EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  878  3
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2970) Рівненщина (510) COVID-19 (3847) коронавірус (2519)

 У Рівненській області зареєстровано 13 нових випадків коронавірусу

У Рівненській області лабораторно підтвердили 13 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив голова Рівненської обласної держадміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нові випадки були зафіксовані в місті Рівному у п'яти осіб в смт Рокитне в чотирьох, в Березнівському районі у двох осіб і ще по одному випадку зареєстрували в м. Березне та в Рівненському районі в селі Обарів.

Також дивіться: У Шумському районі Тернопільщини зафіксували спалах коронавірусу: за добу виявлено 22 випадки, - РДА. ВIДЕО

Як він зазначив, у цілому в Рівненській області лабораторно підтвердили 217 випадків захворювання на коронавірус, з яких 7 осіб загинули та 8 осіб одужали. Крім того на перевірці в лабораторному центрі є ще 168 проб на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189471
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чим більше перевірятимуть, тим більше виявиться заражень. Нема перевірок - нема проблем.
 показати весь коментар
 
"все в церковь!", - как призывает филиал цк фсб и лично их представитель генсека на погоняло онуфрий.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору