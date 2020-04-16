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 США допускають витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Китай спростовує, зіславшись на ВООЗ

Розвідка Сполучених Штатів вивчає можливе походження коронавірусу в китайській лабораторії, а не на ринку в Ухані, як говорилося раніше.

Про це повідомляє CNN,  інформує Цензор.НЕТ.

За словами представника розвідки США, розглядається версія про те, що вірус виник в лабораторії в Ухані і випадково поширився за її межі.

Президент Дональд Трамп сказав у середу, що США "ретельно вивчають цю жахливу ситуацію, яка мала місце", але відмовився обговорювати те, що йому доповіли про результати розслідування.

Китай в свою чергу спростував це звинувачення США, пославшись на дані ВООЗ.

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"Я хотів би нагадати людям: глава Всесвітньої організації охорони здоров'я неодноразово заявляв, що немає ніяких доказів, що свідчать про те, що вірус створювався в лабораторії. Багато відомих медекспертів також називають такі теорії, як "лабораторний витік" необґрунтованими", - заявили в МЗС КНР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189478
 
   
 Топ коментарі
 
"Я хотел бы напомнить людям: глава Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что вирус создавался в лаборатории. Многие известные медэксперты также называют такие теории, как "лабораторная утечка" необоснованными", - заявили в МИД КНР. Источник: https://censor.net.ua/n3189478\\\\\\\\\\\\

Это типо как бы Путин высрал: Мы не сбивали самолеты, так как это подтвердил Медведчук, так что вывсеврети.
(Китай и поставил этого черножопого урода, который вместе с тов. Си до последнего заметали под коврик ситуацию, но потом таки обосрались и переобулись в прыжке-сальто).
Ублюдки нам должны 20млрд. выложить за вот это все вот(правда какой хрен будет требовать? лучше у них купим масок и халатиков)
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А лапті затихарились і мовчать.
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Вирус 100% лабораторный , тем более утечка вируса САРС уже была с этой лаборатории 3 года тому, и следущее китайцы строго запретили своим гражданам писать что- либо об этом
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Содержание не соответствует заголовку. США изучают возможность, но никто обвинения не выдвигал
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Американцы утверждают, что выявлен нулевой заразившийся и это работник лаборатории в Ухани. Доказать это будет не просто...
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Если американцы начинают заявлять, значит у ЦРУ уже есть какие то факты...
Это в Украине спец-засранцы устраивают прес-похеренции, мамой клянутся что доказательства железобетонные, а на выходе оказывается пшик!
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А кому нужны доказательства. Вот Зеля непригодный для президенства человек и доказательства есть а 1+1 сказал что он гений и ватанов проперло.
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Навіть якщо доведуть, про це взнає лише вище китайське керівництво. І за мовчання зроблять поступки США. А це повідомлення - артпідготовка, щоб підігріти світову увагу.
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Тедрос Адханом Гебреисус - генеральный директор ВОЗ с 1 июля 2017 года.
Член политбюро этнически-ориентированного левацкого марксистско-ленинского Народного фронта освобождения Тыграя, бывший министр здравоохранения (2005-2012), бывший министр иностранных дел (2012-2016) Эфиопии времен диктатуры Мелеса Зенауи.
В 2006, 2009, 2011 годах занимался сокрытием информации о вспышках эпидемии холеры в Эфиопии.
Представители народа амхара в Эфиопии обвиняют Гебреисуса в преступлениях против человечности и проведении политики геноцида в отношении народа амхара.
В Эфиопии обвиняется в массовом нарушении прав человека (убийство сотен протестующих), в использовании крупных финансовых средств (миллионов долларов) для обеспечения избрания себя Генеральным директором ВОЗ.

https://aillarionov.livejournal.com/1173054.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
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не бачити більше тому возу гамеріканських бабулєсів..
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Все всех обвиняют по кругу, что они сделали этот вирус. И попробуй разберись. США обвинили Китай в утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане. Китайцы опровергли, сославшись на ВОЗ - Цензор.НЕТ 7589
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Просто ВОЗ буде курити шкіряну папіросу в глбоку затяжку, якщо провідні країни перестануть платити недолугим баригам.
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В самом деле?
А ничего, что существует конвенция о нераспространении билогического оружия?

