВФЛ и временному администратору ПриватБанка с требованием отменить решение о признании их связанными лицами. Точнее, снова подали сразу несколько исков, но к рассмотрению был взят только один, попавший к судье Аблову. Вместе с этим заявители признали свои связи друг с другом. Из семьи Суркисов, по информации zn.ua[108], в капитал банка списали совокупно 7,7 млрд грн. А, например, ФК «Динамо» bail-in не коснулась.
Кроме того, процедура bail-in коснулась и держателей евробондов ПриватБанка. По данным Национального банка Украины[109], ПриватБанк имел в обороте такие выпуски облигаций:Выпуск на сумму 175 млн долларов по ставке 10,875% с погашением 28.02.2018.Выпуск на сумму 200 млн долларов по ставке 10,25% с погашением 23.01.2018.Выпуск на сумму 220 млн долларов по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.
Облигации были выпущены специальной компанией (SPV), зарегистрированной в Великобритании, а поступления от размещения облигаций были переданы ПриватБанку в форме займа. В соответствии со статьей 41.1 закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» обязательства ПриватБанка перед SPV в период действия временной администрации были обменяны на акции дополнительной эмиссии банка. Переход банка в государственную собственность и прекращение действия временной администрации состоялись 21 декабря 2016 года. Никакие выплаты владельцам облигаций осуществляться не будут.
Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью finbalance.com.ua[78] отметила: «Решения украинских судов, уже принятые в Украине по Суркисам, А-Банку по bail-in как минимум удивляют, поскольку закон четко определяет, что при национализации системного банка все соответствующие обязательства должны быть конвертированы в капитал… Инвесторам (держателям евробондов), как мне кажется, надо судиться не с нами. Они делали выводы (об инвестировании в облигации) на основании отчетов PricewaterhouseCoopers»[110].https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB#%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_01.07.2017_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8