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Все про:обмін (656) полонені (801) Офіс Президента (323)

 Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців. ФОТОрепортаж

Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Звільнення громадяни, що утримувалися на території окремих районів Донецької області (ОРДО):

  1. Алакоз Олександр (цивільний)
  2. Гриненко Микола (військовий)
  3. Ілюхін Микола (цивільний)
  4. Карась Володимир (правоохоронець)
  5. Костєв Євген (цивільний)
  6. Помеляйко Олександр (цивільний)
  7. Садовський Олександр (цивільний)
  8. Сірик Вадим (цивільний)
  9. Шайдов Віктор (військовий)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Денісова про обмін утримуваними особами: Серед осіб, яких звільняють, - військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов, що потрапив у полон у 2019 році. ФОТО

Звільнення громадяни, що утримувалися на території окремих районів Луганської області (Орлоя):

  1. Желдак Віталій (цивільний)
  2. Миронич Сергій (цивільний)
  3. Можаєв Валентин (цивільний)
  4. Полозов Микола (цивільний)
  5. Попова Алевтина (цивільна)
  6. Русинов Сергій (цивільний)
  7. Сливка Іван (цивільний)
  8. Сливка Олександр (цивільний)
  9. Табачний Олександр (цивільний)
  10. Штиль Олександр (цивільний)
  11. Яковенко Олександр (цивільний)

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що розпочався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають в полоні ОРДЛО, повертаються.

Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців 01
Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців 02
Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців 03
Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців 04
Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців 05
Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189502
 
