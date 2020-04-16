 Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Звільнення громадяни, що утримувалися на території окремих районів Донецької області (ОРДО):
- Алакоз Олександр (цивільний)
- Гриненко Микола (військовий)
- Ілюхін Микола (цивільний)
- Карась Володимир (правоохоронець)
- Костєв Євген (цивільний)
- Помеляйко Олександр (цивільний)
- Садовський Олександр (цивільний)
- Сірик Вадим (цивільний)
- Шайдов Віктор (військовий)
Звільнення громадяни, що утримувалися на території окремих районів Луганської області (Орлоя):
- Желдак Віталій (цивільний)
- Миронич Сергій (цивільний)
- Можаєв Валентин (цивільний)
- Полозов Микола (цивільний)
- Попова Алевтина (цивільна)
- Русинов Сергій (цивільний)
- Сливка Іван (цивільний)
- Сливка Олександр (цивільний)
- Табачний Олександр (цивільний)
- Штиль Олександр (цивільний)
- Яковенко Олександр (цивільний)
Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що розпочався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають в полоні ОРДЛО, повертаються.
Что это за переговорщики, нахрен, что не настаивают на том, чтобы хотя бы половина были военнопленными, а не просто гражданскими заложниками, которых террористы могут нахватать в любой момент сколько угодно?
Шо, заклинило, ишак ?
Переговорщик создаёт консультативный совет с террористами, делая Россию наблюдателем, продаёт должности через брата и готовится обкатывать новенький мерседес. Какое ему дело до военных?!
Да и какая разница, они все украинцы(с)
Себе самому скажи спасибо, что у Украины такой переговорщик.
То де ті полонені?
Цивільні люди, які десь по п"яні чи по чужому доносу були схоплені гопниками з діри, раптом стають полоненими, а не заручниками терористів.
Провели обмін 20 чоловік, в Україну виїхало 19. Навіть тут один залишився в дірі.
Що це за обміни?
ваЗЕліновий пудель вже докерувався, що й обмінного матеріалу нема
Цука воно неспроможне навіть цього зробити, а лише може прос....ти все що було здобуто, придбано, зароблено до цього блазня.
підсадні качки від фуйла ?
І не дивлячись на те що він моторошно вив клятвено запевняв що сам наполовину проросійський сепаратист і великий любитель фашиста) (уйла, насправді так і є. Але все одно кати карателі ФСБ його добряче відлупцювали, і змусили підписати всі вигадані на нього страшні звинувачення. А кацапський суд моментально вліпив йому дуже великий кримінальний термін як ніби українському терористові. І його вже як українського терориста відразу ж виставили на обмін. Що отримає Україна від такого обміну, коли вона відпустить у ворожу паРашу кривавого вбивцю нелюда терориста, який заслуговує на найвищу міру покарання, а натомість отримає іншого ворога України полусепаратиста любителя фашиста )(уйла? Ну хіба що продажний кремлівський ... ...резидент ЗЕбіл капітулянт буде радісно потирати руки що прислужився свого повелителю кривавому фашистові )(уйлу своїми такими злочинними обмінами і миром -капітуляцією України на милість нашого лютого ворога окупанта Криму і Донбасу проклятої ворожої паРаші.
Зе это участник скруток через пдв на десять млрд каждый год(выгон уманского за это можно считать первым подозрением). Тоесть его личный процент приблизительно должен находиться на уровне 30%. ЗА это эта тварь распродует земли мафиями латифундистам под имитацией для народа(понятно что дверь украины они всетаки вышибут, раз уболтали и просунули ногу в закрытую дверь, то уболтают ее полностью открыть), чтобы сказочно обогатиться.
Ничего с этим не делает, а шариться по сайтам и за всеми наблюдает с предателями спушниками(которые не ловят кацапов, труханова, кернеса и ко, а следят кто мешает зе грабить украину и ее земли в ломбард латифундистам) на кацапском путинском подслушивающем рабооборудовании, кто мешает ему и его сообщникам обогощаться на десятки миллиардов доллларов.Тоесть вместо работать, оно наблюдает за теми, кто мешает ему понты колотить.
ПОЧЕМУ? Он тупой или он в доле? Год прошел, спрос по полной, нехер отборным дебилам и моральным больным на себя уродам президенствовать, чтобы своей тупостью пошить всех в рабы.Тем более что за 30 лет это никто не трогал, а дурак решил это распродать земли через ломбард. Ну значит с дурака спрос по полной.Дурак себя за бога выдает, это что-то новое в истории цивилизации.
На донбассе за каждый 100000 розданных паспортов нужно вводить дополнительные санкции по 5% дополнительно.Пока парашка их не аннулирует. Зебот должен требовать повышения санкций.
Тошнит уже слышать, когда говорят, что оно что-то не понимает...или что на нем лежит какая-то мифическая ответственность!
По-первых: про ответственность - это пустые слова. Интересно когда и как оно будет отвечать? В Израиле, что ли? Или в Италии? Оно досидит сколько сможет, до полного развала страны, и благополучно свалит.
Во-вторых: пора переходить к другой риторике и поднимать другие вопросы.
Например, надо постоянно открыто и прямо говорить, что Зебил работает на х.уйло, против интересов Украины, он завербован и т.д. И говорить это в утвердительной форме, а не философствовать!!! И ставить вопрос: что и как будем делать дальше ?????
И третье: этот цирк с правками к закону - прямое доказательство того, что Зебил уже принял решение в пользу коломойского. Его ничто так не интересует, как спасти подельника, раздерибанить страну и "после нас хоть трава не расти".
Конечно, оппозиция еще на что-то надеется и демонстрирует какой-то оптимизм: вот мы сейчас то примем, а потом то примем, и может быть, наверное, теоретически.....
Но я думаю, что никто ничего не примет. Зебилов уже так мотивировали, что они думают, что с теми деньгами будут жить до конца жизни счастливо и богато!
Одна надежда - что они передохнут от короны.
При чому, ці питання треба адресувати особисто Зебілу і вимагати відповіді!
Що, воно вже таке неприступне чи так зайнято, що аж ніде його не видно?
Виповзає тільки на камеру десь за десятьма замками, щоб розказати казки про чергові літаки та зпаясничати про ніби-то турботу про здоровя!
Але чому ми не чуємо тих запитань?
(наче українські жіночки вже не можуть народити нових таксистів)
Питання: а кого віддали туди?
- Воно називає це, пафосно - боротьбою. Борцун, мля!
Почему?
Да потому что власть об этих людях не говорит ничего от слова совсем.
класно моника зебенят разводит )))
из новостей декабря:
Пресс-служба СБУ сообщила, что 250 человек находятся в плену у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе
250-20=230
знать бы сколько там реально военных пленных. для полноты картины..
из гугла новостей
( "По состоянию на 13.02.2019 представителями незаконных вооруженных формирований в заложниках удерживаются 40 военнослужащих ВС Украины", - говорится в письме от ВСУ.)
думаю военных будут держать до последнего. как козырь для обмена на когото ценного...
хотим вернуть всех своих---> нужно ловить крупных рыб...вот как предателя которого словили (хотя думаю он раше и даром ненужен... елиб был ихний внедренный то моглиб и менять)
если за 2019 в плен никто не попадал
40- 12 (обменяных в декабре )- 2 (сейчас)= 26 военных в плену....
эт если верить данным.. допустим данным от ЗЕ вы не верите. тогда есть данные на начало 2019...верьте им..
но мне кажеться там могут быть еще те кого раша неозвучивала и мы незнаем что в плену...