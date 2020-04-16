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 Політика України
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Все про:Тимошенко (4484) шахтарі (146)

 Шахтарі та енергетики залишилися без роботи і грошей, - Тимошенко

Вітчизняна енергосистема перебуває на грані колапсу, а тисячі шахтарів та енергетиків залишились без роботи.

Про це заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі Україна 24.

"Енергетична система на грані колапсу. Шахтарі без заробітної плати, без роботи. Це означає, що енергетики без заробітної плати. І це означає, що можуть розпочатися віялові відключення, коли у людей просто не буде світла", - сказала Тимошенко.

За її словами, криза в енергогалузі була спровокована імпортом російського струму, який відновили в жовтні минулого року.

"Наша енергетика залишилася без ринку збуту. І почався фундаментальний, системний збій, коли виробляти обов’язково потрібно електроенергію, а реалізовувати її немає куди", - пояснила Тимошенко.

Серед першочергових заходів, які має вжити влада для виходу з кризи, Тимошенко назвала відмову від імпорту струму та вирішення проблем заборгованості між енергетиками, шахтарями та споживачами.

На її думку, якщо влада терміново не втрутиться в ситуацію в енергетиці, вже за три тижні в країні почнуться віялові відключення електроенергії.

"Якщо за 2-3 тижні зараз не буде зібрана урядова комісія, якщо зараз не буде посаджений за єдиний стіл всі енергетики, всі міністри, які до цього мають відношення, і не почнуть на чолі з президентом і прем'єр-міністром цю ситуацію вирівнювати, ми через 3 тижні будемо мати з вами віялові відключення електроенергії", - наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 чоловік.

Окрім того, гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива. Раніше голова Незалежної профспілки гореяків Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза та зупинка вугельної галузі України була спровокована діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189496
 
   
 Топ коментарі
 
Сьогодні вони живуть так як проголосували вчора.
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бездумна приватизація енергоактивів не дала результатів, олігархічна монополізація приводить до зупинки шахт, потім генерації ,а відтак - по ланцюжку.
Всі шахти, всю теплову генерацію віддали в одні руки, а це був хибний шлях, треба було зберігати або в державній власності або розділяти між багатьма власниками, які би конкурували. То і буде закономірний фініш.
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Но шо тогда, ДТЭК нужно национализировать, как Приватбанк Шахтеры и энергетики остались без работы и денег, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9387
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Ну смотри, 1) наконец Петю на выборах послали нахер.2) распустил тошнотворный парламент.3) наконец состоялась отмена неприкосновенности. 4) новый избирательный закон. 4) началась чистка реальных агентов кремля в СБУ, а не роздача им званий. 5) состоялась чистка ГПУ, не фейкова а реальная.6)закон о продаже земли приняли, теперь собственники будут иметь право продать. 7) до возобновления сотрудничества с МВФ остался шаг.8) заставил большинство порохоботов искать работу.9) завершили историю строительства Охмадета.10)Сенцова (жалкого недоразумения) вернули из рашистской колонии.11) ввели ответственность за кнопкодавство.12) отменили финансирование партий паразитов типа Шария, Трусельмана и Ляшка... Можно продолжать но нет смысла, тупых порохоботов только ковид вылечить может!!!
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Это точно достижения?🤣 По экономике и внешней политике можно еще подробнее?
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У нас агент фсб вже майже рік президентом підробляє, а ти про якогось генерала.
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а ты кем себя считаеш, порохоботом или украинцем?
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А , ну да , хорошо шо ты напомнил Шахтарі та енергетики залишилися без роботи і грошей, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9201 .. ! Петро ще збыв ИЛ и расстрелял колонну ВСУ выходящую из окружения .. Шахтарі та енергетики залишилися без роботи і грошей, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7535 .
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То была вобще то колонна Гиркина и он её не расстрелял а спокойно выпустил...
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Іловайськ, зтитий ІЛ 76 і підірвані склади - це військовий злочин путіна і його терористичкних військ, від яких ми захищаємо свою країну і від поліцаїв "зенітів циклоеі Днепр", які брешуть і навмисно захисників України роблять ворогами і мовчать за окупантів.
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А что до Пепы виры не было или армии? Вира была есть и будет, армия была правда в плачевном состояни. Так ее ведь довели до этого и Пепа в том числе. Он же все время в разных правительствах работал. Так что полюбому причастен к развалу армии. Ну а безвиз не Пепе дали и не его заслугами. Это заслуга всего народа, который на Майдане отстаивал свои стремления в Европу.
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Конечно же - не було . Армия была сродни банде пана атамана Грицка Таврического , ну а про Томос я и речи не веду ... . Шахтарі та енергетики залишилися без роботи і грошей, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1206 .
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Да, знал бы Петя шо за томос ему украинцы кукиш покажут, то даже не заикался о нём.
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Как избыток электроэнергии может привести к веерным отключениям?
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Суть проблемы в том что основная часть энергосистемы собственность одного олигарха.
Сейчас спрос на энергию упал. Упали у него прибыля.

