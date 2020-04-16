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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини, Суспільство
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 Розглядається питання закриття Іонинського монастиря на карантин, ще 32 служителі Лаври перевіряються на COVID-19, - Кличко

Ще 32 служителі Києво-Печерської лаври перевіряють на коронавірус. У них медики взяли зразки на ПЛР-тести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Києво-Печерській лаврі, яку закрили на карантин, тривають протиепідемічні заходи. Також медики контролюють стан хворих з легкою формою вірусу, які лікуються на самоізоляції на території Лаври. Усіх служителів оглядають щодня. За необхідності – госпіталізують. Вчора відібрали ще 32 зразки на тестування. І відправили їх у лабораторію. Результати тестів мають бути сьогодні, - розповів він.

Кличко також повідомив, що є випадки захворювань і в Іонинському монастирі.

"Там сьогодні працюють санітарні лікарі і ми розглядаємо питання закриття його на карантин", - додав він

Також читайте: COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Дніпровському районах. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189473
 
 
 Топ коментарі
 
Да, нужен карантин. А потом нужно отдать Лавру в украинский патриархат, так как Московский намеренно разносит инфекцию и вредит людям.
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Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/0/0/11170007.jpg
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вони ще думають.
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Да, нужен карантин. А потом нужно отдать Лавру в украинский патриархат, так как Московский намеренно разносит инфекцию и вредит людям.
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Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/0/0/11170007.jpg
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"табачный митрополит" - среди своих его еще с 90-х называют митрополит Курила.
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Зебот дает бабкам на места в раю в обмен на свои понты самыми токсичными против украины выплатами.
Давая бабкам дополнительные грн, нужно иметь ввиду, что в селе у них все свое, кроме сахара и чая. Все дополнительные выплаты пойдут попам мацковского патриархата. Тоесть все прибавк и тут же самым токсичным способом уйдут косвенно на патроны для убийства воинов на востоке.
Плюс образуется токсичная дыра с бюджете, потому что деньги уже не вернутся косвенно в бюджет.
Потому что бабки за эти деньги ПОКУПАЮТ СЕБЕ МЕСТА В РАЮ кацапского патриархата, который нелегитимен, потому что не имеет духовной связи с христом через наложение рук от христа и всей цепочки апостолов до нашего времени. Или другими словами не имеют томоса, потому создана чекистами и сталиным, тоесть духовная связь силы от христа и через его помазанников разорвана. Эту чертовую имитацию православной церкви мацпатриархата нужно закрыть.Это косит до 3-10% доходов украины и создает дефицит бюджета.
Пусть берет с бабок обещания, что они не будут за эти деньги покупать себе места в раю мацков партриархата.А вернут в экономику, покупая украинские товары(а не китайфоны).Итак украину зебил заложил в ломбард с продажей и ее рабов земель латифундам.Ситуация без них тяжелая по причине недоразвитости больного на понты ублюдочного артиста.Который и продал украину ломбарду.
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Да заварить двери и окна(проклятый старый храм..... песня похожая) и пусть беснуются себе.
Еще на пассивно-активных мужиков в платьях тратить койкоместа - пусть их св. Пантелеймон спасает. Или если это РПЦ - то св. Сралин)
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Богу нема чим більше перейматися,як допомагати придуркам,які самі лізуть на рожон і тягнуть за собою стадо.Там не Бог,а кримінальний кодекс і психіатр повинні "допомогти"
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Гнездо чекистов лавра должна быть передана украинским религийным установам.Потому что рпц мп ничего общего с этим не имеет. Это денежно-антиукраинский проект. РПЦ мп - основная часть дохода гундяева. БОЛЬШЕ денег приносят, чем рпц в парашке. Вымывая их с экономики украины. По сути половина пенсий по селам идет в москву. И потом дыра в бюджете на много миллиардов, потому что они не возвращаются в экономику украины. А кормят парашку. На войны в том числе, деньги из которых идут на убийства украинцев. Потому этот сатан-проект должен быть закрыт в украине.
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И на триппер сразу их проверить надо, ведь этот вирус - наказание за гомосексуализм!
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Они шо там,вобще веру в "бога" потеряли?А то щас Папу Римского призову на помощь.
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Церковь отделена от государства? Вот и отделите ее!
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не крепка оказалась братия даже в имитации веры своей. на боха как и обычно снова не надеются. материалисты - "рятуйте, давайте тесты,..." )
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силенский в обмен на грех против народа должен закрыть упц мп, лавру в первую очередь. Иначе он украине НЕ НУЖОН.



Православные нелегалы.
рпц мп как сталинский спецпроект без томоса есть сатанинско-вертухайский установа по несению руцкого мира дураков. Должен быть ЗАКРЫТ в украине. Чекистов под видом попов разогнать в парашку. Пусть там строят кроваво-вертухайский мир руцдурака и держат чекистких рабов в стойле.Попы-чекисты это оружие против украины. Для принесения голодоморов, крови, воен, огромного вертухайства и прочих прелестей дураков. Это все дерьмо должно быть запрещено в украине. На уровне "хай гитляр" в германии. К богу оно никакого отношения не имеет.
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