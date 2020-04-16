 Шахтарі та енергетики залишилися без роботи і грошей, - Тимошенко

Про це заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі Україна 24.

"Енергетична система на грані колапсу. Шахтарі без заробітної плати, без роботи. Це означає, що енергетики без заробітної плати. І це означає, що можуть розпочатися віялові відключення, коли у людей просто не буде світла", - сказала Тимошенко.

За її словами, криза в енергогалузі була спровокована імпортом російського струму, який відновили в жовтні минулого року.

"Наша енергетика залишилася без ринку збуту. І почався фундаментальний, системний збій, коли виробляти обов’язково потрібно електроенергію, а реалізовувати її немає куди", - пояснила Тимошенко.

Серед першочергових заходів, які має вжити влада для виходу з кризи, Тимошенко назвала відмову від імпорту струму та вирішення проблем заборгованості між енергетиками, шахтарями та споживачами.

На її думку, якщо влада терміново не втрутиться в ситуацію в енергетиці, вже за три тижні в країні почнуться віялові відключення електроенергії.

"Якщо за 2-3 тижні зараз не буде зібрана урядова комісія, якщо зараз не буде посаджений за єдиний стіл всі енергетики, всі міністри, які до цього мають відношення, і не почнуть на чолі з президентом і прем'єр-міністром цю ситуацію вирівнювати, ми через 3 тижні будемо мати з вами віялові відключення електроенергії", - наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 чоловік.

Окрім того, гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива. Раніше голова Незалежної профспілки гореяків Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза та зупинка вугельної галузі України була спровокована діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.