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 Політика України
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Все про:перевезення (214) тарифи (445) Скічко (6)

 Першочергово потрібно забезпечити прийнятні тарифи на перевезення для експортерів - "слуга народу" Скічко

В умовах кризи необхідно насамперед підтримати експортерів, забезпечивши їм прийнятні тарифи на перевезення, щоб вони могли конкурувати на світових ринках.

Про це заявив народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко.

"В першу чергу потрібно підтримувати експортерів і транспортну галузь, тому що в разі, якщо наші виробники в умовах кризи будуть ще й неконкурентними, і їхня собівартість буде збільшуватися за рахунок витрат інфраструктурно-логістичних, то зрозуміло, що такий бізнес не буде розвиватися", - сказав Скічко.

На його думку, сьогодні країна має зробити все необхідне, щоб забезпечити стабільну роботу підприємств і зберегти робочі місця. "Основне, що ми не можемо сьогодні собі дозволити, це закриття робочих місць, тому що це на сьогоднішній день найважливіше", - сказав Скічко. 

Депутат також повідомив, що парламент готує низку антикризових законопроектів, спрямованих на підтримку бізнесу і, в першу чергу, підприємств-експортерів.

"Ми на зв’язку з економічним комітетом, ми з ними спільно працюємо. І я думаю, що незабаром отримаємо ще декілька антикризових законопроєктів, які будуть підтримувати наш бізнес. І експорт в першу чергу", - сказав Скічко.

Експорт з України у І кварталі 2020 року скоротився на 5,5% у порівнянні із експортом ц І кварталі 2019 року. Від’ємне сальдо торгівельного балансу України у 2019 році склало 12,2 млрд. дол.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що підтримка українського експорту, зокрема за рахунок зниження портових зборів, є одним з головних завдань для уряду на час економічної кризи.

Окрім того, ексміністр промполітики Валерій Мазур наголосив на необхідності надати нині пріоритет в обслуговуванні на залізниці та в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189489
 
 
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всьо для сєпара і бандіта гудка ахмєтовіча.
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обрали Зю і сн - 5 років коту під хвіст.
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Якщо ви перекрили транспорт і працівники іноді їздять на роботу та платять за таксі, то ваші закони про збереження робочих місць можете засунути собі в одне зебільське місце.
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Это тот Скичко, который телеведущий и тамада?
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Да, крутой специалист в экономике, перевозках и энрергетике. Господи! когда же ты уберешь этих мразей с власти? Тупых, продажных, жадных сволочей, зеленгнойных врагов Украины!
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Правильно пишут партия "Слуга народа" в кавычках, полностью соответствует своей гнилой сущности.
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залишається надіятись, що владі вистачить розуму ефективно розрулити питання логістичного сервісу, бо від цього залежить просування товарів на ринку. до речі, якщо не буде функціонувати нормально логістика - під загрозу буде поставлена металургійна галузь, що вилізе боком всій економіці...
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