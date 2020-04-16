 Першочергово потрібно забезпечити прийнятні тарифи на перевезення для експортерів - "слуга народу" Скічко

Про це заявив народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко.

"В першу чергу потрібно підтримувати експортерів і транспортну галузь, тому що в разі, якщо наші виробники в умовах кризи будуть ще й неконкурентними, і їхня собівартість буде збільшуватися за рахунок витрат інфраструктурно-логістичних, то зрозуміло, що такий бізнес не буде розвиватися", - сказав Скічко.

На його думку, сьогодні країна має зробити все необхідне, щоб забезпечити стабільну роботу підприємств і зберегти робочі місця. "Основне, що ми не можемо сьогодні собі дозволити, це закриття робочих місць, тому що це на сьогоднішній день найважливіше", - сказав Скічко.

Депутат також повідомив, що парламент готує низку антикризових законопроектів, спрямованих на підтримку бізнесу і, в першу чергу, підприємств-експортерів.

"Ми на зв’язку з економічним комітетом, ми з ними спільно працюємо. І я думаю, що незабаром отримаємо ще декілька антикризових законопроєктів, які будуть підтримувати наш бізнес. І експорт в першу чергу", - сказав Скічко.

Експорт з України у І кварталі 2020 року скоротився на 5,5% у порівнянні із експортом ц І кварталі 2019 року. Від’ємне сальдо торгівельного балансу України у 2019 році склало 12,2 млрд. дол.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що підтримка українського експорту, зокрема за рахунок зниження портових зборів, є одним з головних завдань для уряду на час економічної кризи.

Окрім того, ексміністр промполітики Валерій Мазур наголосив на необхідності надати нині пріоритет в обслуговуванні на залізниці та в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.