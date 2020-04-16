 Між Коломойським і дефолтом, на жаль, влада обирає саме шлях до дефолту, - Герасимов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"Взагалі сьогодні ключове завдання і парламенту, і керівництва парламенту, і ключове завдання профільного комітету – ухвалення в цілому банківського закону. Тому що сьогодні вибір України дуже простий – між дефолтом і Ігорем Коломойським. Нарешті владі треба цей вибір зробити остаточно", – сказав нардеп.

"Що стосується ситуації на сьогодні, то виносяться зміни до регламенту, які "вбивають" опозицію. Саме за рахунок цього намагаються вирішити проблему банківського закону. При цьому назва цього закону "Про зловживання правами народних депутатів". Давайте подивимося, а чиї правки, оці 16 тисяч? Це ж представники "Слуги народу", це представники команди Зеленського – чи ті, хто зараз є в його команді, чи ті, кого він привів до парламенту, але вони зараз не в його фракції. Тут питання в іншому – шановні колеги, не перекладайте на парламент власну політичну відповідальність, розмовляйте зі своїми депутатами, щоб вони відкликали ці поправки. Чи ви вже не контролюєте власну фракцію?" – додав Герасимов.

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Він наголосив, що є декілька процедурних норм, як найшвидше ухвалити банківський закон.

"Ключове питання, яке сьогодні виникає, чому цей законопроект не був одразу прийнятий в цілому, хоча для цього були всі можливості. А відповідь дуже проста – тому що між Ігорем Коломойським і дефолтом, на жаль, влада обирає саме шлях до дефолту. Навіщо це потрібно олігархам – це зрозуміло, тому що вони за безцінь скуплять заводи і фабрики. Навіщо це народу? Звичайно, народу це не потрібно, бо це безробіття, зменшення пенсій і зарплат", – сказав Герасимов.