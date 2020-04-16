 У Рівненській області зареєстровано 13 нових випадків коронавірусу

Про це повідомив голова Рівненської обласної держадміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нові випадки були зафіксовані в місті Рівному у п'яти осіб в смт Рокитне в чотирьох, в Березнівському районі у двох осіб і ще по одному випадку зареєстрували в м. Березне та в Рівненському районі в селі Обарів.

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Як він зазначив, у цілому в Рівненській області лабораторно підтвердили 217 випадків захворювання на коронавірус, з яких 7 осіб загинули та 8 осіб одужали. Крім того на перевірці в лабораторному центрі є ще 168 проб на коронавірус.