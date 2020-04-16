 "Будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", - Зеленський про обмін полоненими. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
За словами Зеленського, він радіє щоразу, коли повертаються і українські воїни, і політв'язні, і звичайні громадяни України.
"Я дуже радий, що зараз першу частину громадян України вже звільнили. Це частина, яка перебувала на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зараз проводяться дії, щоб звільнити ще частину людей з тимчасово окупованої частини Луганської області", - зазначив глава держави.
Зеленський підкреслив, що влада буде боротися, поки кожен українець не повернеться додому.
неужели в военкомат собрался ?
Он не знает, что там почти все украинцы и они у себя дома
Куда он их домой возвращать намылился ?
он тебя в голову трахнул
обмен поздравительными ОТКРЫТКАМИ между Зеленским и Путиным
перед религиозными праздниками
і снова не сядет за баранку буса героически возить на ТУ сторону тамженашихлюдей
без свинарчуков останавливается работа промпредприятий...но заниматься этим рисковым свинарчуково-снабженским делом никто не желает...даже ахметов свои успешные предприятия останавливает
ОПЭК - это сборище ленивых альфонсов мира, которые желают за счет других жировать. Плюс ТАкие участники как парашка еще нападают за эти деньги на соседей, уничтожают и убивают всех кто мешает держать цены на нефть сверхвысокими. Вооют против тех кто их кормит, чтобы держать цены еще выше.Загоняя всех в мировую кабалу.
Где такое видано, чтобы саудиты уже рождались миллионерами, а другие всю свою жизнь на этих ублюдков как рабы работали.
Падлюка...
розжерлося на народних грошах, віслюк Оманський.
Такой набор веса и опухание лица связаны обычно с употреблением антипсихотиков.
А, учитывая, что он истероид с лабильной психикой, ему сейчас для поддержания психического равновесия и хоть какой-то работоспособности и концентрации внимания, нужны какие-то медикаменты.