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 Політика України
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Все про:Аваков (1548) МВС (1676) Бухарєв Владислав (19)

 Експерший заступник СБУ Бухарєв став радником Авакова

Новим радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова призначений Владислав Бухарєв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

"Генерал-полковник Владислав Бухарєв призначений радником міністра внутрішніх справ", - йдеться в повідомленні.

Владислав Бухарєв - народний депутат України VІІІ скликання. Має військове звання генерал-полковник та спеціальне звання – генерал-лейтенант податкової міліції.

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В 2019 році очолював Службу зовнішньої розвідки України (11 червня – 11 вересня). В цьому ж році став першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (11 вересня – 8 листопада).

В 2014 році також обіймав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (березень-липень).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189486
 
 
 Топ коментарі
 
Усиливается мусор. Осталось сменить фамилию на украинскую (Аваковченко наприклад)и айда "пианиста" импичить в ...кхм (ну вы поняли)
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Сколько Авfeckову требуется советников и помощников? Взвод? Рота? Он шо, настільки дурньій? Или они ему штаны помогают одевать. Не, ну кто жопу вылизывает, это понятно - на тарелках в ресторане натренировался. Когда уже этому негодяю Авfuckову настолько убедительно посоветуют ушиться с Украины в сторону Италии или горы Арарат, шоб он не смог проигнорировать столь ценный совет.
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Гордон выдал новую версию, что Шайтанов хотел убить Авакова.
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Будущий глава СБУ при президенте Авакове Экс-первый заместитель СБУ Бухарев стал советником Авакова - Цензор.НЕТ 1537
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Судова колегія Краснолиманського міського суду Донецької області визнала жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України. Із огляду на визнання вини, їй призначено покарання у вигляді ....УВАГА ..... .
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Усиливается мусор. Осталось сменить фамилию на украинскую (Аваковченко наприклад)и айда "пианиста" импичить в ...кхм (ну вы поняли)
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Кто такой БУХЕРЕВ? "Генерал-полковник Владислав Бухерев Источник: https://censor.net.ua/n3189486
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Сколько Авfeckову требуется советников и помощников? Взвод? Рота? Он шо, настільки дурньій? Или они ему штаны помогают одевать. Не, ну кто жопу вылизывает, это понятно - на тарелках в ресторане натренировался. Когда уже этому негодяю Авfuckову настолько убедительно посоветуют ушиться с Украины в сторону Италии или горы Арарат, шоб он не смог проигнорировать столь ценный совет.
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Бухарев, от слова - бухарик. "Грозный борец с коррупцией".
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А этот никак не успокоится, куда-нибудь абы залезть, где его только не было, специалист во всех сферах.
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