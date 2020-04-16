EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  1465  4
Все про:ВР (7501) регламент (65) позачергове засідання (78)

 Позачергове засідання Ради: на порядку денному зміни до Регламенту. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У четвер, 16 квітня, у Верховній Раді відбувається позачергове засідання.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію засідання.

Також читайте: Зеленському потрібно збирати голоси для змін до Регламенту ВР, необхідних для ухвалення "антиКоломойського" законопроєкту, - Бутусов

На порядку денному засідання зміни до Регламенту ВР щодо протидії зловживанням народних депутатів, внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", посилення захисту телекомунікаційних мереж і законопроєкт про оборонні закупівлі.

Пізніше спікер ВР Дмитро Разумков повідомив, що президент Володимир Зеленський уточнив порядок денний позачергового засідання, виключивши з нього питання оборонних закупівель.

Відразу ж після відкриття позачергового засідання спікер оголосив на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" перерву на 30 хвилин для консультації керівництва фракцій і парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189475
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мразота из Батькивщины и Зажидов против того чтоб ограничили депутатов в правках, они хотят на все что им не нравится или за что заплатили кидать тысячи правок тем самым блокируя работу парламента.
 показати весь коментар
 
Так больше всего поправок внесли Слуги народа. ОПЗЖ ни одной. Батькивщина , ЕС подали принципиальніе поправки. А Регламент-есть закон. Нафиг такая Рада, которая без регламента работает. И поаккуратнее с ярлыками.
 показати весь коментар
 
 
Демократия - та же диктатура, только нам приходится содержать тысячу мелких диктаторов, вместо одного Великого.
 показати весь коментар
 



tZE informДля ленивых "13.04.2020 г. Главный смысл всех бюджетных игр (...) - сделать бессмысленным принятие\не принятие закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Способ очень прост увеличение дефицита бюджета до 298,4 млрд грн. превышает почти на 10% установленный МВФ предельно допустимый размер дефицита бюджета. В таком случае МВФ однозначно денег не даст. Законопроект №2571-д можете и не голосовать.

Стоило нам 13.04.2020 г. упомянуть превышение предельного порога дефицита бюджета установленного договором с МВФ, как по "СМИ" тут же пошли вбросы о том, что что МВФ это "одобряет и поддерживает".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору