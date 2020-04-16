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 Суспільство, Здоров'я
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 На сьогодні вже 788 медпрацівників захворіли на COVID-19, - глава МОЗ Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту пріоритетним напрямом роботи відомства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу.

За  словами міністра, рівень забезпечення цими засобами зростає щодня.

"Ще раз наголошую – захист медиків є пріоритетом і ми кожного дня збільшуємо відсоток забезпеченості засобами індивідуального захисту по кожній лікарні. На дешборді Кабінету міністрів, створеного за підтримки МОЗ та Мінцифри, є вся відповідна інформація в режимі реального часу: як у розрізі областей, так і в розрізі кожного медичного закладу", - зазначив Максим Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділить регіонам кошти на виплату підвищених окладів лікарям, які борються з коронавірусом, - Степанов

За словами очільника відомства, станом на 16 квітня в Україні 788 медичних працівників захворіло на COVID-19.

"Ми аналізуємо кожен випадок захворюваності медичного працівника: в зв’язку з чим відбулося захворювання, в якій лікарні і за яких обставин. Ми працюємо над тим, щоб максимально захистити лікарів", - резюмував Максим Степанов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189481
 
 
 Топ коментарі
 
бля, вот это зашквар. зеленые кретины доруководились страной, добарыговались масками, что сейчас медики - это треть от всех заболевших в стране. такой статистики даже в отсталых странах африки нет.
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З 4500 тис майже 800 медиків, тобто кожний п"ятий заражений - медик. Причина цьому одна - недолугість міністра і міністерства, які не можуть навіть своїх співробітників захистити, а що говорити про простих громадян?
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странно что еще все не уволились
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Такая заболеваемость среди медиков, говорит о том. что не было защитной одежды долгое время и сейчас не хватает.
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***, вот это зашквар. зеленые кретины доруководились страной, добарыговались масками, что сейчас медики - это треть от всех заболевших в стране. такой статистики даже в отсталых странах африки нет.
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Тобто вас влаштовує така ситуація в Україні?
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Написано так, вроде эти все медики неизлечимо больны. Хотя...главное - побольше паники!!!
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Степанов,ни разу не слышал от знакомых врачей,шо б хто то заразился.
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З 4500 тис майже 800 медиків, тобто кожний п"ятий заражений - медик. Причина цьому одна - недолугість міністра і міністерства, які не можуть навіть своїх співробітників захистити, а що говорити про простих громадян?
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а кто-то писал в сос. ветке шо в Италии одевали 6 костюмов, да и то заболевали.
т.е. если правда, то у нас медикам..... не все получат доплату, верней, не только лишь все, мало кто сможет это сделать
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Надо оставшихся здоровых отправить в Италию . Пусть живут .
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Так Степанов хоть понял, что это его ответственность? Что все эти медики на его совести? Меня восхищают сегодняшние руководители. Считается неприличным на работе уставать. А один из братьев Старрет руководителей стройки эмпайр стейт билдинга умер от перенапряжения, не дожил до конца стройки. В кабине таких случаев не наблюдается.
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картина маслом((( это говорит не только о нехватке защитных средств, а и о непрофессионализме и пофигизме медработников образованность медперсонала у нас тоже не на высоком уровне, эта цифра говорит о том, что надо тестировать и обучать медработников
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Обучать чему, маски бумажные носить? Много вас, икспердов развелось.
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Медиков бросили на закланье как пожарных в 1986 году на ликвидацию пожара на ЧАЭС.
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Министр МОЗ от слуг урода: - Я тут подумала: на кой хрен вам нужны эти костюмчики с суперзащитные? Вот вам масочки на скорую руку сшитые без мембраны (те что с мембраной из Госрезерва коллеги по фракции в Китай выгодно продали), и костюмчики с коротким рукавчиком, а перчатки - это баловство, даже я их не надела, правда я и больных в глаза не видела и не увижу!
На сьогодні вже 788 медпрацівників захворіли на COVID-19, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 8644
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блин. поболеют и выздоровеют...от грвы все не умирают...в италии процент здоровых среди умерших 0,8
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