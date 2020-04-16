 Зеленський підписав закон, що дозволяє обробку даних хворих на СOVID-19 без їхньої згоди

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Законом, зокрема, дається визначення поняттям "самоізоляція", "обсерватор", "обсервація".

У документі прописано, що в разі встановлення карантину на час його дії та в міру необхідності органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування утворюють на території карантину тимчасові заклади охорони здоров'я (спеціалізовані госпіталі), обсерватори.

Підкреслюється, що обсервації та самоізоляції підлягають особи, які підпадають під критерії, визначені в рішенні про встановлення карантину.

Особи, які виявили бажання покинути територію карантину до його скасування, мають отримати довідку про можливість виїзду із зони карантину протягом інкубаційного періоду хвороби, яка видається за результатами медичного обстеження в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

На період перебування в самоізоляції, обсервації, у тимчасових закладах охорони здоров'я (спеціалізованих госпіталях) особі видається листок непрацездатності, який оплачується в розмірах і в порядку, встановлених законодавством для осіб, визнаних тимчасово непрацездатними внаслідок захворювання.

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Також на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) і протягом 30 днів з дня його скасування дозволяється обробка персональних даних без згоди особи, в тому числі даних, що стосуються стану здоров'я, місця госпіталізації або самоізоляції, прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання, роботи (навчання), з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), в порядку, визначеному в рішенні про встановлення карантину, за використання таких даних винятково з метою здійснення протиепідемічних заходів.

Протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину такі дані підлягають знеособленню, а в разі неможливості - знищенню.

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