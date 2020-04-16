 Три комітети Ради відправили на доопрацювання закон про заборону хутрових ферм

Попри те, що цей законопроєкт був поданий до Верховної Ради екологічним комітетом ВР, депутати дійшли висновку, що закон у тому вигляді, в якому він поданий сьогодні, не може бути винесений у сесійну залу на голосування та потребує ретельного доопрацювання, передають Українські новини.

З 11 присутніх на засіданні членів комітету 8 підтримали рішення доопрацювати, а лише 3 – утрималися.

Запрошена на засідання комітету заступниця міністра енергетики та природних ресурсів Ірина Ставчук повідомила, що спочатку треба вивчити данський досвід регулювання діяльності норкових ферм, яких у Данії багато. Оскільки жодна країна світу не заборонила хутровий бізнес із екологічних міркувань, членкиня екокомітету ВР Юлія Овчиннікова наголосила на доцільності проведення незалежною лабораторією впливу хутрових ферм на навколишнє середовище.

Перед рішенням екологічного комітету щодо доопрацювання законопроєкту № 2360 такі самі рішення були ухвалені комітетом із питань бюджету та комітетом з питань інтеграції України з ЄС.

Бюджетний комітет, зокрема, вважає, що "у разі ухвалення законопроєкту зупиняться інвестиції у відповідну галузь і, з огляду на безперспективність її розвитку, підприємці можуть почати процес згортання та/або перенесення такої діяльності за межі України вже з дати набуття чинності відповідного закону (не чекаючи настання строку її заборони). Зазначене не сприятиме інвестиційній привабливості України та призведе до зменшення доходів бюджетів щодо платежів суб’єктів господарювання відповідної галузі".

Комітет з питань інтеграції України до ЄС ухвалив одноголосне рішення про те, що законопроєкт №2360 не відповідає праву ЄС та міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, тому потребує суттєвого доопрацювання.