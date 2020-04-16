 Розглядається питання закриття Іонинського монастиря на карантин, ще 32 служителі Лаври перевіряються на COVID-19, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"У Києво-Печерській лаврі, яку закрили на карантин, тривають протиепідемічні заходи. Також медики контролюють стан хворих з легкою формою вірусу, які лікуються на самоізоляції на території Лаври. Усіх служителів оглядають щодня. За необхідності – госпіталізують. Вчора відібрали ще 32 зразки на тестування. І відправили їх у лабораторію. Результати тестів мають бути сьогодні, - розповів він.
Кличко також повідомив, що є випадки захворювань і в Іонинському монастирі.
"Там сьогодні працюють санітарні лікарі і ми розглядаємо питання закриття його на карантин", - додав він
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.
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зачиняти негайно
Давая бабкам дополнительные грн, нужно иметь ввиду, что в селе у них все свое, кроме сахара и чая. Все дополнительные выплаты пойдут попам мацковского патриархата. Тоесть все прибавк и тут же самым токсичным способом уйдут косвенно на патроны для убийства воинов на востоке.
Плюс образуется токсичная дыра с бюджете, потому что деньги уже не вернутся косвенно в бюджет.
Потому что бабки за эти деньги ПОКУПАЮТ СЕБЕ МЕСТА В РАЮ кацапского патриархата, который нелегитимен, потому что не имеет духовной связи с христом через наложение рук от христа и всей цепочки апостолов до нашего времени. Или другими словами не имеют томоса, потому создана чекистами и сталиным, тоесть духовная связь силы от христа и через его помазанников разорвана. Эту чертовую имитацию православной церкви мацпатриархата нужно закрыть.Это косит до 3-10% доходов украины и создает дефицит бюджета.
Пусть берет с бабок обещания, что они не будут за эти деньги покупать себе места в раю мацков партриархата.А вернут в экономику, покупая украинские товары(а не китайфоны).Итак украину зебил заложил в ломбард с продажей и ее рабов земель латифундам.Ситуация без них тяжелая по причине недоразвитости больного на понты ублюдочного артиста.Который и продал украину ломбарду.
Еще на пассивно-активных мужиков в платьях тратить койкоместа - пусть их св. Пантелеймон спасает. Или если это РПЦ - то св. Сралин)
а может не поможет....
Православные нелегалы.
рпц мп как сталинский спецпроект без томоса есть сатанинско-вертухайский установа по несению руцкого мира дураков. Должен быть ЗАКРЫТ в украине. Чекистов под видом попов разогнать в парашку. Пусть там строят кроваво-вертухайский мир руцдурака и держат чекистких рабов в стойле.Попы-чекисты это оружие против украины. Для принесения голодоморов, крови, воен, огромного вертухайства и прочих прелестей дураков. Это все дерьмо должно быть запрещено в украине. На уровне "хай гитляр" в германии. К богу оно никакого отношения не имеет.