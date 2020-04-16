 Експерший заступник СБУ Бухарєв став радником Авакова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

"Генерал-полковник Владислав Бухарєв призначений радником міністра внутрішніх справ", - йдеться в повідомленні.

Владислав Бухарєв - народний депутат України VІІІ скликання. Має військове звання генерал-полковник та спеціальне звання – генерал-лейтенант податкової міліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про можливе прем'єрство: Сподіваюся, Бог милує. Мені і нинішній глава Кабміну подобається

В 2019 році очолював Службу зовнішньої розвідки України (11 червня – 11 вересня). В цьому ж році став першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (11 вересня – 8 листопада).

В 2014 році також обіймав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (березень-липень).