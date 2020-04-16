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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (5078) обмін (656) полонені (801)

 "Будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", - Зеленський про обмін полоненими. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішнє звільнення українських громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За словами Зеленського, він радіє щоразу, коли повертаються і українські воїни, і політв'язні, і звичайні громадяни України.

"Я дуже радий, що зараз першу частину громадян України вже звільнили. Це частина, яка перебувала на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зараз проводяться дії, щоб звільнити ще частину людей з тимчасово окупованої частини Луганської області", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що влада буде боротися, поки кожен українець не повернеться додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189494
 
 
 Топ коментарі
 
Только меня тошнит от зелёного пиара на этой "торговле людьми"? "Будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", - Зеленский про обмен пленными - Цензор.НЕТ 6536
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а что это дезертир в военной форме ?

неужели в военкомат собрался ? "Будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", - Зеленський про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 6250
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а что это дезертир в военной форме ?

неужели в военкомат собрался ? "Будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", - Зеленський про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 6250
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Возвращать украинцев из Лугандона домой.

Он не знает, что там почти все украинцы и они у себя дома

Куда он их домой возвращать намылился ?
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Пиар? То вы губу то закатайте. Это банальная лапша на уши
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ви мабудь літеру д посередині забули вписати
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Только меня тошнит от зелёного пиара на этой "торговле людьми"?
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только тебя "Будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", - Зеленський про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 7388 может ты беременный
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это ты беременный.... от ЗЕленского.

он тебя в голову трахнул "Будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", - Зеленський про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 1671
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кому про шо, а удмурду о самом главном "Будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", - Зеленський про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 4294
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эти так называемые "обмены" мне уже напоминают
обмен поздравительными ОТКРЫТКАМИ между Зеленским и Путиным

