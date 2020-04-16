 Запустили безкоштовний медичний контакт-центр, де можна отримати консультацію щодо COVID-19, - Дубілет

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми запустили безкоштовний медичний контакт-центр, в якому можна отримати консультацію щодо коронавірусу.

До нього можна звернутися по телефону 0800301131 або отримати чат-консультацію через Телеграм Телеграм (@JmcMedHelpBot) або Вайбер (viber://pa?chatURI=jmcmedhelp)", - написав Дубілет.

Він уточнив, що консультації можна отримати з будь-яких питань про коронавірус: симптоматика, профілактика, необхідні дії. Консультують лікарі з медичного центру JMC, додав ексміністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Дніпровському районах. КАРТА