 Позачергове засідання Ради: на порядку денному зміни до Регламенту. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію засідання.

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На порядку денному засідання зміни до Регламенту ВР щодо протидії зловживанням народних депутатів, внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", посилення захисту телекомунікаційних мереж і законопроєкт про оборонні закупівлі.

Пізніше спікер ВР Дмитро Разумков повідомив, що президент Володимир Зеленський уточнив порядок денний позачергового засідання, виключивши з нього питання оборонних закупівель.

Відразу ж після відкриття позачергового засідання спікер оголосив на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" перерву на 30 хвилин для консультації керівництва фракцій і парламенту.