 
 Топ коментарі
 
Из ОРЛО ни одного военного? При том, что они там есть?
Что это за переговорщики, нахрен, что не настаивают на том, чтобы хотя бы половина были военнопленными, а не просто гражданскими заложниками, которых террористы могут нахватать в любой момент сколько угодно?
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Одного военного и 19 болтунов таксистов из которых каждый второй а может быть первый завербован ФСБ! НАХ ТАКОЙ ОБМЕН!
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Из ОРЛО ни одного военного? При том, что они там есть?
Что это за переговорщики, нахрен, что не настаивают на том, чтобы хотя бы половина были военнопленными, а не просто гражданскими заложниками, которых террористы могут нахватать в любой момент сколько угодно?
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пополнение предателей агентов полицаев тех кто допрашивал убивал расстреливал воевал на стороне.... Путина...а Вова! может тебя самого малорослого сдать Вове Путину как стеклотару?????
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А этот номер квартала я тоже помню.
Шо, заклинило, ишак ?
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Так,вибачайте, не вловив різницю між ордами..
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А ты, типа, удивлён?!
Переговорщик создаёт консультативный совет с террористами, делая Россию наблюдателем, продаёт должности через брата и готовится обкатывать новенький мерседес. Какое ему дело до военных?!
Да и какая разница, они все украинцы(с)
Себе самому скажи спасибо, что у Украины такой переговорщик.
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где можно узнать, кого отдают наши скоты? Что то очень мутно зелёная падаль ведёт себя! Вообще молчит, кого отдают!
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Ні не таксисти а самі що не є замасковані сепаратисти .....
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Одного военного и 19 болтунов таксистов из которых каждый второй а может быть первый завербован ФСБ! НАХ ТАКОЙ ОБМЕН!
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Одного полицейского ещё. Не знаю считать его как военного или нет.
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2 военніх + 1 полицейских, что, в общем-то не меняет картину, ибо военных должно быть как минимум - половина!
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так сама подія називається обмін полонениними
То де ті полонені?
Цивільні люди, які десь по п"яні чи по чужому доносу були схоплені гопниками з діри, раптом стають полоненими, а не заручниками терористів.
Провели обмін 20 чоловік, в Україну виїхало 19. Навіть тут один залишився в дірі.
Що це за обміни?
ваЗЕліновий пудель вже докерувався, що й обмінного матеріалу нема
Цука воно неспроможне навіть цього зробити, а лише може прос....ти все що було здобуто, придбано, зароблено до цього блазня.
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Вау! Чергове досягнення - аж 2 військових...
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А скільки ще не просто цивільних а пенсіонерів які ненавидять Україну. Вони будуть наступними на "обмін". Спеціально обмін написав в лапках.
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вообщем одни гражданские тоесть граждане бомбабве а военные украинские где?опять таксистов пук передали
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Половина списку, після того, як вони отримають свої пенсії та підьомні - поїдуть назад на постійне місце проживання.
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То есть ,двое военных,а 18-члены донецкого КВНа?
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так кацапы булут на улице донецка прохожих ловить и на обмен...
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Зачем их ловить?Поездка в Киев,проживание в гостинице,селфи с бубочкой,возможность бесплатно подлечиться в Феофании и 100000 гривень на руки, - да в такое турне лугандонцы толпами проситься будут.
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тобто звільнили тільки двох полонених. від успіхів просто голова йде обертом.
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хто всі ці люди ?
підсадні качки від фуйла ?
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Заарештували карателі ФСБ у тимчасово окупованому Українському Криму навіть проросійськи налаштованого громадянина України який там безтурботно радісно відпочивав серед близьких йому фашистів окупантів. Підкинули там йому картку нібито патріота Правого Сектора (ПС) Також у нього нібито ще й "знайшли" флеші агента СБУ.
І не дивлячись на те що він моторошно вив клятвено запевняв що сам наполовину проросійський сепаратист і великий любитель фашиста) (уйла, насправді так і є. Але все одно кати карателі ФСБ його добряче відлупцювали, і змусили підписати всі вигадані на нього страшні звинувачення. А кацапський суд моментально вліпив йому дуже великий кримінальний термін як ніби українському терористові. І його вже як українського терориста відразу ж виставили на обмін. Що отримає Україна від такого обміну, коли вона відпустить у ворожу паРашу кривавого вбивцю нелюда терориста, який заслуговує на найвищу міру покарання, а натомість отримає іншого ворога України полусепаратиста любителя фашиста )(уйла? Ну хіба що продажний кремлівський ... ...резидент ЗЕбіл капітулянт буде радісно потирати руки що прислужився свого повелителю кривавому фашистові )(уйлу своїми такими злочинними обмінами і миром -капітуляцією України на милість нашого лютого ворога окупанта Криму і Донбасу проклятої ворожої паРаші.
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"таксисты, митрополичи-басы, маркёры"
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Ці ***** зелені горошки наміняли знову курви !(
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ЗЕ - ГОСПРЕСТУПНИК ВЫСШЕГО РАНГА. Должен быть посажен довично.
Зе это участник скруток через пдв на десять млрд каждый год(выгон уманского за это можно считать первым подозрением). Тоесть его личный процент приблизительно должен находиться на уровне 30%. ЗА это эта тварь распродует земли мафиями латифундистам под имитацией для народа(понятно что дверь украины они всетаки вышибут, раз уболтали и просунули ногу в закрытую дверь, то уболтают ее полностью открыть), чтобы сказочно обогатиться.
Ничего с этим не делает, а шариться по сайтам и за всеми наблюдает с предателями спушниками(которые не ловят кацапов, труханова, кернеса и ко, а следят кто мешает зе грабить украину и ее земли в ломбард латифундистам) на кацапском путинском подслушивающем рабооборудовании, кто мешает ему и его сообщникам обогощаться на десятки миллиардов доллларов.Тоесть вместо работать, оно наблюдает за теми, кто мешает ему понты колотить.
ПОЧЕМУ? Он тупой или он в доле? Год прошел, спрос по полной, нехер отборным дебилам и моральным больным на себя уродам президенствовать, чтобы своей тупостью пошить всех в рабы.Тем более что за 30 лет это никто не трогал, а дурак решил это распродать земли через ломбард. Ну значит с дурака спрос по полной.Дурак себя за бога выдает, это что-то новое в истории цивилизации.
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Ніхто ж не рипається ... народ цю всю мутню розуміє та ковтає , ніякого Майдана не буде , як і не буде жодноі перспективи у краіни , якщо не діяти зараз жорстко ( послав нах ЕС з іхнею азабоченностью ) не буду розписувати сценаріі , то через пару років (а скорійш за всього набагато раніше) украінці одного разу прокинуться вранці в Малорасейском федеральном округе
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Смотри, а-то диатез от чоколята будет.... Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців - Цензор.НЕТ 4240
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Кто эти все люди? И сколько среди них русских агентов?
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Добавлять а не снижать.

