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 Київські новини, Здоров'я
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 Київська лікарня №6 припинила прийом нових пацієнтів: у 15 медпрацівників виявили COVID-19, - Кличко

Київська міська клінічна лікарня № 6 припинила прийом нових пацієнтів, але продовжує надавати допомогу раніше госпіталізованим.

Про це мер Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, коментуючи ситуацію в "Медмістечку", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щодо інформації, яка з'явилася в ЗМІ про нібито закриття міської лікарні № 6. Медзаклад продовжує надавати допомогу пацієнтам, які раніше були госпіталізовані в ургентному порядку. В тому числі і з пневмоніями. Але нових пацієнтів на сьогодні не приймає. Так, серед медиків, які захворіли за цей час у столиці, є медики із шостої лікарні - 15 медпрацівників. Більшість із них лікуються вдома, під контролем лікарів", - сказав Кличко.

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За його словами, у стаціонарах київських лікарень сьогодні лікуються загалом 19 медичних працівників, у яких виявили COVID-19. Ще 179 медиків, які контактували з пацієнтами, хворими на COVID-19, перебувають на самоізоляції, зокрема це працівники відділень, де лікувалися пацієнти з пневмоніями, у яких потім виявили COVID-19.

"Нагадаю, зараз всіх киян з діагнозом "пневмонія" обов'язково тестують на коронавірус. А в усіх медичних закладах, звідки лікарів відправили на самоізоляцію чи лікування, провели протиепідемічні заходи і призупинили ургентну госпіталізацію в ці медичні заклади. Всі медики, які контактували з хворими, проходять обов’язкове ПЛР- тестування на COVID-19", - наголосив Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189493
 
 
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Краще, щоб одна куля пролетіла крізь ці дві мерзенні голови. А покищо і так непогано.
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Вот вам и вся правда о смысле дурантина: власть не в состоянии защитить даже медиков (всё спёрли и загнали). Поэтому она готова угробить страну домашним арестом, чтобы это не вылезло слишком уж явно и жирно. Киевская больница №6 прекратила прием новых пациентов: у 15 медработников обнаружили COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 3300
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В нас ще навіть епідемії немає.Бо цифра захворілих не підпадає під епідемію.
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просто всі розуміють, що насправді інфікованних вже в рази більше
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в ургентном порядке.\\\\\\\\\\\\\

Даже посмотрел что это за слово = "срочный". У Витали корововирус - уже х.з. какими словечками оперирует то)

Кстати, если медик заразился - сколько компенсация? Если много, то скоро мы останемся только со студентами и как их там - интернированными интернами.
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Лікарям треба маски , такі як в депутатів . Прості пов'язки не захищають
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Если не сможем защитить медиков будет пииииииииииииииии..................ц
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Чи це такий спосіб примусової мобілізації медперсоналу?..
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Защиту медикам элементарными нормальными средствами, костюмами, хорошими масками, а не марлевыми повязками,очками, бахилами и многим другим элементарным вещами не обеспечели,кто же тогда будет на переднем краевоевать с пандемией или у политиков свои больницы и страна им как всегда только для высасывания благ из на еления,не сделали запасов,не производят тестов своих, а делают их когда уже воспаление легких, когда уже возникла угроза жизни, а не при первых симтомах в специальных пунктах и если человек заражен сразу должно выдаваться лекарство, как в нормальных адекватных странах,потому там и воспалений легких и смертей мало в отличии от Италии, Испании, Франции , Англии, аппаратов дыхания в Украине не профинансировали да и то в проэкте бюджета на крроновирус всю страну 16 миллрд.грн.на 22 области это копейки, каким тогда образом можно бороться с пандемией короновируса в стране когда политикам и тех кого мы выбрали руководить страной ни чего не делают? Разве что как обычно на словах, обіцянки ціцянки, а дурному радість, зато за коррупционный бюджет и бюджет долгов для населения, которое платит налоги проголосовали, долгами вешаютна народ, что бы в дальнейшем окончательно страну погрузить в нищету и зависимость от кредиторов , да и Суркисам из бюджета с индексацией 7 миллрд.грн.по суду выделии, или судебная власть в стране не власть? а государство в государстве, от куда у Суркисов 7 миллрдов, где он "заработал"?,так еще держал их на Кипре? заплатил ли налоги?Так почему судьи и эти олигархи,кормятся из народного кармана,уже окончательно обнаглели до предела, принимают такие решения по грабежу налогов из бюджета, которые с трудом платит налогоплательщик,16 миллрд.грн.на борьбу с короновирусом выделяют медикам на всю страну и одним Суркисам за воровсто выделят 7 миллиардов, вот это преоритеты у Зеленского и депутатов,есть у нас избранная власть или только коррупционеры.
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