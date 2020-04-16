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 Політика України
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Все про:ВР (7501) тварини (175) законопроєкт (999)

 Три комітети Ради відправили на доопрацювання закон про заборону хутрових ферм

На онлайн засіданні комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування депутати більшістю голосів визнали недосконалим закон №2360, в якому йдеться про заборону хутрових ферм.

Попри те, що цей законопроєкт був поданий до Верховної Ради екологічним комітетом ВР, депутати дійшли висновку, що закон у тому вигляді, в якому він поданий сьогодні, не може бути винесений у сесійну залу на голосування та потребує ретельного доопрацювання, передають Українські новини.

З 11 присутніх на засіданні членів комітету 8 підтримали рішення доопрацювати, а лише 3 – утрималися.

Запрошена на засідання комітету заступниця міністра енергетики та природних ресурсів Ірина Ставчук повідомила, що спочатку треба вивчити данський досвід регулювання діяльності норкових ферм, яких у Данії багато. Оскільки жодна країна світу не заборонила хутровий бізнес із екологічних міркувань, членкиня екокомітету ВР Юлія Овчиннікова наголосила на доцільності проведення незалежною лабораторією впливу хутрових ферм на навколишнє середовище.

Перед рішенням екологічного комітету щодо доопрацювання законопроєкту № 2360 такі самі рішення були ухвалені комітетом із питань бюджету та комітетом з питань інтеграції України з ЄС.

Бюджетний комітет, зокрема, вважає, що "у разі ухвалення законопроєкту зупиняться інвестиції у відповідну галузь і, з огляду на безперспективність її розвитку, підприємці можуть почати процес згортання та/або перенесення такої діяльності за межі України вже з дати набуття чинності відповідного закону (не чекаючи настання строку її заборони). Зазначене не сприятиме інвестиційній привабливості України та призведе до зменшення доходів бюджетів щодо платежів суб’єктів господарювання відповідної галузі".

Комітет з питань інтеграції України до ЄС ухвалив одноголосне рішення про те, що законопроєкт №2360 не відповідає праву ЄС та міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, тому потребує суттєвого доопрацювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189472
 
 
 Топ коментарі
 
Писец ... Им больше нечем заняться ?
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Целых 3 комитета озабочены пушными фермами.. разве это не прекрасно! Слава Україні!!!
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я так думаю вони отримали великі гроші з єдиною метою знищити цю галузь взагалі в Україні і купляти все за кордоном. А у нас більшої проблеми в країні немає як знищити ферми. Виродки, пройдисвіти продажні ублюдки. Воістину благими намерениями вимощена дорога в пекло
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Писец ... Им больше нечем заняться ?
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Хороший закон. Нечего разводить диких животных для живодерства. Животных можно убивать в небольшом количестве только для утоления своего голода, если это крайне необходимо. Убивать ради развлечений и наживы -это большой грех.Сатанисты Кацапии вообще убивают животных в загонах ради развлечения.Сатанисты кацапии недавно в парламенте предлагали закон, разрешающий убивать на охоте людей. Думаю, что Украина еще не дошла до такого маразма и правильно делает,запрещая зверофермы. Есть еще в Раде нормальные люди, которыеи предлагают нормальные законы.
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а курей розводять мільйонами не заради наживи..?
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Без мяса, точнее определенных аминокислот, содержащихся в нем, человек увы, но прожить не может. А вот без норковой шубки какая-нибудь ТП уж точно не помрет. Есть куча искусственных материалов, не уступающих по теплоизолирующим качествам меху, поэтому убивать для этого зверюшек - варварство. Если интересно, посмотрите, как снимают мех с живых шиншилл (с мертвой нельзя - у них шерстинки осыпятся), и бедные зверюшки живут еще минут 10 в муках...
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Господи. А потім ото такі вірять "новинам" на Г+Г про Порошенка який став багатше в 80раз.

http://chinchilla-ukraine.com/zaboy-i-snyatie-shkurki.php
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жахливо..але на скотобійнях теж не дуже..
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Так, але ж без хутра людство вже спокійно може обходитися, без м'яса - на жаль, поки що ні.
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людей важко переробити..страшний хижак..і для когось це ще й традиційний промисел..
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какой то депутатик планирует открыть большую ферму, это самый простой способ убрать конкуренцию, следующий закон позаботится о твоих курочках, ты же варишь из них супик, а должен покупать "курочку рябу"
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Заступаешься за сатанистов Кацапии из партии Жириновского, которые предлагали узаконить охоту на живых людей? Кацапка безмозглая сама себя выдала.
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Льорик, давай со свинок и кур начнём, а чиво не?Они по твоему не люди что ли?
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Я нисколько и не сомневалась, что сейчас повыпрыгивают сатанисты-боты вот с такими вопросами.
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Всі щасливі. Можна комітет послати на цюцюрку?
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Целых 3 комитета озабочены пушными фермами.. разве это не прекрасно! Слава Україні!!!
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Чтобы ПИСЕЦ плодился и подкрадывался заметно
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Вот и рыльце в пушку. Просто - немытом и недочеснном.
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Зоопопулізм. Частковий випадок популізму.
Певний плюс в наступаючій кризі такє є - подібна дурня вжене проходить так легко.
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я так думаю вони отримали великі гроші з єдиною метою знищити цю галузь взагалі в Україні і купляти все за кордоном. А у нас більшої проблеми в країні немає як знищити ферми. Виродки, пройдисвіти продажні ублюдки. Воістину благими намерениями вимощена дорога в пекло
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А в чём "благость намерений"? (вопрос риторический)...
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Ну оно зоошиза зверху писала щось про те що тварин можна вбивати тільки в мінімальних кількостях заради їжї. Правда хто визначив що те можна і чому саме так авторка сором'язливо мовчить.
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Нужно просто содержать зверушек в гуманных условиях, и умерщвлять их быстро, без причинения мучений. Зачем же запрещать?
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Так їх ніхто ж і не вбиває давно і зі стражданням вводять препарат що викликає зупинку серця і все. То зоозахисники аерзуть дурню про сдерті наживо шкірки. При тому що заляпане кров'ю хутро це сміття.
Та в тримають їх в умовах наближених до природніх. Інакше знову таки буде на якісне хутро а ганчір'я.
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И кроликов запретить держать. Выкормил и выпустил. Оно же живое. А поле не подсолнухом, а васильками и ландышами засадить. И на радуге кататься.
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Гуся вчера Прощались с гусём. Броли на подходе. Заза не было шаха 91-го. А струмком и ща томатный сок делать можно, на горище лежит.
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#МАМАЛЮБИТШУБЫ?!
Содрать бы этих скотов шкуры.......................
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Прочитал сначала-,,Три комитета Рады отправили на доработку закон о запрете пЫшных фОрм,,. С такой то дебильной властью , даже не удивился.
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