На донбассе за каждый 100000 розданных паспортов нужно вводить дополнительные санкции по 5% дополнительно.Пока парашка их не аннулирует. Зебот должен требовать повышения санкций.
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Эта тварь каждый день методично и системно работает на то, чтобы уничтожать Украину и Украинцев.
Тошнит уже слышать, когда говорят, что оно что-то не понимает...или что на нем лежит какая-то мифическая ответственность!
По-первых: про ответственность - это пустые слова. Интересно когда и как оно будет отвечать? В Израиле, что ли? Или в Италии? Оно досидит сколько сможет, до полного развала страны, и благополучно свалит.
Во-вторых: пора переходить к другой риторике и поднимать другие вопросы.
Например, надо постоянно открыто и прямо говорить, что Зебил работает на х.уйло, против интересов Украины, он завербован и т.д. И говорить это в утвердительной форме, а не философствовать!!! И ставить вопрос: что и как будем делать дальше ?????
И третье: этот цирк с правками к закону - прямое доказательство того, что Зебил уже принял решение в пользу коломойского. Его ничто так не интересует, как спасти подельника, раздерибанить страну и "после нас хоть трава не расти".
Конечно, оппозиция еще на что-то надеется и демонстрирует какой-то оптимизм: вот мы сейчас то примем, а потом то примем, и может быть, наверное, теоретически.....
Но я думаю, что никто ничего не примет. Зебилов уже так мотивировали, что они думают, что с теми деньгами будут жить до конца жизни счастливо и богато!
Одна надежда - что они передохнут от короны.
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Тут ще треба ставити ребром одне питання: чому якийсь пархатий жидя (назвати Бабломойського євреєм не вважаю за потрібне) заради своїх примх та інтересів має ставити під удар цілу країну та націю? Що воно таке, що через його мільярди люди мають страждати і вмирати, а Україна бути сплюндрованою і пограбованою?
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Так, вже всі питання і аналітика мають звучати саме в такій площині!!!
При чому, ці питання треба адресувати особисто Зебілу і вимагати відповіді!
Що, воно вже таке неприступне чи так зайнято, що аж ніде його не видно?
Виповзає тільки на камеру десь за десятьма замками, щоб розказати казки про чергові літаки та зпаясничати про ніби-то турботу про здоровя!
Але чому ми не чуємо тих запитань?
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интересно кого им отдали не сообщат
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Как кого? А нахерж был цирк с арестом генерала сбу на улице.
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Журналисты раскопают так что все равно узнаем
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Двоє військових. Збсь обмін...
(наче українські жіночки вже не можуть народити нових таксистів)

Питання: а кого віддали туди?
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Как кого? А нахерж был цирк с арестом генерала сбу на улице
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ипаный стыд...кто все эти люди?? только 2 военных
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А кого отдали не публикуют бо там полній зашквар вничку втихаря все по подленькому туда ценніх свидетелей назад кого попало только 1 военній
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"Будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", - Зеленский об обмене пленными.
- Воно називає це, пафосно - боротьбою. Борцун, мля!
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Кого ? Кого ? Донецких ватников в большинстве своём.
Почему?
Да потому что власть об этих людях не говорит ничего от слова совсем.
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Одни "гражданские"? Так там таких могут пачками ежедневно собирать, а отдали то кого?
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На кого поміняли?! Де список тих кого відпустили і чи шайтанов вже увійшов в цей обмін чи він вже піде в наступний раз?
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Писали,что готовят на обмен убийцу бывшего спецназовца в Ровно.
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Как кого? А нахерж был цирк с арестом генерала сбу на улице
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Це що , такий собі спосіб поступово передати Україні все населення з дирляндії? І цого не пишуть кого віддали?
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капец..... как всегда нас гопники разводят что сейчас . что при порошенко и количеством и задержанными... на 20 гражданских всего 2 мученика гестапо ОРДЛО! гражданских 18...ну нафуя такой обмен спрашивается...??? там **** штабелями всех на подвал кидают оптом...а военнопленных уже шестой год мучают..к сожалению всеми понимаем что бандиты с ордло хитрят с пленными...потому что там много искалеченных пытками и многих нет в живых..вот скоты своими жопами и крутят извращенци не отдавая их ...(( а может так хотят знакомых накидать на подвал а потом зная что они при обмене скажут у нас же жить негде....и власти им дадут по квартире в новострое.... хорошая мулька для аферистов с ордло к стати...а почему и нет скажите...? Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців - Цензор.НЕТ 7606
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да 18 из них завтра опять в ордло поедут.. и снова их обменяют ))))
класно моника зебенят разводит )))
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2 военных както печалят....негусто(

