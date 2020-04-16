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 Політика України
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Все про:банки (427) ВР (7501) Герасимов (227)

 Між Коломойським і дефолтом, на жаль, влада обирає саме шлях до дефолту, - Герасимов

У Зеленського повинні зробити свій вибір між дефолтом і Коломойським. Саме це є ключовим питанням для монобільшості в парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"Взагалі сьогодні ключове завдання і парламенту, і керівництва парламенту, і ключове завдання профільного комітету – ухвалення в цілому банківського закону. Тому що сьогодні вибір України дуже простий – між дефолтом і Ігорем Коломойським. Нарешті владі треба цей вибір зробити остаточно", – сказав нардеп.

"Що стосується ситуації на сьогодні, то виносяться зміни до регламенту, які "вбивають" опозицію. Саме за рахунок цього намагаються вирішити проблему банківського закону. При цьому назва цього закону "Про зловживання правами народних депутатів". Давайте подивимося, а чиї правки, оці 16 тисяч? Це ж представники "Слуги народу", це представники команди Зеленського – чи ті, хто зараз є в його команді, чи ті, кого він привів до парламенту, але вони зараз не в його фракції. Тут питання в іншому – шановні колеги, не перекладайте на парламент власну політичну відповідальність, розмовляйте зі своїми депутатами, щоб вони відкликали ці поправки. Чи ви вже не контролюєте власну фракцію?" – додав Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському потрібно збирати голоси для змін до Регламенту ВР, необхідних для ухвалення "антиКоломойського" законопроєкту, - Бутусов

Він наголосив, що є декілька процедурних норм, як найшвидше ухвалити банківський закон.

"Ключове питання, яке сьогодні виникає, чому цей законопроект не був одразу прийнятий в цілому, хоча для цього були всі можливості. А відповідь дуже проста – тому що між Ігорем Коломойським і дефолтом, на жаль, влада обирає саме шлях до дефолту. Навіщо це потрібно олігархам – це зрозуміло, тому що вони за безцінь скуплять заводи і фабрики. Навіщо це народу? Звичайно, народу це не потрібно, бо це безробіття, зменшення пенсій і зарплат", – сказав Герасимов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189483
 
 
 Топ коментарі
 
та ні, більш схоже на реальний стан речей.
зеля служить бені.
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в мріях зелебобів,хіба що..
а з реальністю нічого спільного, от...
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Г-н Герасимов ошибается: не к дефолту, а к распаду, уничтожению государства Украина. И, поверьте, Запад никак не будет препятствовать этому. Даже не выразит озабоченность, просто там следуют американской поговорке: мы помогаем только тем, кто сам себе помогает.
Ну а так, как "помогли" Украине 73% идиотов,.. тут уже только "хирургическая операция".
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Болван, не мелочись, давай мнение каких нибудь засРашкинских мудазвонов, разницы с этим мудазвоном нет никакой- всю жизнь лизал подошвы у донецких.
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Виглядає як пересмикування та примітивний піар.
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та ні, більш схоже на реальний стан речей.
зеля служить бені.
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А Герасимов з свиночолим Порошенком служать Путєну. Реальний стан речей!
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в мріях зелебобів,хіба що..
а з реальністю нічого спільного, от...
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От і я кажу, що соєві зелебоби цього сайту забрехалися дальше нікуди і самі вже починають вірити в свою ж маячню. Може припините?
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не соромно вам тут демагогію розводити ?
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Не я її розпочав, доречі, а ви, шановна. Тому, що ця заява - це просто піар.
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то ви б воліли, щоб я повірила у ваші аналітичні здібності та висновки по Зю ?
ХА !
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краще не віповідайте цій бабці.. бо стучить аж гай гуде.. мабуть колишня камсамолка Між Коломойським і дефолтом, на жаль, влада обирає саме шлях до дефолту, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8175
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нікакнурушка безлаптєвай пожалувалі..
бачу, кацапи хворумні єднаються.
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Те кто обижают Ксению будут биты на Майдане! И не по паспорту...
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шо та я не улавливаю смысла твоих рассуждений...это разве не коломойша говорил,шо пофигу тот мвф,возьмет 100 лярдов у *****?
как тебе удалось сюда порошенко приплести? Между Коломойским и дефолтом, к сожалению, власть выбирает именно путь к дефолту, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8940
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Гыга, не вмешивайся. Я всего лишь пытаюсь донести к кое кому, что хватит один и тот же бред нести.
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ви статтю читали ?
по факту від вас жодного заперечення.
лише бла бла бла.
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З цим коментатором не треба розмовляти, бо за всі роки від нього була лише брехня і жодного конструктиву. Не втрачайте на нього свій час!
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Для зеба то легше легкого.
В усьому винуватий Порошенко. Навіть якщо завтра Нелох вийде й скаже "я вам всім брехав з самого початку і просто хочу бабла і влади" то винуватим все одно буде Порошенко.
Ну не може бути в чомусь винен бідний нещасний зебік який голосував за "ну хоть паржом"
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ну правильно! Зе так і сказав Порошенко: я ваш вирок.
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..Що поробиш ...*Вальцманавт * рулить !
ПС ))) Самі ж *ПЕСики * голосували за банківський закон .
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Ну не то шо тупые,а обманутые.И главное шо верят в Рай.
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А таких грех не развести. Правда в "рай" не хотят, хотя и вопят об этом. Чуть кашлянув, верозавр тут жет с визгом бежит к докторам - спасите мол от скорого "прихода в рай")
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Ну а зачем Каламойше было вкладывать в сериальчик, чтобы потом не отбиться в 1000-кратном размере?
Жыдло оставит зебилов без последних трусов.
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Дефолту не уникнути, але глибина фінансового падіння може бути значно більшою, якщо підуть на поступки Коломойському!
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чи не головна риса ознака кожного упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
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нет выбора между коломойским и дефолтом.коломойский это и есть дефолт.
выбор между сотрудничеством с МВФ и дефолтом (коломойским)
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имелся в виду выбор - или Зе голова Коломойского на блюде, или дефолт.
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ачипятка - *или Зе приносит голову Коломойского на блюде или дефолт"
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Герасимов еще не взял на поруки шайтанова, ставленника порошенко?
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Странный какой-то выбор - "Между коломойским и дефолтом власть выбирает путь к дефолту". А надо выбирать путь к коломойскому? Всегда думал что коломойский и дефолт это одно и то же.
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между противодействии Коломойке и дефолтом.
Хотя Дубинский аргументированно говорит на счет закона этого. типо заберут депозиты и чтобы в суды не шли. хотя, может брешет гоям)
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Г-н Герасимов ошибается: не к дефолту, а к распаду, уничтожению государства Украина. И, поверьте, Запад никак не будет препятствовать этому. Даже не выразит озабоченность, просто там следуют американской поговорке: мы помогаем только тем, кто сам себе помогает.
Ну а так, как "помогли" Украине 73% идиотов,.. тут уже только "хирургическая операция".
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"потому что они за бесценок скупят заводы и фабрики.Источник: https://censor.net.ua/n3189483",

