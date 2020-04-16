 Позачергове засідання Ради: на порядку денному зміни до Регламенту. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію засідання.
На порядку денному засідання зміни до Регламенту ВР щодо протидії зловживанням народних депутатів, внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", посилення захисту телекомунікаційних мереж і законопроєкт про оборонні закупівлі.
Пізніше спікер ВР Дмитро Разумков повідомив, що президент Володимир Зеленський уточнив порядок денний позачергового засідання, виключивши з нього питання оборонних закупівель.
Відразу ж після відкриття позачергового засідання спікер оголосив на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" перерву на 30 хвилин для консультації керівництва фракцій і парламенту.
tZE informДля ленивых "13.04.2020 г. Главный смысл всех бюджетных игр (...) - сделать бессмысленным принятие\не принятие закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
Способ очень прост увеличение дефицита бюджета до 298,4 млрд грн. превышает почти на 10% установленный МВФ предельно допустимый размер дефицита бюджета. В таком случае МВФ однозначно денег не даст. Законопроект №2571-д можете и не голосовать.
Стоило нам 13.04.2020 г. упомянуть превышение предельного порога дефицита бюджета установленного договором с МВФ, как по "СМИ" тут же пошли вбросы о том, что что МВФ это "одобряет и поддерживает".