из новостей декабря:

Пресс-служба СБУ сообщила, что 250 человек находятся в плену у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе

250-20=230
знать бы сколько там реально военных пленных. для полноты картины..

из гугла новостей

( "По состоянию на 13.02.2019 представителями незаконных вооруженных формирований в заложниках удерживаются 40 военнослужащих ВС Украины", - говорится в письме от ВСУ.)

думаю военных будут держать до последнего. как козырь для обмена на когото ценного...

хотим вернуть всех своих---> нужно ловить крупных рыб...вот как предателя которого словили (хотя думаю он раше и даром ненужен... елиб был ихний внедренный то моглиб и менять)

если за 2019 в плен никто не попадал


40- 12 (обменяных в декабре )- 2 (сейчас)= 26 военных в плену....

эт если верить данным.. допустим данным от ЗЕ вы не верите. тогда есть данные на начало 2019...верьте им..
но мне кажеться там могут быть еще те кого раша неозвучивала и мы незнаем что в плену...
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Ага, щас, ермаки будут осовобождать реальных защитников Украины! До чего мы докатились, просто противно про дела зеленых подпуйловников читать...
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Половина из них даже "паляниця" не скажет, тьфу
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Жаль, что не отдают военных уже столько лет в плену...
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на ОРДЛО мільони цивільних в любий момент ******** набере скільки потрібно на обмін та забере тих кого їм треба.
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А кого блеать ми віддали? ...шось якийсь дуже мутний цей обмін виявляється ...і тільки два військовослужбовця серед 20-ох полонених
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Шо за херня Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців - Цензор.НЕТ 6982 одни гражданские, это не обмен , а имитация бурной деятельности Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців - Цензор.НЕТ 6982 больше похоже на предательство Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців - Цензор.НЕТ 541
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Чем читать о результатах обмена такую муть, лучше выпить и уснуть. А вообще, интересно кто выступает в роли меняйлы?
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А родственники пленных , почему сопли жуют , а не сидят в палатках под Радой Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців - Цензор.НЕТ 668
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ДВА военных.... Остальное - таксисты. Охриненный обмен!
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Ну, таких "пленников" Пуйло сколько угодно наберет и в Лугандоне и в самом Кацапстане ив Крыму! Кого отдали вместо этих путешественников в Парашу?
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Никогда ещё всех на всех не меняли, и вот опять снова всех на всех!.. Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців - Цензор.НЕТ 9818
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Бубочка віддає сєпарам тих кого сказав путєн , а отримує тих на кого вказав путєн . Бубочка та 73% дупоголових однозначна погибель України . Прокинься та вставай Україно бо до тебе вже прийшов білий і пухнастий в особі зеленої бубочки . Мало тобі було 370 років кацапського ярма та 1933 року , за який Вятровича жиди бужанські потягнули до ДБР ?
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Есть вариант возрадоваться и не роптать ! Очередной подвиг членограя конечно омерзителен ,но не так катастрофичен как богданы и ермаки. Нас дразнят как собаку на цепи. Шума (слов) много , а толку мало. Так что эта хрень еще одна капля в чашу терпения людей.Вот когда она переполнится-начнется веселуха. А пока набираем висты.
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