Теперь этот олигарх принялся шантажировать страну отключением энергии.
Скорее всего хочет повышения цен. И это в кризис и карантин.
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ротердамщики таки пропихнули свою мечту - угробили энергетику теперь можно жить на откатах... и Зе пришёл и ни**я не делает с барыгами или не может или уже в доле.
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Скрытая реклама юлькиных ломбардов? Протягивает,так сказать," руку помощи" своим будующим клиентам.
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Кризис энергетики в Украине из-за того что все потребляют энергию в долг. Даже население. Энергетикам должны буквально все предприятия, и народ который не любит платить коммуналку. И это продолжается не первый год. Денег нет, но вы держитесь.
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+ низкие цены. Энергоатом производит недорогую энергию но она вся идет населению, по копеечной цене. А Ахметов продает в основном предприятиям.
Был бы один, общий тариф, то была бы здоровая конкуренция. Для этого надо поднять населению цены но это табу
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Себестоимость э/э в относительных цифрах - гидро 5 коп, АЭС 15 коп, ТЭС - 90 коп. При этом, АЭС загружены на 60-70%. Все нормальные страны давно забыли о шахтах и быдло шахтёрах. Ахметов лишается рабов и дотаций государства.
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Согласен с Жульеном,что рынок сбыта электроэнергии схлопнулся.Ну,а вот дальше от нее пошел бред какой то." И начался фундаментальный, системный сбой, когда производить обязательно нужно электроэнергию, а реализовывать ее некуда ".И зачем это скажите обязательно производить то,что некуда девать,и на что нету спроса?Это же не атомные станции,остановить которые нужно время,а с тепловыми нет проблем.Это первое.Читаем ее бред дальше."Среди первоочередных мер, которые должна принять власть для выхода из кризиса, Тимошенко назвала отказ от импорта тока и решение проблем задолженности между энергетиками, шахтерами и потребителями." Ну от российской электрики отказались уже.Ее там было всего 1%.И как это помогло???Ну а проблема не платежей,так это у Ахметова надо спросить,почему он не платит ни шахтерам своим,ни энергетикам?Может потому,что ДЕТЭК Энерго банкрот,и обьявил дефолт?Стареет Жуля,стареет.Мозг усыхает,и мысли путаются.Я то думал,что основная проблема в том,что производство останавливается,электротранспорт(метро например),а вместе с этим снижается потребление электроэнергии и угля.И проблема решится только тогда,когда предприятия опять заработают,заработают мелкий и средний бизнес,базары,торговые центры.Когда люди начнут ездить на работу как раньше,и заработает метро и в полую меру электротранспорт.А Жуля предлагает перераспределить деньги.Взять их из бюджета и субсидировать предприятия Ахметова.Только где эти гроши взять?Это она не поясняет,и за законы для программы МВФ она и ее партия не голосуют.И что кроме Ахметова больше ни кто не пострадал,другим деньги не нужны?Вся страна срочно должна спасать Ахметова и его обанкротившуюся бизнес империю,пока их шехф покупает не самую дешевую недвижимость в Англии и Испании.А медики,а армия?Им гроши не нужны,они подождут?
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юля медленно,но уверенно превращается в старческую истеричку.
Веерные отключения проводятся ПОСТОЯННО!!!! под предлогом ремонта,даже сейчас во-время карантина.
Понятно,что юля + потрошенка + зажопповцы обьединились против Зеленского,чтоб утопить его проблемами,НО при том,что его рейтинг растет,а их падает.
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Кто кто, но воровка уже бы прикрыла рот!! Спасительница шахтёров или спасительница Хозяина шахтёров, на шахтёров ей точно на*рать
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Як там зараз в Чебоксарах, Сідор Козлов? Є ще пляшки, щоб сісти-посидіти? Шахтарі та енергетики залишилися без роботи і грошей, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4641
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Чьи проблемы? Пусть стучат касками у всем известного офиса!
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Юля тричи приходила в кабмін і тричі закривала борги шахтарям і бюджетнікам по зарплатні. За рахунок руйнування корупційних схем. Перший раз це було у кінці 1999го.
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Пані Юля! А не Ви репетували про зубожіння і бариг? Не ви разом із Мішкою Пропелєршвілянулонетуди проривали польсько-український кордон? Не Ви там кричали, що потрібно підставити свої груді для мальчика? Ви і не тільки Ви. Ще там був Толян ефрейтор Гриценко, Ваньок Смітєвий бачоксадовий, Швабода і нацсуки. Це ви всі разом із дебілами приколістами такого натворили. Купуєте все російське і білоруське, яке працює на російські гроші і доводите країну до банкрута. Немилі вам Яценюк, Порошенко, Турчинов і Парубій позбулися від всього російського і повели країну на захід і все налагоджувалося і тільки зростало. А ви все зламали. То ж не прикидайтеся борцями за все добре. Вже один такий був, який довалює, разом з вами.
Вітрові електростанції відключили, сонячні постійно відключають, бо закуповують російську енергетику. Шахти "Павлоградвугілля" 11 штук 20.04.2020 р. мають зупинити. Гроші направляємо в росію і Білорусь за вироблені кіловати. А наші не працюють, просто тупо стоять Ви зробили всіх разом. Кінець зубожіння Беня і Зелі. Я вас всіх вітаю!
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Зебилы добились своего - Украина в шаге от ликвидации. 2014 год - 2. Вы таки это сделали - зебил + янелох - это сила!!! Падальщики слетелись - Портнов, Йуля, Ахметов, Беня, Новинские, рабиновичи... и пр. судьи, прокуроры... набу... наплодили дармоедов, плюнуть некуда.
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Не мішай до купи праведне і грішне, росіянин. Скільки там нафта коштує зараз? Ти вже її сьорбав сьогодні? Бо ніхто ваш Urals не купує. І газ дешевий став... Шахтарі та енергетики залишилися без роботи і грошей, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8771
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