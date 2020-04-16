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Все про:пожежа (2150) Харків (1716) ДСНС (2393)

 Уночі горів торговий центр "Барабашово" в Харкові. ФОТО

У Харкові вночі 16 квітня горів павільйон у торговому центрі "Барабашово".

Про пожежу повідомляє ДСНС Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"16 квітня о 02:50 у чергову частину ГУ ДСНС України в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла за адресою: м.Харків, вул. Амурська, торговий центр "Барабашово". Осередок пожежі був у торговому павільйоні модульного сектора "Б"", - інформує ДСНС.

На момент прибуття рятувальників в двоповерховому торговельному павільйоні горіли товари господарського вжитку на площі 200 кв. м і пошкодилися вікна суміжного павільйону.

Уночі горів торговий центр Барабашово в Харкові 01

Пожежу гасили 11 відділень рятувальників на автоцистернах, а всього залучили 60 осіб. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.

Пожежу локалізовано о 3:22, а повністю ліквідували - о 4:31. Причину займання та збитки встановлюють, жертв і постраждалих немає. Правоохоронці проводить перевірку за цим фактом.

Уночі горів торговий центр Барабашово в Харкові 02

Як повідомлялося, 27 лютого на території ринку "Барабашово" в Харкові сталися сутички між приватними підприємцями і охоронцями торгового центру, під час яких постраждали шестеро людей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189495
 
 
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Ну а кто? Этот магазин первый на пути у будущей дороги, которая городу очень нужна. Магазин стоит незаконно там, но вместо того, чтобы действовать в правовом поле, напёрсточник действует привычными методами
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"Магазин стоит незаконно "

На теренах анклаву ніякі закони не діють, окрім неписаних правил самого анклаву.
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Там у них постоянно на этом Барабашово что то горит. Одни бандюганы отжимают чего то у других, потом наоборот... Уночі горів торговий центр "Барабашово" в Харкові - Цензор.НЕТ 5152
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Надо у этого гепатита спички отобрать ! Спички инвалидам не игрушка !
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Ночью горел торговый центр "Барабашово" в Харькове. ФОТО



не хотят торгговцы съезжать с рынка??

гепа спалит их вместе с их рынком

уже начал

гепу палите дебилы

ахахаха


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