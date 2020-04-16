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 Запустили безкоштовний медичний контакт-центр, де можна отримати консультацію щодо COVID-19, - Дубілет

Ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив про запуск безкоштовного медичного контакт-центру для консультацій щодо коронавірусу.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми запустили безкоштовний медичний контакт-центр, в якому можна отримати консультацію щодо коронавірусу.

До нього можна звернутися по телефону 0800301131 або отримати чат-консультацію через Телеграм Телеграм (@JmcMedHelpBot) або Вайбер (viber://pa?chatURI=jmcmedhelp)", - написав Дубілет.

Він уточнив, що консультації можна отримати з будь-яких питань про коронавірус: симптоматика, профілактика, необхідні дії. Консультують лікарі з медичного центру JMC, додав ексміністр.

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Запустили безкоштовний медичний контакт-центр, де можна отримати консультацію щодо COVID-19, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189498
 
 
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дубилет все деньги из бюджета ворует
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Успокойтесь уже порохоботики.... что вы сделали для страны кроме срача на цензоре?
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а нахрена вообще нужен этот кол-центр ?
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Бабулька на кнопочном тлф..балденею..
🤣
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посадили оператора - любовницу Дубилета. Можете получить консультацию. Работы на полгода - бюджета на миллион.
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