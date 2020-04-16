 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Дніпровському районах. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +2

- Дарницький - +9

- Деснянський - +1

- Дніпровський - +8

- Оболонський - +2

- Печерський - +4

- Подільський – 0

- Святошинський - +2

- Солом'янський - +1

- Шевченківський - +3

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Водночас нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 184. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 67 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 105, у Шевченківському - 67, Голосіївському - 47, Оболонському - 33, Подільському - 28, Дніпровському - 46, Деснянському - 40.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 25.