"Article I: Never under any circumstances to acquire or retain biological weapons.
Article II: To destroy or divert to peaceful purposes biological weapons and associated resources prior to joining.
Article III: Not to transfer, or in any way assist, encourage or induce anyone else to acquire or retain biological weapons.
Article IV: To take any national measures necessary to implement the provisions of the BWC domestically.
Article V: To consult bilaterally and multilaterally to solve any problems with the implementation of the BWC.
Article VI: To request the UN Security Council to investigate alleged breaches of the BWC and to comply with its subsequent decisions.
Article VII: To assist States which have been exposed to a danger as a result of a violation of the BWC.
Article VIII: To do all of the above in a way that encourages the peaceful uses of biological science and technology."

(
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_Weapons_Convention#Ninth_Review_Conference)
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"Я хотел бы напомнить людям: глава Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что вирус создавался в лаборатории. Многие известные медэксперты также называют такие теории, как "лабораторная утечка" необоснованными", - заявили в МИД КНР. Источник: https://censor.net.ua/n3189478\\\\\\\\\\\\

Это типо как бы Путин высрал: Мы не сбивали самолеты, так как это подтвердил Медведчук, так что вывсеврети.
(Китай и поставил этого черножопого урода, который вместе с тов. Си до последнего заметали под коврик ситуацию, но потом таки обосрались и переобулись в прыжке-сальто).
Ублюдки нам должны 20млрд. выложить за вот это все вот(правда какой хрен будет требовать? лучше у них купим масок и халатиков)
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стара добра пісня, з якої все починалося...і вкид зробив найчесніший трампівський телеканал фокс ньюз...думка багатьох вчених про природнє походження вірусу вчергове відкинута політиками...тре срочно знайти крайніх! бо ж у сша вибори на носі
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точно-точно. це все винні жаба кажан і гадюка. вірте солнесяйному пу сі і прикормленим грантососам.
в лабі всього лише плюшками бавились
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то все лише форма грипу, точно преточно. вірте сонцесяйному дружані пуйла, рижому трампу США допускають витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Китай спростовує, зіславшись на ВООЗ - Цензор.НЕТ 203
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в данному випадку на боці трампа грають логіка і Оккам зі своєю бритвою:
1. витоки вірусів з цієї лаби вже були.
2. саме там і саме в той час йшли активні маніпуляції над саме тим сімейством вірусів.
але винні все одно жаба і гадюка, ага.тому китайці місяць все і приховували.
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ну звичайно вірус придумали кляті китайози! або піндоси! або пуйло і ко! коротше неважливо хто, але якийсь підо..с та винний! думкою вчених можна дупу підтерти! на даний момент на ній грошей не заробиш США допускають витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Китай спростовує, зіславшись на ВООЗ - Цензор.НЕТ 6157
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А щє Лукашенко сказав, що вірусу взагалі немає!! Росія та Кітай =брати навіки! Мао-Сталін --Путін..
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Вирус 100% лабораторный , тем более утечка вируса САРС уже была с этой лаборатории 3 года тому, и следущее китайцы строго запретили своим гражданам писать что- либо об этом
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Трамп хочет международного расследования. Все ещё впереди - могут и на рашку выйти. Просто сейчас не вспугнуть её надо.
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Учитывая, что и амерские и рашистские биоподразделения там присутствовали перед вспышкой, то все может быть....
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Китай та їх посіпак з усіх інстації - під міжнародний трибунал!
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Ну , короновірус під бактерологічну зброю не підходить :
1- малий % тяжкого протікання та смертності;
2- негативно впливає на старих людей і з запущенними хворобами , а боєздатним та роботоспосібним - не страшний ;
3- великий інкубаційний період без симптомів - так і війна може закінчитись ...
4- відсутність на даний час лікарств/вакцини в країнах , які могли короновірус зліпити .

Залишається - варіант криворуких вірусологів - хотіли одне , а отримали непотрібне друге ...
Тільки - варіант криворуких вірусологів - то скоріше в сторону Раші дивитися треба США допускають витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Китай спростовує, зіславшись на ВООЗ - Цензор.НЕТ 7643
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1.Ідеальний процент, коли б був більший, погано б розповсюджувався, а коли б був меньший, не було б психологічного еффекту.