перед религиозными праздниками "Будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", - Зеленський про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 6075
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А може янеЛоху42, вже пора обміняти всіх українців на всіх ОРДЛОвців і погнати керувати ЛУГАНДОНом?..
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Меня тоже. При чем уже много лет от него тошнит.
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У РФ обменный фонд неограничен. Можно взять любого на улице в Крыму или ОРДЛО и через пару дней он будет искренне разочарованный в русском мире, независимо от его первоначального мнения
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"Будем бороться, пока каждый украинец не вернется""
і снова не сядет за баранку буса героически возить на ТУ сторону тамженашихлюдей
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Паскуди як стебались на своєму тупому кварталі над украінцями та Ненькою так й далі продовжують , тільки вже реально у реалі на державному рівні
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Просто подлечится, подлатается на бабки и - назад, до следующего обмена.
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Зебил это зеленоватный рептилоидный черт, который ничего не далает мертветчуку, бойко, труханову и ватнику кернесу, чтобы потом выступать в парашке со своими гнилыми кунцертами. Чтобы его не обсерали на ват зомбосми. Но постоянно прессует проукраинцев. Потому еще чуть-чуть и черта на.уй гнать в свой ростов. Потому обнуляйте его понты.Они не выгодны украине.Несут огромный вред монолитности украины против постоянного нападения парашки на украину.
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Як він вже обрид цей чмошник в ролі президента!
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Чем он тебе надоел за окияном?
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за свого чмошника переживай
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Коли всі будуть вдома, там де їм тепло і затишно, там де їх ******* і раді лише одному, що вони є, дихають, посміхаються, похмурюються, де немає перешкод в мріях, словах і діях вільних громадян, ми нарешті переведемо подих. Я люблю тебе Україна, ти найкраща
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А когда будет оккупированные территории звильнять?
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Зегалиномия это проедание остатков, чтобы протянуть на понты зебилу. Зебилоиды во главе с зеленой рептилией - это саранча которая дожирает остатки сср. Вместо того чтобы наладить производство масок у себя, дать работу, дать деньги за это, загрузить экономику позитивным потенциалом оно съедает остатки и кормит этим китайскую экономику, кормит ненасытных вечноголодных китайцев, проедая свои остатки в пользу китая. ПОНТЫ У ДУРАКА это СВЯТОЕ.И для этого он готов все заложить в ломбард и распродать с молотка, потом не останется ничего и коллекторы с требованиями долгов накопленных зебилом.После зебила украину ждет рабство у коллекторов и латифундистов.Но селекционному артисту зебилу на это срать с высокой колокольни, ему главное понты и сегодня.А что завтра будет рабство или ****** это понты его не колышет.
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Чмо зелене. Коли військовополонених будеш обмінювати, після приєднання України до ОРДЛО? Не доживеш с..ка.
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Похоже не будут. В случае освобождения территории, пленных больше не будет, соответственно и пиариться на этой больной теме уже не представится возможным.
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есть чем заниматься - в украине уже 3 млн безработных...
без свинарчуков останавливается работа промпредприятий...но заниматься этим рисковым свинарчуково-снабженским делом никто не желает...даже ахметов свои успешные предприятия останавливает
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Лишь бы вернувшиеся сразу не вернулись обратно
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не, то только первые лоханулись, они ж не знали что им квартиры давать будут. Свеженькие "возвращенцы" так не лажанутся, будут ждать квартиры.
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ОПЭК - клуб террористов и мировых рекетиров.
ОПЭК - это сборище ленивых альфонсов мира, которые желают за счет других жировать. Плюс ТАкие участники как парашка еще нападают за эти деньги на соседей, уничтожают и убивают всех кто мешает держать цены на нефть сверхвысокими. Вооют против тех кто их кормит, чтобы держать цены еще выше.Загоняя всех в мировую кабалу.
Где такое видано, чтобы саудиты уже рождались миллионерами, а другие всю свою жизнь на этих ублюдков как рабы работали.
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Мене нудить коли бачу і чую цього какая разніца
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****...л уже возвращать украинцев с заразой а с плена не тех кого надо...
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и шоб каждый еврей возвратился домой
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А за восстановление территориальной целостности гарант конституции и главнокомандующий вооружённых сил будет бороться ?
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Зачем? Легче построить новый дамбас в Украине - "вернуть" все отребье сюда, 1,5 млн. пенсов и алкашей, дать им квартиры и "подъемные" на водку, и будет здесь "Донбасс".
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закрылся бы уже гнус....это позорище а не обен...только 2 военных и хрен знает кто еще...Хотя зеля это и сам понимает встречать освобожденных не прилетел в закарпатье отсиживается
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Это шо, 1,5 млн. пенсов и алкашей из Дыры будешь в Украину завозить, и каждому "подъемные" и квартиры в Киеве?
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Ти, с_ка, не ьорешся, а здаєш Україну ворогу...
Падлюка...
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Вернул в Украину каких-то "пленных" уголовников, сепаров и вообще непонятно кого, и лапшу вешает про "борьбу за каждого украинца". А настоящих украинцев - военных и крымских патриотов и не собирается возвращать. *****!!!
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"Звезданутий" дозвільняться,що всю нечисть перетягне в Украіну,а героі-воіни та патріоти,згниють в буцегарнях.спарів.Йому не вигідно звільняти тих,хто чинитиме спротив.цій,довбаній владі.
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а будка яка у шмарклі стала, вже в камеру не поміщається...

розжерлося на народних грошах, віслюк Оманський.
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Это не результат того, что он разожрался на народных харчах.
Такой набор веса и опухание лица связаны обычно с употреблением антипсихотиков.
А, учитывая, что он истероид с лабильной психикой, ему сейчас для поддержания психического равновесия и хоть какой-то работоспособности и концентрации внимания, нужны какие-то медикаменты.
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Будем бороться пока каждый украинский таксист и бухарь(случайно перепутавший направления) вернется домой...
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Те що він боротиметься це добре, але в підсумку тої боротьби навряд чи щось залишится від самої України адже крок за кроком здаються державні інтереси на догоду москви
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С такой борьбой смотрите не надорвитесь, борцуны.
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Борцун хе..ов. 4 раза уклонился от призыва но борцун такой аж страшно.
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