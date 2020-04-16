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 Зміни Регламенту Ради для розгляду "антиКоломойського" закону мають бути тимчасовими, - "Голос"

Будь-які зміни в Регламент Верховної Ради, які вносяться для можливості розглянути "антиКоломойський" законопроєкт з 16 тисячами правок, повинні бути тимчасовими.

Про це йдеться в заяві партії "Голос", передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що закон #1043, який не дозволяє депутатам зловживати й займатися законодавчим спамом, — це єдиний зараз варіант із можливих. Але ми наголошуємо: він не може бути прийнятий у регламент на постійній основі. Наші депутати не будуть підтримувати таку ініціативу". - йдеться в заяві.

У той же час в партії зазначили, що готові проговорювати, якою має бути постійна редакція цього закону. Щоби вона, з одного боку, не позбавляла народних депутатів права вносити свої поправки і відстоювати їх у залі, а з іншого боку не дозволяла деяким колегам, блокувати важливі ініціативи.

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Нагадаємо, Верховній Раді пропонують затвердити особливу процедуру розгляду в другому читанні законопроєкту з великою кількістю правок, вона дозволить скоротити час розгляду поправок в залі: фракції зможуть наполягати на 5 правки, окремі депутати - на одній.

Зміни Регламенту Ради для розгляду антиКоломойського закону мають бути тимчасовими, - Голос 01

Напомним, Верховной Раде предлагают утвердить особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектив с большим количеством правок, она позволит сократить время рассмотрения поправок в зале: фракции смогут настаивать на 5 правках, отдельные депутаты - на одной.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189504
 
 
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Нет ничего более постоянного,чем "временное"!
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Сегодня банковский закон спамят, до этого о рынке земли спамили. Будет куча законов, котороые будут просто спамить. Как-то неуместно говорить о временности закона, который предотвращает спам.
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Я так понял, что голос запел бенины песни? Изменения Регламента Рады для рассмотрения "антиКоломойского" закона должны быть временными, - "Голос" - Цензор.НЕТ 900
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если сегодня принимать временно закон "антиколомойского" ,то он в перспективе может повторится рассмотрением закона "антивакарчук", девушке "голос" подходит-"кто ей платит,тот ее и танцует"
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