2.Боездатним і роботоздатним(не роботоспосібним !!) страшно коли батьки в тилу можуть померти,за себе вони не бояться

3 Інкубаційний період довгий,2 неділі, це ідеально для епідемії, а війни ідуть роками, не неділями
4.Ну по перше, звідки ви знаєте, що наприклад,вакцина може бути в принципі, або що її немає, скажімо у росіянців і що політбюро не привите там ?
На мій погляд на біо зброю це ідеальний засіб, можливо 3 світова біологічна вже іде, а ми і не знаємо, бо при нападу завдання пропаганди , розвідки, контрозвідки зробити так, щоб інша сторона взнала що на неї напали щонайпізніше.Можливо ви якраз і є контрозвідник, або вас використовують втемну ?
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Не лізли б політики в цю справу,а дали фахівцям розібратися і надати всі наукові,а не політичні висновки.
В світі є вчені,які займаються вірусами,генною інженерією і т.п. І поки що жоден науковець з авторитетним ім'ям не підтвердив штучне походження вірусу.Теоретично це можливо-створити такий вірус,але й приховати штучне походження фактично не можливо.
Так,наприклад,величезний скандал був у науковому світі,коли професор Каваокі відтворив вірус іспанки.Частина наукового світу навіть звинуватила його в порушенні Нюренбергського кодексу з біоетики.Це я до того написала,що якби вчені знайшли докази штучного походження вірусу,то вони не мовчали б.І ніхто б їм роти не закрив,бо репутація дорожче всього
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для подтверждения необходимо знание, какой раздел знаний
описывает отличие сделанного от обычного и кто сделал обычный ?
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Такі знання є.В світі є вчені і лабораторії,в яких проводяться дослідження.Наприклад той же Каваокі зміг відтворити вірус,застосувавши зворотній інжирінг,підібравши на заміну кожного гена іспанки ******* версію із пташиного грипу,ствопивши майже ідентичний білок,зібравши послідовність генів.
Якщо ви запитали,яка конкретно наука цим займається,то нема такої конкретної відповіді,як математика,хімія чи біологія.Це комплекс.А Каваокі взагалі за первинною освітою ветеринар,наприклад
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Этот вирус рукотворный , тут много ума не надо , чтобы понять . Злодеев надо найти !
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Ком.Партия = это зло!!!! И они способны на ВСЕ!!!!
Но вы так сюсюкаетесь и Ким Ча ныром и с Путиным и прочими!!! ПОЛУЧЯЕМ РЕЗУЛЬТАТ!!
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Эта версия была самой первой и по всей видимости правдивой!
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"ссылаясь на ВОЗ..." ) це можна не коментувати.Головне чому китайське керівництво ввело державну цензуру на інформацію щодо цього вірусу?
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если учесть что ВОЗ работает в одной упряжке с вечноулыбающимися для того,что бы пилить 500 лимонов американских монет и набивать карманы на средствах защиты от вируса там маски,перчатки ,разние ивл апараты и тесты ,то такой вариант вполне возможен...
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24 Березня. Сполучені Штати
Адвокат з штату Техас Леррі Клаймен подав до Федерального суду штату Техас позов на стягнення 20 трильйонів Американських доларів з уряду Китаю за їм спричинену шкоду.

"Китайський народ добрі люди, але їхній уряд ні, і ми маємо змусити його сплатити по-повній."

4 Квітня. Сполучене Королівство.
Британський центр аналітики Henry Jackson Society підготував репорт, та звернулася із закликом до стягнення з Компарії Китаю 351 мільярд Фунтів компенсації на користь Великобританії. Вони зазначили, що глобальні судові позови проти Китаю через "порушення патентів" Міжнародних Правил Охорони здоров'я шляхом розповсюдження COVID19 може сягати 3.2 трильйони фунтів лише від країн Великої Сімки.

4 Квітня. Індія.
Вся ассоціація адвокатів India Bar Assosiation подала скаргу до ЕСПЧ, з метою стягнення невказаної суми грошей з Китаю в якості репарацій за глобальне росповсюдження коронавірусу.
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Це правильні дії,бо уряд Китаю приховув епідемію,що спричинило пандемію і величезні людські і економічні втрати для всього світу
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А нельзя-ли Штатам допустить утечку в сторону Поднебесной всех «Томогавков» со всех 67 «Арли-Бёрков» и с обоих «Зумволтов», шоб у китаёзов головы не шатались.
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