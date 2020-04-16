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 Київські новини, Суспільство
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 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Дніпровському районах. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому і Дніпровському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +2
- Дарницький - +9
- Деснянський - +1
- Дніпровський - +8
- Оболонський - +2
- Печерський - +4
- Подільський – 0
- Святошинський - +2
- Солом'янський - +1
- Шевченківський - +3

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Водночас нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 184. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 67 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 105, у Шевченківському - 67, Голосіївському - 47, Оболонському - 33, Подільському - 28, Дніпровському - 46, Деснянському - 40.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 25.

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Дніпровському районах 01

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Дніпровському районах 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189468
 
 
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Якісь неймовірні цихри для мегаполісу. Хіба одним тестом 10 чоловік тестують.
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У кожного мегаполісу свій стиль. Просто селюки керують - від Пасічника до карлика порядного дядька-президента не було, не кажучи вже про селюків Верховної Ради.
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Обрабатывайте улицу огнемётом ! Простуда боится температуры !
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Пора перекрыть все дороги . Филатов умный человек , 600 ямок выкопал .
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Так в Драницком районе делают лекарства? Вот и пусть лечат. Цитрамон там, анальгин, помазать лоб зеленкой и наложить подорожник.
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надо просто перестать короновать вирусов и сделать разведение марганцовки и дать выпить нашелюдям!
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Радио Свобода -Радник «Темного демона»: хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака?
Ермак исчадие ************ хотелок и выполнянлок пополняет свою команду новой ПРокремлевской мразью.

А ГДЕ НАШ НЕЛОХ? ВИДОСИКИ ШТАМПУЕТ
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