Шо и "Рошен" ? Так давно уже....и таки да, за бесценок, как и сахзаводы и всю Винницкую обл... Герасим, поздно пъёшь "Боржоми"
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А тебе кто мешал скупить?У нас в селе есть успешный фермер,арендует полторы тысячи гектар,наверное,уже долларовый миллионер.Когда в 92-ом выходил из колхоза и организовывал свое хозяйство,такие как ты ерничали ,мол проползет скоро обратно на коленях,ишь умник,разбогатеть захотел.Теперь завидуют ему:"мироед,богатей,на нашей земле нажился".Зависть - грех.
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Очколизание поощряется материально или ты волонтёр ?
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інтереси бєні для вови мають найвищий пріоритет. бо наше найвеличніше сцикло знає хто його зробив презом, і хто може дуже легко рейтинг поховати
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Забавно наблюдать в этой ветке, как обосравшиеся от своего выбора зеленые чмошники, все равно продолжают во всех грехах винить команду Пороха. Смиритесь - вы конченые упоротые лохи
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И до этих лохов начинает доходит ,что они сполна заплатят за свою тупость.
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Олигархам тоже вряд ли нужен дефолт, их активы обесценятся, а скупать уже нечего, все скупили уже что можно, земля еще разве что.
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Ни разу ни от кого не слышала, что этот закон нужен обществу, а не МВФ
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Так бо ВМФ перестраховаться хочет. Завтра Пещерный суд вернет Бене взад, и денежки ВМФ(и процентики) могут пойти тоже..... взад.
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Тобто суспільству потрібен справжній суд, а не закони, що унеможливлюють втручання судів фейкових. Тоді зрозоміло
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обществу нужна халява, ну и шоб поржать.
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чаво??? між коломойським і дефолтом??? герасимову більше не наливайте!!!
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Герасимов или косит под дурачка, или таковым и есть. У Зе нет выбора между хорошим и плохим, у него выбор или остаться без денег МВФ, или остаться без собственных яиц, Беня с Гончаруком и Ермаком показал свои возможности и Зе уже понял с кем имеет дело, поэтому и пустил все на самотек.
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Да, чем бы дело не кончилось, на рояле исполнять бубочке палюбасу уже не придется...
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